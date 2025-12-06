Flash
Após chuva, Governo e Prefeitura adiam abertura da programação natalina em Rio Branco
O governo e Prefeitura informaram que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário
Após a Prefeitura de Rio Branco anunciar, neste sábado (6), o adiamento da abertura oficial da programação natalina, o Governo do Acre também comunicou, por meio de nota pública, o cancelamento do evento previsto para ocorrer logo mais, à noite. A decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que atingem a capital e que têm provocado alagamentos em diversos pontos da cidade.
Segundo o comunicado estadual, as condições climáticas não oferecem segurança para a realização das atividades programadas, que incluíam apresentações culturais e a inauguração da decoração de Natal. O governo informou que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário, às 19 horas.
Com a medida, tanto governo quanto prefeitura reforçam que a prioridade, neste momento, é acompanhar os impactos da chuva, prestar apoio às equipes de monitoramento e garantir a segurança da população. A recomendação é para que moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil.
Veja a notas:
Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina
O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário.
A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre.
Governo do Acre
NOTA DE ADIAMENTO
A Prefeitura de Rio Branco informa que em decorrência das fortes chuvas registradas neste sábado — que demandaram maiores cuidados na finalização dos ajustes técnicos dos equipamentos eletrônicos que compõem a decoração natalina na Praça da Revolução — o evento de acendimento das luzes de Natal foi adiado para este domingo, dia 7 de dezembro, no mesmo local, às 18 horas.
Por esse mesmo motivo, a prefeitura informa também o adiamento da inauguração da Ponte do Caipora, com nova data a ser divulgada posteriormente.
A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça o convite para que a população prestigie o Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2025.
Escola Sebastião Brandão do Nascimento encanta comunidade com noite de magia e emoção
A Escola Infantil Sebastião do Nascimento realizou na noite desta sexta-feira, 05, a formatura das turmas do 2º Período, em um evento marcado por emoção, encanto e muita alegria. A solenidade aconteceu no Buffet Art Eventos e reuniu autoridades, pais, professores e toda a comunidade escolar para celebrar mais uma etapa concluída pelos pequenos formandos.
Compuseram o dispositivo de honra o Prefeito Sérgio Lopes, a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a Gestora da Escola Sandra Eduínio, a Coordenadora Pedagógica Tatiane Soares, a Coordenadora da Educação Especial Sandra Saraiva, a Coordenadora da Educação Infantil Anelize, além das professoras Silvanuzia, Zera e Leane.
Com brilho nos olhos e entusiasmo, os pequenos protagonizaram diversas apresentações, arrancando aplausos e emocionando todos os presentes. Cada gesto, cada sorriso e cada música reforçaram a dedicação da equipe escolar e o carinho envolvido na construção dessa noite tão especial.
Durante as falas oficiais, as autoridades destacaram a qualidade da educação oferecida pela instituição, que entrega às famílias crianças preparadas para ingressar no 1º ano já com leitura fluente, demonstrando o compromisso com o ensino de excelência.
A Secretária Eunice Maia Gondim aproveitou o momento para agradecer a cada professora, servidor e colaborador que, com esforço e dedicação, fizeram a educação da escola alcançar um patamar de destaque.
O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou os avanços obtidos na educação do município, agradecendo aos profissionais que contribuem diariamente para construir uma educação pública de referência, reconhecida e admirada por outros municípios.
A noite foi marcada por emoção, reconhecimento e celebração — um verdadeiro espetáculo que ficará na memória das famílias e reafirma o compromisso da Escola Infantil Sebastião do Nascimento com a formação integral das crianças.
Governador entrega sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri e reforça papel da comunicação pública no Acre
Obra de R$ 421 mil reconstrói estrutura destruída por incêndio e retoma serviços essenciais à população
“A comunicação é um dos pilares da democracia e da cidadania, um direito que o poder público deve garantir a toda a sociedade.” Com essa declaração, o governador Gladson Cameli destacou a importância da informação ao entregar a sede revitalizada da Rádio Aldeia de Xapuri, em cerimônia realizada ao lado da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa.
