Após novo incidente com ônibus da Ricco, líder do prefeito na Câmara de Rio Branco diz que licitação deve sair até dezembro

Um novo episódio envolvendo a precariedade do transporte coletivo em Rio Branco — desta vez, o rompimento do eixo traseiro de um ônibus da empresa Ricco Transportes no Segundo Distrito — reacendeu o debate sobre a urgência da licitação do sistema. O vereador Márcio Mustafá (PSDB), líder do governo na Câmara Municipal, afirmou nesta terça-feira (4) que o processo está em fase final e deve ser concluído até o fim de 2025.

Segundo o parlamentar, a licitação depende apenas de ajustes técnicos, como a finalização do termo de referência, para ser oficialmente lançada. “Estive na semana passada com o chefe da Casa Civil, Valtim José, para tratar da licitação. Já está nos trâmites, faltando apenas alguns ajustes, mas vai rodar. Essa licitação vai sair este ano ainda”, garantiu.

Mustafá reconheceu que a situação do transporte público tem se agravado, com falhas mecânicas recorrentes e riscos à segurança dos passageiros. “Se dependesse dos vereadores, essa licitação já teria saído. Mas dependemos também da Prefeitura e da Comissão Permanente de Licitação (CPL), que ainda precisa concluir o termo de referência. A empresa atual presta um serviço ruim e coloca em risco a população, isso é verdade”, declarou.

O vereador reforçou que a Casa Civil assegurou o andamento do processo e demonstrou expectativa de que o edital seja publicado ainda este ano. “A Casa Civil já deu a resposta de que a licitação vai sair. Agora o que esperamos é que realmente saia. Estamos dentro das quatro linhas, aguardando o trâmite da Prefeitura”, concluiu.

Enquanto isso, a Ricco Transportes continua operando em regime emergencial — uma condição que já se estende por quase três anos.

