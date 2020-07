Com G1

Um homem de 52 anos morreu eletrocutado após cair dentro de um açude do quilômetro 45 da Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, nesta terça-feira (21).

No momento do acidente, uma bomba de captação estava ligada e com alguns fios expostos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre foi acionada para fazer o resgate do cadáver da vítima.