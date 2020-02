Em julho do ano passado, a Vara de Execuções Penais do Acre autorizou a entrada dos aparelhos no pavilhão, que tinha sido recém-inaugurado com algumas modificações, como ausência de tomadas na parte interna das celas.

Em justificativa, a juíza Luana Campos, que respondia pela Vara de Execuções Penais, afirmou que encontrou diversas irregularidades no pavilhão durante uma inspeção na unidade. A situação, claro, causou um impasse entre o Judiciário e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

“Os televisores e rádios são liberados em todos os pavilhões do complexo Francisco D’ Oliveira Conde e eles proibiram apenas no pavilhão O. Diante disto, o próprio promotor de Justiça se manifestou favorável que se permitisse a entrada de um televisor. O familiar do preso vai, entrega no NAF, que é o Núcleo de Atendimento Familiar, e esse televisor é disponibilizado para o preso. Fiz isso com base no princípio da igualdade, que é vigorado na Constituição Federal”, explicou a magistrada na época.