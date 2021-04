Katrícia saiu da UTI do Pronto Socorro de Rio Branco no dia 12 de abril. Desde então, passou a visitar diariamente o bebê na Maternidade Bárbara Heliodora, retirar leite para alimentá-lo e torcer pela recuperação dele.

“Meu encontro com ele foi muito emocionante. Sai do hospital na segunda [dia 12 de abril] à noite, na terça [dia 13] já fui fazer uma visita para ele. Quando cheguei, ele estava tendo uma intercorrência, teve sangramento e teve que ser intubado por causa da infecção. Foi a mesma coisa que abrir o chão e me colocar dentro. Pensei que ia morrer. Depois da intubação, conversei com ele e fique mais tranquila”, relembrou.

A professora contou que o filho está bem e já mama no peito dela. Já ela ficou com algumas sequelas da doença, como queda de cabelo, falta de ar durante à noite e perda da memória.

“A partir do momento em que você pode pegar seu filho no colo sem aqueles aparelhos é só felicidade. Agora estou com ele no braço porque recuperação e resguardo a gente não teve, estamos em casa, curtindo um ao outro e tentando voltar à rotina normal”, frisou.

Infecção

A professora acha que pegou Covid-19 durante uma das internações na maternidade para tratar a pressão baixa. Ela estava de repouso absoluto desde o dia 24 de fevereiro, quando o médico pediu para que ela fizesse repouso até o dia do parto.

Porém, ela teve pressão alta na gestação e sofreu alguns picos antes do parto. “Não tenho certeza absoluta, não estava saindo de casa. Tive pressão muita alta na gravidez. No dia 24 de fevereiro o médico me colocou de repouso absoluto até o parto. Só que com a pressão alta tive que ir para a maternidade algumas vezes e acabei ficando internada por duas vezes para baixar a pressão”, acrescentou.