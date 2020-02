O primeiro caso confirmado no pais é de um homem que mora em São Paulo, tem 61 anos, e chegou da Itália. Esse é o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina.

“Na minha loja, estou limitando cinco caixas [de máscaras] por cliente, justamente para poder atender todas as pessoas que precisarem. Meu álcool em gel acabou e só vou ter no mês que vem. Ainda não tenho uma previsão certa”, explicou.

Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.