Após cirurgia com apoio de Gusttavo Lima, Bruninho está há 3 dias sem crises
Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido como ‘Bruninho’, que teve dois eletrodos implantados no cérebro em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltará para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na segunda-feira (6).
Nessa sexta-feira, 3, o garoto esteve na unidade hospitalar para a retirada dos pontos da cirurgia ocorrida no último dia 12 de setembro, e para a recalibragem do marca-passo cerebral.
O pai de Bruno, o dentista Marcus Vinicius Girado Teixeira, conta que o neurocirurgião Paulo Franceschini recalibrou o equipamento de 1,5 para 2. “O neurocirurgião ativou um pouco mais forte a terapia. Ele fez o pós-cirúrgico, retirou os pontos da cirurgia e fez uma nova ativação no aparelho DBS dele, aumentou a estimulação para melhorar ainda mais. Ele está tendo ainda crises de epilepsia, mas bem leve. Porque é uma terapia a longo prazo e não vai cessar de uma hora para outra as crises convulsivas. Ele vem reagindo muito bem, a cicatrização está perfeita. Agora ele está há três dias sem crises”, relata Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruno.
A expectativa da família é voltar à rotina normal em Cruzeiro do Sul. Por enquanto, não há retorno marcado de Bruno para Porto Alegre. O aparelho do garoto será regulado pelo pai.
“O doutor Paulo me ensinou a usar. O equipamento tem um controlador que é igual a um celular, que ele conecta com a bateria que está no peito, no tórax do Bruno, implantado, que manda a estimulação para o cérebro, para os eletrodos cerebrais, então eu, com esse controlador, vou aumentando o nível que ele vai me falando para me aumentar. Tenho um nível de segurança que eu posso aumentar. Já está numa estimulação de 2 e vamos ver agora quando vai ser o próximo avanço. O cérebro também vai se adaptando àquela estimulação e requer daqui um tempo mais estimulação cerebral profunda. É uma terapia longa, duradoura, que junto com as medicações que ele vai continuar tomando trará uma melhor qualidade de vida para ele num controle das crises ou crises mais leves”.
Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul com os pais e um irmão, nasceu com uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, e também com espectro autista severo. Ele sofria crises de epilepsia incontroláveis e convulsões diárias. O objetivo do implante é reduzir e minimizar as crises epiléticas.
O custo do procedimento, R$ 400.000,00, é bancado pelo plano de saúde (após decisão judicial), pelo cantor Gusttavo Lima e por uma vaquinha que mobilizou Cruzeiro do Sul. O cantor passou a ajudar no tratamento quando esteve no município para um show no dia 2 de julho de 2025, durante a Expoacre Juruá, e ficou sabendo da situação de Bruninho, quando anunciou a ajuda no palco.
Com 90 milímetros, Rio Branco teve setembro mais chuvoso desde 2019
Dados da Defesa Civil de Rio Branco destacam ainda que setembro de 2025 foi o quarto mais chuvoso em 10 anos, ficando atrás somente de 2016, 2017 e 2019.
Com 90,8 milímetros de chuva acumulados no mês de setembro, Rio Branco alcançou 97,8% do volume esperado para o mês, segundo a Defesa Civil da capital acreana. O resultado é o quarto maior para o mês nos últimos 10 anos e o melhor desta década para a capital acreana.
Mesmo com o índice elevado, o número ficou levemente abaixo do que era estimado pelo órgão, de 92,7 mm, mas representou uma melhora no cenário de estiagem intensa no ano, intensificada pela falta de chuvas nos últimos meses.
A situação também positiva em comparação com o mesmo período do ano passado. É que em setembro de 2024, a capital acreana estava encoberta por uma nuvem de poluição e a qualidade do ar chegou a alcançar o nível ‘perigoso’.
Naquela ocasião, choveu apenas 32,1 mm, o que dificultou a dissipação da fumaça.
