Lei que fixa os valores para o quadriênio 2021 à 2024 foi publicada no dia 16 de dezembro no Diário Oficial do Estado (DOE).

Por G1 AC

Após a Câmara Municipal de Mâncio Lima sancionar uma lei que aumenta os salários dos vereadores e do presidente do parlamento mirim em R$ 1,6 mil, o Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um inquérito civil para apurar o reajuste. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (11), no Diário do MP.