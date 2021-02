Por juruaemtempo

Acreano de Cruzeiro do Sul, o jovem Ruslan Sena, de 31 anos, contraiu covid-19 duas vezes em um curto período de tempo. Em um vídeo produzido pela prefeitura, ele conta, emocionado a batalha que enfrentou quando contraiu o vírus pela segunda vez.

“Eu me peguei a primeira vez em junho de 2020, me assustei um pouco. Mas, de tanto ouvir falar que em jovens era mais leve, eu me descuidei. Eu saía, bebia, ia para bares. Estive em aglomerações de fim de ano”, relembra Ruslan.

Pouco mais de seis meses após contrair o vírus pela primeira vez, Ruslan teve uma febre muito alta e insistente, decidiu procurar o hospital e descobriu a reinfecção.

“Quando eu ia entrando no hospital, tinha uma senhora recebendo a notícia de que seu marido havia falecido e ela não ia nem poder ver o corpo. Nesse momento, pensei que talvez não pudesse mais ver minha filha, minha mãe, meus amigos”, contou emocionado.

Ruslan ficou 19 dias internado tendo inclusive que ser levado à UTI devido a gravidade da doença. “O pior momento foi quando eu não consegui respirar de jeito nenhum. Eu estava com aparelho de ventilação não invasivo e o enfermeiro disse que eu tinha que ser forte, caso necessário eles iriam me levar para a UTI”, falou emocionado.

Ele chegou a escrever uma carta aberta, divulgada nas redes sociais onde pedia uma nova chance a Deus.

