O deputado federal Alan Rick (Democratas) usou as redes sociais para lamentar e homenagear seu sogro, o capitão PM Océlio Araújo, que morreu no final da tarde desta terça-feira, 23, em Rio Branco, sendo mais uma vítima da Covid-19.

A família do parlamentar vive um momento delicada por causa da pandemia, já que sua esposa, Michele Miranda, chegou a ficar em estado grave por causa da doença após passar por uma cesariana no oitavo mês de gravidez na semana passada. Pedro, o filho do casal, passa bem. Michele foi transferida para Brasília onde se recupera da Covid-19.

No texto, Alan lembra do sogro como um homem generoso.

Há períodos na vida que não conseguimos entender os acontecimentos. Somente pela graça e misericórdia de Deus, seguimos em frente. Ontem estávamos felizes com o milagre da Michele e a recuperação do Pedro, nosso bebê.

Hoje somos repentinamente assolados pelo falecimento do meu sogro Océlio Araújo.

Só compreendo pela fé em Cristo Jesus e nas suas promessas. Océlio foi se encontrar com Deus. Partiu para sua morada no céu.



Esta é a convicção que me conforta e, tenho certeza, confortará Conceição, Fabianny, Felipe, Michele e toda sua família.

Estou muito triste, sem chão, pela perda e saudade. Por não ter podido dar um último abraço, orar com ele… mas a graça do Senhor nos consola porque sei que Océlio está com Deus. Um pai carinhoso e protetor. Um marido presente, um sogro extraordinário.

Océlio plantou as sementes da bondade, generosidade, serviço. Estar ao seu lado era estar feliz. Sua presença era certeza de alegria. Sentiremos muita saudade. Minha oração é que o consolo do Espírito Santo seja maior que a dor. Que a certeza da salvação maior que a tristeza e a saudade. Descanse em paz, meu véi. Você marcou sua história nos nossos corações! “E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.”

