Após enfrentar barreira ao se formar na Bolívia médica de Brasiléia inaugura consultório geral e de pediatria

O município de Brasiléia, localizado na fronteira do estado do Acre, ganhou um novo consultório clínico para atender pacientes em geral com especialização em pediatria. Foi inaugurado na Galeria Silvestre, localizada na Avenida Rui Lino, PEDCLIN – Pediatria e Clínica em Geral.

Sob o comando da médica Edivania Rodrigues dos Santos, 31 anos, formada em Cochabamba – Bolívia, conseguiu com muito esforço, a revalidação no Brasil no ano de 2018. Em seguida, se especializou em Pediatria e Saúde da família, exercendo sua profissão no estado de Pernambuco (PE).

Edivania contou com o apoio de seu esposo, Lukas Castro, para realizar um grande sonho, montar seu consultório em sua cidade natal, próximos aos pais, Edimar Cruz dos Santos e Exalta Rodrigues da Silva, além de familiares e amigos, além de um espaço contando até com mini biblioteca dedicado às crianças.

Telefone do consultório para agendamentos e informações: (68) 9 9921-0355

Veja as imagens da inauguração.