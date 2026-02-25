Após carta do PL, Bocalom confirma que não disputará governo pela sigla, mas mantém pré-candidatura: “Sonho legítimo de governar o Acre”

Prefeito de Rio Branco diz que abriu diálogo com outros partidos e reafirma alinhamento à direita; Executiva regional indicou prioridade à reeleição de Márcio Bittar

Após receber carta do Partido Liberal (PL), assinada pelo presidente da executiva regional Edson Bittar, que indica a não priorização de sua pré-candidatura ao Governo do Acre pelo PL, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não escondeu sua tristeza, pois era um desejo antigo de disputar o governo pelo PL, na chapa com o senador Márcio Bittar, conforme vinha desenhando anteriormente.

Manifestação do prefeito

Em nota, Bocalom afirmou que mantém vivo o projeto de governar o estado e que buscará outros caminhos partidários, sem abrir mão de suas convicções ideológicas:

“Tenho um sonho legítimo de governar o Acre e acredito que a política se constrói com diálogo, respeito e maturidade. Recebi o posicionamento do partido com tranquilidade e abri diálogo com outras legendas para dar continuidade ao nosso projeto, que é governar o Acre, pensando no que é melhor para o nosso estado, sem jamais abandonar minhas convicções ideológicas e de projeto de desenvolvimento para nosso Acre. As portas continuam abertas, assim como o meu compromisso de contribuir com o projeto político da direita (conservadora) ao qual sempre estive alinhado, independentemente dos caminhos que venham a ser definidos”.

Relação com o partido

Mesmo diante do cenário, o prefeito segue mantendo relação respeitosa com o PL e reafirma que continuará atuando politicamente de forma equilibrada, priorizando o diálogo institucional .

O movimento do PL em priorizar a reeleição do senador Márcio Bittar ao lado da vice-governadora Mailza Assis (PP) já havia sido sinalizado nos últimos dias, culminando na comunicação formal à pré-candidatura de Bocalom.

Nota do PL na íntegra

Ao Excelentíssimo Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom

O PL Nacional e Estadual tem orgulho de ter em suas fileiras o prefeito reeleito Tião Bocalom. Gostaríamos que assim permanecesse, pois trata-se de um homem honrado e comprometido com valores conservadores.

O PL Acre em sintonia com a Direção Nacional prioriza a manutenção da aliança com a Federação, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro Presidência da República e a reeleição do seu Senador.

Porém, se vier a buscar outra legenda pra disputar o Governo do Estado do Acre, o partido compreende.

Continuaremos unidos em torno do nosso pré-candidato a Presidência da República Flávio Bolsonaro.

Edson Siqueira

Presidente PL/Acre

