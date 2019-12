O jornal oaltoacre no início desta semana, denunciou o abandono por parte de órgãos responsáveis pela BR 317, estrada que liga o Pacífico ao Brasil e importante ligação aos países da América do Sul, como Bolívia e Peru.

Um pequeno trecho localizado na cidade de Epitaciolândia, por onde passa centenas de caminhões vindos da Bolívia e do Peru, além dos veículos dos dois municípios, vinha apresentando problemas de trafegabilidade pelo local, que foi se deteriorando com o tempo e não recebia manutenção desde o início do ano.

Durante o dia desta sexta-feira, dia 20, uma empresa terceirizada iniciou a recuperação de um dos trechos, onde irá receber a manutenção devida, além do asfalto frio. Na parte mais abaixo, onde está criando uma depressão com risco de desabamento, será recuperado apenas no verão de 2020.

Em relação a ponte José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia à Epitaciolândia e único elo com o Pacífico, nada foi comentado sobre a manutenção ainda neste ano que se finda, ou no próximo ano.

