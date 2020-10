Com reportagens de Beatriz Santos, do Juruá Em Tempo

Homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, finalizaram na manhã desta terça-feira, 13, as buscas pelo corpo da criança de 11 anos que sumiu nas águas do rio Moa, quando tomava banho com o padrasto. Após o retorno das buscas no período da manhã, o corpo foi localizado por volta das 9h15min.

A família deve ser acionada e as medidas cabíveis serão tomadas.

O menino tomava banho com o padrasto próximo à ponte do rio quando em determinado momento os dois caíram em uma parte mais funda do manancial. Segundo o Corpo de Bombeiros, o padrasto conseguiu sair da água, mas a criança acabou desaparecendo e foi encontrada sem vida.