Finalização da Ponte Sibéria é prevista para o dia 30 de outubro
O governador do Acre, Gladson Camelí, reuniu-se na tarde desta sexta-feira, 3, com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para definir os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, uma das obras mais aguardadas pela população local, que soma 18.243 habitantes.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados na fase final da construção, que já alcançou 93% de conclusão. Com 363 metros de extensão, a ponte tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões investidos pelo governo do Estado.
Durante o encontro, Camelí afirmou que a obra deve ser concluída até o final de outubro e propôs que a inauguração seja marcada por uma grande celebração, reforçando a parceria entre o governo estadual e a prefeitura, uma das diretrizes centrais de sua gestão, voltada à aproximação do Estado com os municípios.
“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.
Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.
O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.
“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.
No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Abrasel acompanha casos de intoxicação por metanol e reforça orientações a bares e restaurantes
Entidade afirma que não há registros de suspeitas no Acre e promove treinamentos gratuitos para identificar bebidas adulteradas
Diante dos casos de intoxicação por metanol registrados em diversos estados do país, a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Acre (Abrasel/AC), Patrícia Parente, afirmou ao ac24horas que a entidade monitora a situação desde o início e vem orientando seus associados sobre medidas preventivas.
“No Acre, nenhum dos nossos associados reportou suspeita de fraude, mas estamos com uma cartilha didática sobre o tema e treinamentos gratuitos on-line disponíveis. Todos estão instruídos a denunciar às autoridades competentes em caso de suspeita e a adquirir produtos apenas de fornecedores credenciados”, destacou Patrícia.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza 59 notificações de intoxicação por metanol, com 11 confirmações laboratoriais. Os estados mais afetados são São Paulo (53 casos), Pernambuco (5) e o Distrito Federal (1).
Apesar da preocupação, a Abrasel reforça que não há casos confirmados com origem em bares e que o setor mantém funcionamento normal neste primeiro fim de semana após a divulgação dos registros. De acordo com a entidade, não houve queda significativa no movimento, exceto na região metropolitana de São Paulo, onde alguns estabelecimentos foram fechados preventivamente, sem confirmação de consumo de bebidas adulteradas.
Cuidados e orientações
Para garantir a segurança dos consumidores, a Abrasel recomenda a verificação de rótulos, lacres e coloração das bebidas. Produtos originais apresentam padrão homogêneo, enquanto os falsificados podem ter variações visuais.
Em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), a entidade promove treinamentos on-line gratuitos para identificar sinais de adulteração. Mais de 10 mil profissionais já participaram das capacitações.
Na primeira edição, ministrada pelo especialista da Diageo Daniel Monferrari, cerca de 2 mil participantes receberam orientações sobre irregularidades em tampas, selos fiscais, rótulos e líquidos. O treinamento também destacou os riscos do mercado paralelo, lembrando que estabelecimentos que compram de canais informais podem responder criminalmente e colocar em risco a saúde pública.
Outro ponto enfatizado é o descarte correto de garrafas. Segundo Monferrari, todas as bebidas falsificadas apreendidas em operações policiais foram envasadas em garrafas originais reutilizadas. Por isso, bares e restaurantes devem destruir ou descaracterizar rótulos antes do descarte.
Compromisso do setor
O presidente da Abrasel nacional, Paulo Solmucci, reforçou o papel das entidades no enfrentamento às fraudes:
“Assumimos a responsabilidade de orientar o setor sobre como agir em casos suspeitos. A prevenção começa com informação correta, para proteger a saúde da população e evitar que bares e restaurantes sejam vítimas de falsificadores.”
Já o presidente da ABBD, Eduardo Cidade, destacou a necessidade de diferenciar o setor formal da atividade criminosa:
“O mercado ilegal coloca em risco a saúde pública e vende produtos até 48% mais baratos que os originais, impulsionado pela alta carga tributária e pela impunidade. Combatê-lo é fundamental para proteger vidas e garantir concorrência justa.”
