A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, publicou em uma rede social nesta quarta-feira, que a categoria não vai aceitar que a Secretaria Estadual de Educação insista no retorno presencial às aulas passando por cima da deliberação do Fórum de Educação.

A diretoria do Sinteac, inclusive, já faz uma convocação para uma carreata na próxima quinta-feira, dia 21, para demonstrar ao governo que os trabalhadores em educação só aceitam retornar às aulas quando tiver uma vacina, além de também reivindicarem o pagamento das gratificações e a garantia do auxílio alimentação.

O ac24horas procurou a Secretaria Estadual de Educação. Por meio de nota, a SEE afirmou que não há interesse no retorno às aulas e que vai respeitar os encaminhamentos do Fórum.

Nota de esclarecimento

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) esclarece que não há qualquer intenção de retomada das aulas presenciais para nenhuma das etapas de ensino. Os encaminhamentos definidos pelo Fórum Estadual de Educação serão integralmente respeitados.

Um desses encaminhamentos foi de que a SEE deveria, juntamente com o Conselho Estadual de Educação e o Ministério Público, elaborar e discutir um plano de ação diferenciado para o Ensino nas séries de transição de etapas (5° e 9° ano do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio). É o que será feito. Lembrando que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não foi cancelado pelo Ministério da Educação e o importante é que os estudantes da terceira série recebam o suporte necessário e de qualidade para alcançar resultados satisfatórios no exame.

