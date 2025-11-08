Acre
Após atuação do deputado Zé Adriano, R$ 45 milhões são devolvidos da BR-364
O deputado federal Zé Adriano (PP-AC) teve papel decisivo na devolução dos R$ 45 milhões que haviam sido remanejados do orçamento destinado à recuperação da BR-364. Ao identificar a transferência dos recursos para outro estado, o parlamentar agiu junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério dos Transportes para reverter a decisão e garantir a continuidade das obras.
O valor, que havia sido transferido para outro estado, foi integralmente devolvido nesta quinta-feira, 6, conforme confirmou o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.
Desde o primeiro momento, Zé Adriano, cobrou explicações formais ao DNIT e exigiu transparência sobre o destino dos recursos. Em ofício encaminhado ao órgão, o deputado solicitou informações detalhadas e, diante das primeiras respostas, intensificou a articulação em Brasília para assegurar o retorno do dinheiro.
“Encaminhei o ofício pedindo explicações e, assim que soubemos dos motivos, entrei em contato direto com o diretor do DNIT e com o Ministério dos Transportes para assegurar que o Acre não fosse prejudicado. A BR-364 é vital para o nosso estado, e qualquer perda de recurso compromete o andamento das obras”, afirmou.
O trecho mais afetado seria o que liga Sena Madureira a Feijó, considerado um dos pontos mais críticos da rodovia. Com o retorno dos R$ 45 milhões, o DNIT informou que os trabalhos seguem dentro do cronograma.
Para Zé Adriano, é essencial manter vigilância constante sobre os investimentos federais no Acre. “Seguiremos acompanhando de perto, porque sabemos o quanto essa estrada representa para o nosso povo, para o escoamento da produção e para quem precisa se deslocar entre as cidades”, concluiu.
Acre
Deracre inicia asfaltamento da terceira entrada de Tarauacá e ultrapassa 80% de execução da obra
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com ritmo acelerado nas obras do terceiro acesso ao município de Tarauacá. Nesta sexta-feira, 7, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, etapa que marca a reta final dos serviços.
De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos avançam de forma planejada e constante. “As calçadas estão praticamente finalizadas, restando apenas cerca de 180 metros na área do Ifac, onde estamos ajustando a remoção da cerca para concluir a última etapa. Já iniciamos o asfaltamento das vias, e hoje a obra ultrapassa 80% de execução. É uma estrutura que vai mudar o trânsito e facilitar o acesso de quem chega e sai de Tarauacá”, explicou.
Com a execução da camada asfáltica, o Deracre também realiza o fechamento temporário de ruas próximas à terceira entrada, para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a operação.
“É uma etapa intensa, com máquinas pesadas em atividade. Por isso, pedimos a colaboração da população para respeitar as interdições e manter distância das áreas sinalizadas”, reforçou Sula.
O novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança e fluidez no tráfego urbano.
Acre
Acre ainda não tem lei estadual de segurança alimentar, mostra IBGE
O Acre continua sem uma lei estadual de segurança alimentar e nutricional, segundo dados divulgados na sexta-feira, 07, pelo IBGE, na pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros – Suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional 2024.
De acordo com o levantamento, apenas 17 estados do país possuem planos formais na área, mas a legislação específica ainda não existe em pelo menos três estados: Acre, Rio Grande do Norte e São Paulo.
A ausência de uma lei é apontada por especialistas como um entrave à execução de políticas públicas estruturadas e permanentes. Segundo o IBGE, mais de 60% dos municípios brasileiros também não possuem lei municipal, embora tenha havido uma leve melhora em relação a 2023.
Acre
Acre terá sábado quente e ventilado, com chuvas pontuais em algumas regiões
O fim de semana começa com predomínio de tempo quente e ventilado em todo o Acre, segundo a previsão meteorológica para este sábado (08). Apesar da presença do sol e de nuvens, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em algumas áreas, especialmente no leste e sul do estado.
De acordo com os dados meteorológicos, as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira devem registrar um dia de muito calor, mas com ventos que ajudam a aliviar a sensação térmica. As chuvas, caso ocorram, serão fracas e passageiras, com baixa probabilidade de temporais.
A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 45% à tarde, e subir para até 90% ao amanhecer. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, com rajadas vindas do noroeste e variações do norte e oeste. A previsão indica mudança no tempo a partir da noite de sábado, com o retorno das chuvas e possibilidade de temporais no domingo.
Nas regiões centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens ao longo do dia. Há baixa probabilidade de chuvas fortes, mas pancadas isoladas e rápidas podem ocorrer. A umidade mínima fica entre 50% e 60%, e a máxima entre 85% e 95%, com ventos fracos a moderados, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. Já nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, a máxima pode chegar a 36°C. No Vale do Juruá, abrangendo Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas variam entre 23°C e 25°C, e as máximas ficam entre 33°C e 36°C.
