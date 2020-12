O cumprimento de mandado de prisão foi feito por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A investigação aponta que o indivíduo é suspeito de ter cometido um homicídio e uma tentativa e homicídio ocorridos no município de São Bernardo do Campo (SP) no mês de novembro deste ano.

Conforme a polícia do Acre, o trabalho investigativo revelou que o suspeito, após a prática dos crimes, fugiu para a capital acreana. Com a troca de informações entre as polícias, os agentes conseguiram chegar ao paradeiro do foragido.