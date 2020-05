Um dos presos foi capturando ainda dentro da unidade prisional. De acordo com o Iapen, o segundo foi encontrado já na área externa do presídio e o outro ainda está foragido.

Nove presos que participaram da fuga em massa no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde ainda seguem soltos após três meses. No dia 20 de janeiro, 26 presos do pavilhão L do regime fechado fizeram um buraco na cela e pularam a muralha da unidade.