Após carta do PL, Bocalom confirma que não disputará governo pela sigla, mas mantém pré-candidatura: “Sonho legítimo de governar o Acre”
Prefeito de Rio Branco diz que abriu diálogo com outros partidos e reafirma alinhamento à direita; Executiva regional indicou prioridade à reeleição de Márcio Bittar
Após receber carta do Partido Liberal (PL), assinada pelo presidente da executiva regional Edson Bittar, que indica a não priorização de sua pré-candidatura ao Governo do Acre pelo PL, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não escondeu sua tristeza, pois era um desejo antigo de disputar o governo pelo PL, na chapa com o senador Márcio Bittar, conforme vinha desenhando anteriormente.
Manifestação do prefeito
Em nota, Bocalom afirmou que mantém vivo o projeto de governar o estado e que buscará outros caminhos partidários, sem abrir mão de suas convicções ideológicas:
“Tenho um sonho legítimo de governar o Acre e acredito que a política se constrói com diálogo, respeito e maturidade. Recebi o posicionamento do partido com tranquilidade e abri diálogo com outras legendas para dar continuidade ao nosso projeto, que é governar o Acre, pensando no que é melhor para o nosso estado, sem jamais abandonar minhas convicções ideológicas e de projeto de desenvolvimento para nosso Acre. As portas continuam abertas, assim como o meu compromisso de contribuir com o projeto político da direita (conservadora) ao qual sempre estive alinhado, independentemente dos caminhos que venham a ser definidos”.
Relação com o partido
Mesmo diante do cenário, o prefeito segue mantendo relação respeitosa com o PL e reafirma que continuará atuando politicamente de forma equilibrada, priorizando o diálogo institucional .
O movimento do PL em priorizar a reeleição do senador Márcio Bittar ao lado da vice-governadora Mailza Assis (PP) já havia sido sinalizado nos últimos dias, culminando na comunicação formal à pré-candidatura de Bocalom.
Nota do PL na íntegra
Ao Excelentíssimo Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom
O PL Nacional e Estadual tem orgulho de ter em suas fileiras o prefeito reeleito Tião Bocalom. Gostaríamos que assim permanecesse, pois trata-se de um homem honrado e comprometido com valores conservadores.
O PL Acre em sintonia com a Direção Nacional prioriza a manutenção da aliança com a Federação, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro Presidência da República e a reeleição do seu Senador.
Porém, se vier a buscar outra legenda pra disputar o Governo do Estado do Acre, o partido compreende.
Continuaremos unidos em torno do nosso pré-candidato a Presidência da República Flávio Bolsonaro.
Edson Siqueira
Presidente PL/Acre
Pintura em panos de prato é instrumento de ressocialização de mulheres no presídio feminino de Rio Branco
Traços fortes, coloridos e cheios de vida marcam o trabalho de pintura realizado pelas mulheres que cumprem pena na Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco. São panos de prato pintados à mão, utilizando a técnica de estêncil, que são moldes vazados.
A atividade é parte do processo de ressocialização desenvolvido pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) com as mulheres privadas de liberdade. A iniciativa partiu da policial penal Dione Diniz, responsável por ensinar e acompanhar as internas em outras atividades. “Eu trabalho muito com artesanato, mas nessa área eu não trabalhava. Aí a mente criativa vai introduzindo outras coisas. Me interessei por ensinar, pesquisei e inseri para elas esse trabalho”, ressalta.
Entre as participantes está a detenta A. L., que aprovou a atividade e já pensa em tornar a fonte de renda sustento dos filhos. Presa há oito anos, espera ansiosa o momento da progressão de pena, que deve se dar em poucos meses.
“Hoje, olhando para minha vida como um todo, eu entendo que não preciso mais do crime, do tráfico, para sustentar minha família. Eu posso sustentar meus filhos, dar uma vida digna para eles, sem correr o risco de passar tanto tempo longe deles novamente. Eu tenho dois filhos e com certeza penso em repassar para eles, que eles venham a aprender, que eles não venham a se ver na condição que um dia eu me vi, mãe na adolescência, sem poder trabalhar, paralisando os estudos”.
Atualmente o projeto conta com quatro internas, mas muitas já foram beneficiadas antes da progressão de regime e saída do presídio. Os panos de prato, pintados à mão, já foram parte de uma feira realizada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), onde foram vendidos. O valor arrecadado é usado para manutenção do projeto.
The post Pintura em panos de prato é instrumento de ressocialização de mulheres no presídio feminino de Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Jader Machado vai disputar medalha e Clícia Gadelha é eliminado no Brasileiro Sub-18
Os times das escolas Jader Machado, no feminino, e Clícia Gadelha, no masculino, representantes do Acre no Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar Sub-18 terão uma reta final de torneio bem diferente.
As meninas da Jader Machado venceram nesta quarta, 25, o time do Dom Fernando Gomes, de Sergipe, por 30 a 5 e irão disputar a medalha de ouro na Série Cobre.
Os garotos da Clícia Gadelha foram derrotados pela equipe da escola Professora Doris Mendes Trindade, do Mato Grosso do Sul, por 26 a 23 e estão fora da disputa por medalhas na Série Prata.
“As equipes acreanas fizeram dois grandes jogos, no feminino a vitória ocorreu a derrota aconteceu em uma partida decidida nos minutos finais. O handebol acreano vem sendo bem representado no torneio nacional”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Mecânico de Tarauacá recebe R$ 10 mil por engano via Pix e devolve imediatamente à empresa
Morador registrou boletim de ocorrência para formalizar a devolução; gesto é elogiado como exemplo de honestidade e cidadania
Um gesto de honestidade chamou atenção no município de Tarauacá. Um morador que trabalha como mecânico recebeu por engano duas transferências via Pix que, somadas, totalizavam R$ 10 mil — sendo uma no valor de R$ 6 mil e outra de R$ 4 mil — e decidiu devolver imediatamente o dinheiro à empresa responsável pelo envio, localizada em Mâncio Lima.
Segundo informações repassadas à reportagem do Jornal Extra do Acre, ao perceber que os valores não lhe pertenciam, ele procurou as autoridades e registrou um boletim de ocorrênciainformando o ocorrido e manifestando formalmente o desejo de devolver a quantia.
Após o registro, o valor foi restituído à empresa que havia feito a transferência equivocada. A atitude repercutiu entre moradores e nas redes sociais, sendo destacada como exemplo de honestidade e cidadania.
Orientações legais
Casos de transferências por engano têm se tornado mais comuns com a popularização do Pix, e especialistas reforçam que, ao receber valores indevidos, o correto é não movimentar o dinheiro e comunicar imediatamente o banco e as autoridades, evitando problemas legais.
O advogado Willian Eleamen explicou que se apropriar de dinheiro recebido por engano pode configurar crime, conforme prevê o Código Penal:
Art. 169 — Apropriar-se de coisa alheia perdida e não a devolver ao dono ou legítimo possuidor, ou não a entregar à autoridade competente no prazo legal, pode resultar em pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, dependendo do valor.
Em resumo, a lei determina que quem encontra ou recebe algo que não lhe pertence deve devolver ao dono ou comunicar às autoridades, sob risco de responder criminalmente.
A atitude do mecânico foi elogiada pela comunidade, que destacou o gesto como prova de caráter e responsabilidade.
