Após campanha de arrecadação, governo entrega mais de 2,5 mil brinquedos a crianças da Cidade do Povo

Criança gosta de brincadeira, de pintura, de jogos, música e muita diversão, e o dia dedicado a elas não poderia ser diferente. Mais uma vez neste ano, o governo do Acre, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), marcou a comemoração de centenas de crianças e adolescentes no bairro Cidade do Povo, neste sábado, 11.

A governadora em exercício Mailza Assis iniciou a entrega de mais de 2.500 brinquedos arrecadados pela campanha “Faça Uma Criança Sorrir” para meninos e meninas do bairro. Mailza destaca que é um momento mágico e que contagia: “Essa emoção, a felicidade de ver no rostinho deles, simplesmente por ganhar um presente, por ter uma ação voltada pra eles, é uma satisfação enorme”.

A governadora e secretária da SEASDH agradeceu a toda a equipe: “Agradeço à equipe de segurança, com o Acre pela Vida; a equipe da assistência social; todos os demais secretários envolvidos com o Juntos Pelo Acre. São momentos assim que fazem a diferença na nossa vida, que trazem a esperança de que nós podemos fazer muito mais pela nossa população — começando pelas nossas crianças”, realçou.

A união dos programas Juntos Pelo Acre e Acre pela Vida proporcionou uma manhã de lazer, bem-estar e muita diversão para as crianças. Pais e familiares também puderam participar de serviços como orientação jurídica.

O secretário de Segurança, José Américo Gaia, destaca que essa união dos programas promove esse momento especial para as crianças.

“Tudo isso capitaneado pela nossa governadora em exercício, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social, somado às Forças de Segurança Pública, faz com que a gente consiga dobrar a nossa capacidade de alcance nos eventos. É o exemplo do que está acontecendo aqui hoje”, disse o titular da pasta.

A mãe Francisca Coelho do Nascimento e vendedora ambulante levou seu filho para prestigiar o evento e disse que o sentimento é gratidão:

“É muito gratificante. É uma ação importante, porque às vezes a gente não tem condições de dar um brinquedo, de proporcionar um momento de lazer. E hoje, para mim, é muito gratificante estar aqui. Eu só tenho a agradecer por essas coisas boas que estão acontecendo”, destacou.

O dia contou com diversos serviços e atividades, como pintura corporal e de cabelo, orientações sobre saúde bucal e sobre segurança no trânsito com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), além de jogos de quebra-cabeça e exposição de veículos da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), como o Camaro e o Fusca.

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) participou com o Projeto Bem Me Quer, e o Sicoob, junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), apresentou o Projeto Multiarte, voltado para atividades de leitura e arte. A SEE, por meio do Departamento de Inovação, também levou a experiência de realidade virtual, oferecendo um momento de aprendizado tecnológico para as crianças.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promoveu a roda de conversa “Conectados, mas protegidos”, e a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) ofereceu orientação jurídica à população. A Energisa Acre levou informações sobre o uso seguro de cerol e pipas próximas à rede elétrica. O evento ainda contou com a presença do Pelotão de Operações com Cães (POC) e a exposição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Gefron), além de pula-pula, brinquedos e muita recreação para as crianças.

O tradicional pouso de helicóptero atraiu centenas de crianças, que ficaram contentes em ver a aeronave tão de perto e realizar manobras radicais.

Saúde bucal conscientiza crianças

A Secretaria de Estado de Saúde proporcionou um momento de interação com as crianças ensinando de forma lúdica a cuidar dos dentes e ter uma boa escovação.

A mãe do Maico e do Iago, Maria José Penha, destaca que é importante ensiná-los a cuidar dos dentes. “Porque quando a gente come doce, o doce fica no dentinho, e se não escovar, pode pegar cárie e estragar o dente. É muito importante ensinar isso desde cedo.”

Tradição na comunidade

A festa na região já se tornou tradição entre as crianças e familiares, que se planejam para aproveitarem. Durante a pintura corporal realizada pela polícia civil, sucesso entre as crianças, mãe e filha destacaram a satisfação em participar todos os anos.

Fantasiada e animada, a pequena Valentina Gama do Vale, moradora do bairro Cidade do Povo, falou o que achou das brincadeiras:

“É muito boa, legal, para várias crianças se divertirem, ter novos brinquedos, eu estou achando incrível. Estou gostando dessas coisas, de pintar, de brincar, ganhar brinquedos”, descreveu.

Todos os anos a mãe da Valentina, Érika Gama da Silva, participa e leva a filha para a ação das crianças, ela diz que faz questão de ir a caráter.

“É uma ação muito importante, né? Todos os anos tem essa ação aqui na Cidade do Povo. Já é o terceiro ano que a gente vem participar. A gente sempre procura vir a caráter, para trazer mais alegria, deixar o momento mais animado para as crianças”, enfatizou.

Parcerias que fortalecem

O projeto (Re)significando Vidas, que trabalha na redução de danos sociais, comunitários e familiares de adolescentes, jovens e suas famílias na Cidade do Povo — por meio de ações de educação, cultura, meio ambiente e valorização da vida — também marcou presença no evento, levando atividades com balões em forma de animais e oficinas educativas.

A coordenadora do projeto, Tatiana Cunha Mendes, destacou que a proposta é que essas áreas atuem juntas para incentivar o autocuidado, o cuidado em sociedade, a integração e o fortalecimento das ações sociais e ambientais nos territórios.

“Assim, conseguimos contribuir para que as pessoas melhorem enquanto indivíduos, famílias e comunidade. Tudo isso é trabalhado com base na comunicação não violenta, visando uma melhor convivência familiar e social. Enfim, é isso, um esforço coletivo por uma sociedade mais equilibrada e saudável”, concluiu.

