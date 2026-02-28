Cotidiano
Após cair em pesquisas, veja estratégias de Lula para melhorar imagem
Pesquisas de opinião divulgadas nesta semana acenderam um alerta no entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os desafios que o petista enfrentará na busca pela reeleição em outubro. Levantamentos da Paraná Pesquisas e da AtlasIntel apontaram o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), numericamente à frente do atual titular do Executivo em simulações para o segundo turno.
As sondagens consolidaram um movimento que vinha se desenhando em levantamentos anteriores nos quais o candidato bolsonarista demonstrava ganhar fôlego. Diante do cenário, aliados do presidente preparam uma reação. Dirigentes petistas defendem uma ofensiva para desgastar Flávio, ao mesmo tempo em que apostam na pauta positiva para impulsionar a popularidade de Lula.
A estratégia foi defendida publicamente pelo presidente do PT, Edinho Silva, durante a reunião da Construindo Um Novo Brasil (CNB), corrente majoritária petista, nessa sexta-feira (27/2). O político reconheceu a dificuldade da sigla em dialogar com a sociedade brasileira, o que favorece o crescimento do adversário.
“O Flávio Bolsonaro vira o catalisador de um sentimento antissistema e ele rapidamente organiza a base política da direita, da ultradireita e dos fascistas no Brasil”, avaliou Edinho. “E rapidamente, o que mostra um grau de organização que talvez a gente não tenha enfrentado até hoje em uma eleição presidencial, ele tem uma ofensiva jurídica e de redes sociais que nós nunca enfrentamos”, afirmou.
Aliados do presidente defendem uma forte campanha para enfraquecer Flávio. O objetivo seria mostrar conexões com o Centrão, com a milícia do Rio de Janeiro e resgatar escândalos em que ele esteve envolvido, como o caso das “rachadinhas” no período em que foi deputado estadual. A ideia inclui mobilização da militância nas ruas e nas redes sociais.
- Levantamentos divulgados na última semana apontam o crescimento do senador Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto.
- De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, Flávio aparece numericamente à frente de Lula no 2º turno, com 44,4% contra 43,8% de Lula. O resultado representa um empate dentro da margem de erro.
- Já a AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na quarta-feira (25/2), indica o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 46,3% ante 46,2% do petista.
- A Atlas também mostrou que Lula e Flávio lideram a rejeição do eleitorado. Segundo o levantamento, 48,2% dizem não votar no atual presidente “de jeito nenhum”. Enquanto 46,4% afirmam o mesmo do senador.
Auxiliares também apostam em fomentar a pauta positiva com o objetivo de recuperar a popularidade do presidente antes da eleição. Entre as medidas apontadas como prioritárias estão a aprovação do fim da escala 6×1, a proposta de tarifa zero no transporte público e a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil.
Esta última, entrou em vigor em 1º de janeiro, mas ainda não tem demonstrado impacto na avaliação do governo. Para o secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, Éden Valadares, a medida deve começar a surtir efeito nas pesquisas a partir dos próximos meses.
“Nossa sensação é a de que o trabalhador, a trabalhadora, a classe média, de 2 a 5 salários, maior beneficiada com a isenção, está financeiramente arrochada com festas de fim de ano, Carnaval, férias, matrícula e material escolar, IPTU, IPVA, correação do plano de saúde. Talvez os efeitos do Imposto de Renda zero sejam sentidos a partir de março ou abril”, avalia.
Outra medida que entrou no radar de Lula recentemente é a proposta de criação de um “SUS do Transporte Público”. A iniciativa busca recompor o financiamento do setor de mobilidade para viabilizar a gratuidade universal do serviço.
O PT pretende incluir a ideia no plano de governo para a campanha eleitoral deste ano. O Ministério da Fazenda estuda a viabilidade de implementação da tarifa zero.
Além disso, outra proposta popular que deve avançar nos próximos dias é o fim da escala 6×1 — em que se trabalha seis dias e descanso um — encampada pelo governo e que ganhou apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em entrevista ao Metrópoles, na coluna Igor Gadelha, o parlamentar afirmou que deve levar a matéria à votação no plenário em meados de maio.
Adesg derrota o Rio Branco em jogo treino e foca na “decisão”
A Adesg derrotou o Rio Branco por 2 a 1 nesta sexta, 27, no José de Melo, em um jogo treino como parte da preparação para a reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
Adesg
O jogo treino marcou o retorno de Erismeu Silva ao comando da Adesg. O treinador estava trabalhando como diretor de futebol e assumiu de maneira emergencial a vaga de Rodrigo Deião.
“Temos uma decisão contra o Independência na segunda(2) e esse jogo treino foi importante para podermos fazer os ajustes finais nos treinamentos de sábado e domingo”, declarou Erismeu Silva.
Rio Branco
O técnico Ulisses Torres aprovou o jogo treino contra a Adesg para movimentar o elenco.
“Vamos jogar somente no dia 7 e ficaríamos muito tempo sem uma movimentação de uma partida. O elenco terá folga no fim de semana e voltamos na segunda com foco total no Humaitá”, afirmou Ulisses Torres.
Festival da Dança do Leão e do Dragão movimenta Rio Branco neste sábado
Evento no ginásio do CIE reúne atletas de artes marciais e traz mestre de São Paulo para celebrar a cultura chinesa
A cultura oriental vai tomar conta de Rio Branco neste sábado, a partir das 17h, com a realização do Festival da Dança do Leão e da Dança do Dragão, no ginásio do CIE, localizado no bairro Aeroporto Velho.
O evento promete reunir atletas e praticantes de artes marciais de todo o estado em uma grande celebração da cultura chinesa. A programação inclui apresentações tradicionais de leões e dragões, demonstrações de kung fu com armas chinesas, exibições com facão, além de performances de mão livre realizadas por integrantes da Superliga de Kung Fu.
Um dos destaques da programação é a presença do mestre Lin Kuen, que vem diretamente de São Paulo para prestigiar e participar do festival. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho na difusão das artes marciais chinesas, o mestre será uma das atrações especiais da noite.
Aberto ao público, o festival é uma oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre a arte, a disciplina e a tradição da cultura chinesa, além de prestigiar os principais atletas de artes marciais do Acre.
A organização convida toda a comunidade para participar do evento e vivenciar um momento de integração cultural, esporte e valorização das tradições orientais.
Galvez joga contra o Vasco por classificação antecipada
O Galvez joga contra o Vasco neste sábado, 28, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um duelo válido pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador soma 10 pontos na 3ª colocação e se vencer será vice-líder e estará classificado para a semifinal de maneira antecipada.
O Vasco é o 6º colocado com 4 pontos e somente um triunfo mantém as chances da equipe disputar a semifinal da competição.
Galvez
Depois da dura eliminação na Copa do Brasil, o Galvez concentra-se no Estadual e o primeiro objetivo é garantir o calendário nacional em 2027.
O técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o volante Psica, suspenso, e a definição da equipe vai ocorrer somente no Tonicão.
Vasco
O Vasco também chega para o confronto após uma eliminação na Copa do Brasil e problemas seríssimos fora do gramado.
O técnico Erick Rodrigues passou por uma cirurgia no início da semana e por isso os vascaínos serão dirigidos pelo auxiliar Kinho Brito.
Com torcida
O Corpo de Bombeiro liberou um laudo provisório nessa sexta, 26, e pela primeira no Estadual de 2026, o Tonicão terá a presença dos torcedores nas arquibancadas.
Trio de arbitragem
Marcos Santos apita Galvez e Vasco. Douglas Rêgo e Deusdete da Cruz serão os auxiliares.
