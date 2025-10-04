Após cirurgia com apoio de Gusttavo Lima, Bruninho está há 3 dias sem crises

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, conhecido como ‘Bruninho’, que teve dois eletrodos implantados no cérebro em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltará para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na segunda-feira (6).

Nessa sexta-feira, 3, o garoto esteve na unidade hospitalar para a retirada dos pontos da cirurgia ocorrida no último dia 12 de setembro, e para a recalibragem do marca-passo cerebral.

O pai de Bruno, o dentista Marcus Vinicius Girado Teixeira, conta que o neurocirurgião Paulo Franceschini recalibrou o equipamento de 1,5 para 2. “O neurocirurgião ativou um pouco mais forte a terapia. Ele fez o pós-cirúrgico, retirou os pontos da cirurgia e fez uma nova ativação no aparelho DBS dele, aumentou a estimulação para melhorar ainda mais. Ele está tendo ainda crises de epilepsia, mas bem leve. Porque é uma terapia a longo prazo e não vai cessar de uma hora para outra as crises convulsivas. Ele vem reagindo muito bem, a cicatrização está perfeita. Agora ele está há três dias sem crises”, relata Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruno.

A expectativa da família é voltar à rotina normal em Cruzeiro do Sul. Por enquanto, não há retorno marcado de Bruno para Porto Alegre. O aparelho do garoto será regulado pelo pai.

“O doutor Paulo me ensinou a usar. O equipamento tem um controlador que é igual a um celular, que ele conecta com a bateria que está no peito, no tórax do Bruno, implantado, que manda a estimulação para o cérebro, para os eletrodos cerebrais, então eu, com esse controlador, vou aumentando o nível que ele vai me falando para me aumentar. Tenho um nível de segurança que eu posso aumentar. Já está numa estimulação de 2 e vamos ver agora quando vai ser o próximo avanço. O cérebro também vai se adaptando àquela estimulação e requer daqui um tempo mais estimulação cerebral profunda. É uma terapia longa, duradoura, que junto com as medicações que ele vai continuar tomando trará uma melhor qualidade de vida para ele num controle das crises ou crises mais leves”.

Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul com os pais e um irmão, nasceu com uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, e também com espectro autista severo. Ele sofria crises de epilepsia incontroláveis e convulsões diárias. O objetivo do implante é reduzir e minimizar as crises epiléticas.

O custo do procedimento, R$ 400.000,00, é bancado pelo plano de saúde (após decisão judicial), pelo cantor Gusttavo Lima e por uma vaquinha que mobilizou Cruzeiro do Sul. O cantor passou a ajudar no tratamento quando esteve no município para um show no dia 2 de julho de 2025, durante a Expoacre Juruá, e ficou sabendo da situação de Bruninho, quando anunciou a ajuda no palco.

