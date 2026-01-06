Conecte-se conosco

Após entraves, prefeitura prevê publicação do edital do transporte coletivo até o fim de janeiro

Publicado

9 minutos atrás

em

Foto: Jardy Lopes

O secretário Especial de Articulação Institucional (SAI) de Rio Branco, Rennan Biths, afirmou nesta segunda-feira (5), que a licitação do transporte público da capital acreana deve ser republicada até o fim de janeiro. Segundo ele, os entraves legais que paralisavam o processo foram superados com a aprovação das leis necessárias pela Câmara Municipal, restando apenas a conclusão de trâmites burocráticos internos.

Veja quais foram as aprovações AQUI.

De acordo com o secretário, das normas aprovadas pelos vereadores, apenas uma ainda aguarda a finalização do rito interno da Câmara. Trata-se do chamado “autógrafo”, documento que formaliza o envio da lei aprovada ao Executivo para sanção do prefeito e posterior publicação no Diário Oficial. “Tem uma lei que ainda está nesse trâmite interno da Câmara. As outras já estão ok, sancionadas e publicadas. Essa última deve ser encaminhada de hoje para amanhã, para que o prefeito possa assinar e mandar para publicação”, afirmou.

Veja a reformulação das regras do transporte coletivo.

Segundo o secretário, o atraso não decorre de qualquer manobra para adiar o processo, mas do acúmulo de demandas no fim do ano legislativo. “Não tem nada regimental que permita segurar isso. É só rito mesmo. No final do ano são muitas leis aprovadas, vem o recesso e acaba sendo um volume grande de trabalho”, pontuou.

Paralelamente à conclusão dessa etapa, a prefeitura já avança na revisão técnica do processo licitatório, adequando-o à nova Lei de Licitações. Conforme Biths, três documentos obrigatórios estão sendo atualizados: o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. “Esses instrumentos estão sendo revisados internamente aqui na prefeitura, por conta das mudanças na lei”, disse.

A expectativa da gestão municipal é concluir essa fase técnica até o dia 12 de janeiro. Após isso, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Município (PGM) para a análise final. “A gente está trabalhando para que, até o final deste mês, o edital seja republicado, considerando que ele já existia e agora passará por essas modificações”, concluiu o secretário.

Comentários

Geral

Governo do Acre decreta situação de emergência em Porto Acre após cheias do Rio Acre

Publicado

1 hora atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Chuvas intensas no fim de dezembro provocaram inundações, afetaram comunidades ribeirinhas e levaram o rio a ultrapassar a cota de transbordamento

Foto: Arquivo/Prefeitura

O Governo do Acre decretou situação de emergência no município de Porto Acre em razão das inundações causadas pelas fortes chuvas registradas no fim do mês de dezembro. O Decreto nº 11.817 foi publicado nesta terça-feira (6) e reconhece o cenário crítico enfrentado pela população, especialmente nas comunidades ribeirinhas.

De acordo com o documento, entre os dias 24 e 27 de dezembro, o município registrou um acumulado de 160 milímetros de chuva, volume que provocou o transbordamento do Rio Acre e a elevação do nível de igarapés e córregos da região. Na medição realizada no dia 30 de dezembro, às 18h, o rio atingiu a marca de 12,64 metros, ultrapassando a cota de transbordamento, fixada em 12,50 metros.

A elevação do nível das águas já causou prejuízos diretos à população local, com dificuldades de acesso às comunidades, comprometimento do transporte e impactos na rotina das famílias atingidas. O decreto também considera prognósticos técnicos que apontam a possibilidade de chuvas acima da média climatológica para o período, o que pode agravar ainda mais a situação.

Com a medida, foi declarada situação de emergência de nível II no município, abrangendo as áreas afetadas pelas inundações nas bacias hidrográficas do Rio Acre, classificadas como desastre natural de origem hidrológica.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) ficará responsável por coordenar as ações de resposta, incluindo a mobilização de recursos humanos e materiais, o socorro a comunidades isoladas e o apoio logístico ao município.

O decreto também autoriza a priorização das demandas da Defesa Civil pelos órgãos estaduais, além da realização de despesas emergenciais para instalação de abrigos, fornecimento de insumos, equipamentos, veículos e mão de obra necessários ao atendimento da população afetada. Em casos de risco iminente, agentes da Defesa Civil estão autorizados a ingressar em imóveis para prestar socorro ou determinar evacuações, conforme previsto na Constituição Federal.

A situação de emergência terá vigência de 180 dias, período durante o qual o Estado poderá adotar medidas excepcionais para reduzir os impactos das cheias e garantir a segurança e o bem-estar da população de Porto Acre.

Comentários

Geral

Famílias começam a deixar abrigo público após recuo do Rio Acre em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Foto: David Medeiros

Após nove dias no abrigo público, pelo menos 12 famílias que estavam acolhidas na Escola de Ensino Fundamental Marilda Gouveia Viana, no bairro João Eduardo, em Rio Branco, começaram a retornar às suas residências. As famílias haviam sido retiradas de casa em razão da cheia do Rio Acre.

De acordo com reportagem do ac24horas Play nesta terça-feira, 6, o abrigo chegou a receber ao menos 52 pessoas, oriundas dos bairros Airton Sena, Seis de Agosto, Baixada da Habitasa e Cadeia Velha, áreas historicamente afetadas por alagamentos durante o período de cheia do rio.

Foto: David Medeiros

O coordenador do abrigo, Rogério, destacou que o período de acolhimento foi desafiador, mas ressaltou o apoio da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Assistência Social. “A gente conseguiu vencer esse desafio. As famílias estão retornando às residências e ao conforto dos seus lares. Elas ficaram aqui bem acolhidas”, afirmou.

Segundo ele, o funcionamento do abrigo contou com duas equipes compostas por três pessoas cada, além do apoio de militares responsáveis pela segurança e organização do espaço.

Foto: David Medeiros

Uma das acolhidas, Maria Liberdade, moradora do bairro Airton Sena, relatou que foi bem atendida durante o período no abrigo. “Já faz três anos que passo por isso, mas fomos bem atendidas, graças a Deus”, comentou.

Comentários

Geral

Adolescente é apreendido após matar cachorro no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul

Publicado

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Segundo a Polícia Militar, jovem de 14 anos teria cometido o ato por perversidade; familiares acionaram a guarnição

Imagam Ilustratitiva

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (5), no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após matar um cachorro. De acordo com a corporação, o animal foi encontrado sem a cabeça, e o jovem apresentava sinais de alteração no interior da residência.

Segundo testemunhas, este não teria sido o primeiro caso envolvendo maus-tratos a animais atribuídos ao menor, que já teria separado a cabeça de outros animais anteriormente.

A Polícia Militar foi acionada pelos próprios familiares do adolescente, que relataram que ele havia matado o cachorro “por perversidade”. No local, os policiais encontraram o corpo e a cabeça do animal, além do menor com grande quantidade de sangue nas roupas e no corpo. O facão utilizado no ato infracional foi apreendido.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Com informações de AC24horas

Comentários

