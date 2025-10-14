Extra
Após IML liberar corpo do pai, filho de 16 anos sobrevivente será transferido de helicóptero para Rio Branco
Colisão deixou um morto e três feridos; vítima fatal era caminhoneiro boliviano que morava em Cobija
O adolescente R.I.M., de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, será transferido de helicóptero para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb)devido à gravidade dos ferimentos.
O acidente resultou na morte do caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de nacionalidade boliviana, morador da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. Segundo informações, Riony seguia com a esposa e os dois filhos para uma escola localizada a poucos metros do local do acidente, quando o carro em que estavam colidiu violentamente contra uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal.
Riony aproveitava a carona com a família para seguir até o caminhão que conduzia, estacionado nas proximidades. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O filho mais velho, de 16 anos, sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do quadro clínico, a equipe médica considerou arriscada a transferência por via terrestre, solicitando o apoio aéreo para o transporte até Rio Branco. Já o menino mais novo, de 6 anos, permanece fora de perigo e segue em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A motorista do veículo, Katerine Melgar Moreno, esposa de Riony, também foi encaminhada à unidade hospitalar. Ela chegou consciente, mas em estado de choque, sendo amparada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O corpo de Riony foi liberado aos familiares após passar por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Carro com placa boliviana colide com carreta estacionada e deixa um morto e feridos em Epitaciolândia
Violento impacto arrancou parte do teto do veículo; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital em Brasileia
Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na cidade de Epitaciolândia, envolvendo um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal. O impacto ocorreu por volta das 7h, e resultou em uma morte e vários feridos.
De acordo com informações preliminares, o automóvel colidiu violentamente na traseira da carreta, e a força do choque arrancou parte do teto do veículo. Dentro do carro, estavam uma mulher, duas crianças e um homem de meia-idade.
O passageiro, que estava no banco dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista, que segurava uma das crianças, e a outra, que estava desacordada no banco traseiro, ficaram feridas.
Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e trabalharam no resgate das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Técnica (IML), responsáveis pela remoção do corpo e pela coleta de evidências que possam indicar as causas do acidente.
As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Mais informações a qualquer momento.
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2025
OBJETO: ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde
Data da Abertura: 24.10.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 10/10/2025 à 24/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à sexta-feira de 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 10 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2025
OBJETO: ‘’CONTRATAÇÃO DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, COM INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET COM BANDA COMPARTILHADA (BANDA LARGA), COM INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL”
Origem: Secretaria Municipal de Administração
Data da Abertura: 23.10.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 10/10/2025 à 23/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected], Horário: de Segunda à sexta-feira de 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 10 de outubro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº290/2025
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 004/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO ALVES CAVALCANTE, LOCALIZADA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL/AC.”
Origem: Secretaria Municipal de Saúde
Data da Abertura: 04.11.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 10/10/2025 à 04/11/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07: 00 às 13:00 horas.
Assis Brasil -AC, 13 de novembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Facções dividem cidade acreana na tríplice fronteira e impõem clima de medo à população
Com efetivo policial reduzido, Assis Brasil enfrenta aumento da violência e avanço do crime organizado nas comunidades urbanas e rurais
A cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, a cerca de 330 quilômetros de Rio Branco, vive um dos períodos mais críticos em relação à segurança pública. Com pouco mais de 8 mil habitantes, segundo o IBGE, o município, de perfil majoritariamente rural, tem sido palco de um crescimento alarmante da criminalidade, marcado pela atuação de facções que disputam território e poder local.
Moradores relatam que a cidade está dividida por grupos criminosos, que passaram a ditar regras e impor a chamada “lei do silêncio”, ameaçando quem tenta circular em áreas dominadas por facções rivais. Casos de atentados a tiros e execuções têm se tornado mais frequentes, ampliando o clima de insegurança entre os moradores.
Recentemente, um homem com mandado de prisão em aberto foi executado dentro de casa, após criminosos se passarem por policiais e invadirem o imóvel. Outro caso sob investigação envolve uma tentativa de homicídio contra uma mulher, também atribuída a disputas entre facções.
Na madrugada de sábado (11), um homem supostamente ligado a um desses grupos procurou atendimento no posto de saúde da cidade após passar mal. A situação exigiu escolta da Polícia Militar, já que membros de uma facção rival souberam da presença dele no local e teriam planejado retaliação dentro da própria unidade de saúde.
A falta de efetivo policial agrava o cenário. O município conta com apenas 15 policiais militares, sendo que 10 se revezam no patrulhamento urbano, limitado até a meia-noite. Na esfera civil, há um único delegado responsável por duas cidades da regional, com um efetivo inferior a 10 agentes, entre escrivães, investigadores e atendentes.
Sem a presença constante do Estado, as facções ganham espaço, recrutando jovens, inclusive de etnias locais, para atuar como “soldados do crime”. Enquanto isso, a população de Assis Brasil vive sob o medo crescente e a sensação de abandono diante da escalada da violência.
