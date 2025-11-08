Após atuação do deputado Zé Adriano, R$ 45 milhões são devolvidos da BR-364

O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) teve papel decisivo na devolução dos R$ 45 milhões que haviam sido remanejados do orçamento destinado à recuperação da BR-364. Ao identificar a transferência dos recursos para outro estado, o parlamentar agiu junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério dos Transportes para reverter a decisão e garantir a continuidade das obras.

O valor, que havia sido transferido para outro estado, foi integralmente devolvido nesta quinta-feira, 6, conforme confirmou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.

Desde o primeiro momento, Zé Adriano, cobrou explicações formais ao DNIT e exigiu transparência sobre o destino dos recursos. Em ofício encaminhado ao órgão, o deputado solicitou informações detalhadas e, diante das primeiras respostas, intensificou a articulação em Brasília para assegurar o retorno do dinheiro.

“Encaminhei o ofício pedindo explicações e, assim que soubemos dos motivos, entrei em contato direto com o diretor do DNIT e com o Ministério dos Transportes para assegurar que o Acre não fosse prejudicado. A BR-364 é vital para o nosso estado, e qualquer perda de recurso compromete o andamento das obras”, afirmou.

O trecho mais afetado seria o que liga Sena Madureira a Feijó, considerado um dos pontos mais críticos da rodovia. Com o retorno dos R$ 45 milhões, o DNIT informou que os trabalhos seguem dentro do cronograma.

Para Zé Adriano, é essencial manter vigilância constante sobre os investimentos federais no Acre. “Seguiremos acompanhando de perto, porque sabemos o quanto essa estrada representa para o nosso povo, para o escoamento da produção e para quem precisa se deslocar entre as cidades”, concluiu.

