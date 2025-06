Após furto de gado, ICMBio diz que obstrução à operação será apurada pela polícia

Na manhã desta terça-feira, 17, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do vereador Maycon Moreira, em Sena Madureira, no âmbito da Operação Grande Prêmio, que investiga crimes eleitorais no Acre.

A operação, que também aconteceu em Rio Branco, é resultado de uma investigação iniciada a partir de uma denúncia envolvendo o parlamentar. Segundo as informações, a Operação busca provas sobre esquema voltado à cooptação de eleitores em troca de benefícios indevidos.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral com o objetivo de reunir novas provas e fortalecer o inquérito em andamento. A operação contou com o apoio do Ministério Público Eleitoral (MPE).

