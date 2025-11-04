Geral
Após novo incidente com ônibus da Ricco, líder do prefeito na Câmara de Rio Branco diz que licitação deve sair até dezembro
Um novo episódio envolvendo a precariedade do transporte coletivo em Rio Branco — desta vez, o rompimento do eixo traseiro de um ônibus da empresa Ricco Transportes no Segundo Distrito — reacendeu o debate sobre a urgência da licitação do sistema. O vereador Márcio Mustafá (PSDB), líder do governo na Câmara Municipal, afirmou nesta terça-feira (4) que o processo está em fase final e deve ser concluído até o fim de 2025.
Segundo o parlamentar, a licitação depende apenas de ajustes técnicos, como a finalização do termo de referência, para ser oficialmente lançada. “Estive na semana passada com o chefe da Casa Civil, Valtim José, para tratar da licitação. Já está nos trâmites, faltando apenas alguns ajustes, mas vai rodar. Essa licitação vai sair este ano ainda”, garantiu.
Mustafá reconheceu que a situação do transporte público tem se agravado, com falhas mecânicas recorrentes e riscos à segurança dos passageiros. “Se dependesse dos vereadores, essa licitação já teria saído. Mas dependemos também da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação (CPL), que ainda precisa concluir o termo de referência. A empresa atual presta um serviço ruim e coloca em risco a população, isso é verdade”, declarou.
O vereador reforçou que a Casa Civil assegurou o andamento do processo e demonstrou expectativa de que o edital seja publicado ainda este ano. “A Casa Civil já deu a resposta de que a licitação vai sair. Agora o que esperamos é que realmente saia. Estamos dentro das quatro linhas, aguardando o trâmite da Prefeitura”, concluiu.
Enquanto isso, a Ricco Transportes continua operando em regime emergencial — uma condição que já se estende por quase três anos.
Vice-prefeito Alysson Bestene representa Rio Branco no Fórum de Líderes Locais da COP30 e na Plenária da FNP no Rio de Janeiro
O vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Rio Branco, Alysson Bestene, participa desde o dia 3 de novembro do C40 World Mayors Summit – Fórum de Líderes Locais da COP30, evento que reúne autoridades de todo o mundo no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A programação, que se estende até esta quarta-feira (5), antecede e integra as atividades da Plenária de Prefeitas e Prefeitos da Federação Nacional de Prefeitos (FNP).
Durante os painéis internacionais, Bestene acompanhou discussões sobre ação climática global, transição energética, descarbonização das cidades, saúde urbana, inovação tecnológica e inteligência artificial aplicada à sustentabilidade.
Ele destacou a importância da participação de Rio Branco nesse debate, reforçando o compromisso da capital acreana com políticas ambientais e desenvolvimento urbano sustentável.
“Temos ouvido experiências inspiradoras de várias cidades do mundo e podemos levar muitas inovações e tecnologias para Rio Branco. A sustentabilidade precisa caminhar junto com o ser humano, e exemplos como o de Medellín, na Colômbia, mostram como a arborização dos bairros melhora a saúde e a segurança das pessoas. É uma ideia que podemos ampliar na nossa capital”, afirmou o vice-prefeito.
Alysson também destacou a relevância de eventos como o Fórum e a Plenária da FNP para o fortalecimento dos municípios brasileiros nas pautas internacionais.
“Esses espaços são oportunidades de aprendizado e articulação. Rio Branco tem buscado avançar em políticas públicas que unem educação, meio ambiente e inovação, e nossa presença aqui é uma demonstração desse compromisso”, completou.
O Fórum de Líderes Locais da COP30 e a Plenária da FNP reúnem prefeitos, vice-prefeitos e especialistas de todo o mundo, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre cidades e preparar propostas conjuntas para a COP30, que será realizada em Belém, entre os dias 10 a 21 de novembro de 2025.
A participação de Alysson Bestene reforça o protagonismo de Rio Branco no cenário nacional e internacional, levando a visão de uma gestão comprometida com a sustentabilidade, a inclusão e a modernização da capital acreana.
Jarude diz que nomeação de esposa de conselheiro do TCE põe em xeque decisões da Corte de Contas
Ao utilizar a tribuna da Aleac nesta terça-feira (4/11), o deputado Emerson Jarude (Novo) disse que a nomeação de Núbia Fernanda Musis, esposa do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Cristóvão Messias, para o cargo de secretária adjunta de Turismo, põe em xeque as decisões da Corte de Contas.
“E, aqui, o meu respeito aos conselheiros. Mas, me preocupa muito esse tipo de nomeação, porque sabemos da importância de termos um Tribunal de Contas atuante e independente. Uma das funções principais é justamente julgar as contas do governador do Estado do Acre. Portanto, existe uma relação política e umbilical que nesse momento não vai permitir com que isso aconteça com a imparcialidade necessária. Faço esse alerta para que o TCE possa rever e opinar sobre essa situação, porque deixa toda a instituição numa situação de constrangimento. Toda decisão agora pode ser questionada por conta de uma relação política e umbilical”, disse Jarude.
Ainda de acordo com o parlamentar, a nomeação de Musis foi “um tapa na cara na cara de quem está no cadastro de reserva ou está esperando por um concurso público”. Ele acrescentou que para o governo do Acre, quando o assunto é criar cargos, “tudo é possível”.
“Até agora ninguém conseguiu me confirma cinco pontos turísticos do nosso Estado bastante frequentado ao ponto de aumentar a demanda e criar uma secretaria. Do ponto de vista da legalidade, falamos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 22, que diz que quando está acima do percentual permitido com gasto com pessoal não se pode, obviamente, criar cargos, funções públicas, mas infelizmente, diante disso essa Casa resolveu aprovar a lei. E aprovou num momento inoportuno”, lembrou.
Deputado Zé Adriano cobra explicações sobre remanejamento de R$ 45 milhões do DNIT no Acre e busca garantir continuidade das obras na BR-364
O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) está acompanhando de perto o remanejamento de R$ 45 milhões que estavam na conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, recursos originalmente destinados à recuperação da BR-364, entre Sena Madureira e Feijó. A transferência, realizada há cerca de dez dias, preocupa o parlamentar, que busca esclarecer o motivo da decisão e assegurar a devolução dos valores.
“Encaminhei um ofício ao diretor do DNIT no Acre pedindo que explique e nos dê maiores detalhes. Para onde foi o recurso, qual o motivo desse remanejamento e qual a garantia de que ele retorne até o final do exercício. Temos obras em andamento baseadas nesse orçamento, e as empresas não podem ficar no prejuízo”, explicou o deputado.
Zé Adriano afirmou que aguarda um posicionamento formal do DNIT local para tratar do assunto com segurança e transparência. “Por enquanto temos apenas informações superficiais. Pedi que o DNIT coloque tudo no papel. Assim que tivermos os dados, vamos até o Ministério dos Transportes e ao DNIT em Brasília, junto com a bancada, para pedir explicações e o retorno dos recursos. O objetivo é garantir a continuidade das obras e evitar qualquer paralisação”, completou.
O trecho entre Sena Madureira e Feijó é um dos mais críticos da BR-364, com obras em execução que dependem diretamente dos recursos federais para prosseguir dentro do cronograma previsto.