A obra, orçada em R$ 421.299, integra o pacote de investimentos voltados à recuperação das estruturas de comunicação do Estado. Cameli ressaltou que, das oito rádios públicas do Acre, sete já foram revitalizadas. Apenas a Rádio Aldeia FM, em Rio Branco, segue em obras, com reforma iniciada recentemente.
Localizada na Rua Cel. Brandão, na entrada de Xapuri pela Estrada da Borracha (AC-485), a unidade abriga o estúdio da Rádio Educadora 6 de Agosto (AM) e os transmissores da TV Aldeia e da Rádio Aldeia FM. O transmissor da Educadora 6 de Agosto funciona em um prédio na Rua Rotary. Toda a operação e distribuição de equipes se concentram nessas duas áreas.
A Rádio AM 820 kHz – Educadora 6 de Agosto – é o principal veículo da comunicação pública no município e a única emissora com programação local contínua. Com forte interação comunitária, presta serviços de utilidade pública, leva notícias, entretenimento, conteúdo educativo e ecumênico à população de Xapuri.
Em 2024, a unidade enfrentou um dos episódios mais críticos de sua história: um incêndio destruiu completamente o prédio, interrompendo as transmissões por meses e causando prejuízos estruturais significativos. A reconstrução foi viabilizada por uma ação conjunta entre a Secretaria de Comunicação (Secom), a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), a Secretaria de Obras Públicas (Seop), parlamentares que destinaram emendas e o apoio direto do governo estadual.
Cameli agradeceu ao secretário de Obras, Ítalo Lopes, pela condução das revitalizações em todo o estado, e aos deputados estaduais Manoel Morais e Tanízio Sá, que contribuíram com emendas para compra de equipamentos. Ele também destacou o apoio do Programa REM, que reforça investimentos no sistema público de comunicação.
“Com esse esforço coletivo, conseguimos reconstruir e fortalecer o serviço de comunicação pública em Xapuri, garantindo à comunidade informação, utilidade pública, cultura e cidadania”, afirmou o governador.
Caveira do Bope-RJ, coronel André Batista faz palestra sobre liderança em Brasileia
O Acre recebe, nesta sexta-feira, 5, o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, André Batista, para ministrar a palestra Liderança – Ações sob Pressão, Construindo Tropas de Elite. Integrante do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope) e coautor dos livro Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, o oficial veio ao estado a convite do governo do Acre para participar da edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, em Brasileia.
Ao desembarcar no Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, André Batista foi recepcionado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, o tenente Nil, assessor do gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública, e por um pelotão do Bope do Acre, que prestou continência e deu as boas-vindas ao oficial, símbolo nacional das operações especiais.
Na ocasião, Batista mencionou suas expectativas em participar do programa. “Será uma palestra sobre liderança, estratégia e tomada de decisão em momentos de alta pressão, temas que marcaram minha trajetória no Bope e que hoje aplico em desenvolvimento de equipes de alto rendimento em todo o país. Vamos falar sobre coragem propósito, disciplina e os pilares que constroem times fortes, preparados e alinhados. Será um encontro intenso, transformador e com espaço para interação”, afirmou.
Para o secretário Luiz Calixto, a presença do coronel no estado ressalta a importância que o governo dá ao programa que tem como objetivo fortalecer lideranças nos mais diversos segmentos, além de estimular o surgimento de novos líderes. “Receber o coronel André Batista é uma oportunidade única. Ele traz uma bagagem extraordinária sobre liderança, tomada de decisão e preparo emocional. Esse conhecimento agrega muito às nossas equipes e ao público acreano”, destacou.
A palestra com André Batista integra a agenda de capacitações realizadas pelos Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), com recursos de emendas parlamentares, que nesta edição será realizada nesta sexta-feira em Brasileia, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, com entrada gratuita e aberta à população em geral.
