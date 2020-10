Com o auxílio do desencarcerador e expansor a guarnição do 1º Batalhão da Capital, ajudou no socorro das vítimas, retirando-as das ferragens.

Com Ecoacre.Net

Na madrugada dessa sexta-feira, dia 23, a guarnição do 1º Batalhão em Rio Branco, foi acionada via 193, devido um acidente de trânsito nas proximidades do 7º BEC, sentido centro.

Duas jovens, uma de 26 e outra de 29 anos, colidiram o veículo em que estavam com um poste de energia, ficando assim, a condutora presa nas ferragens. Com o auxílio do desencarcerador e expansor a guarnição do 1º Batalhão da Capital, ajudou no socorro das vítimas, retirando-as das ferragens.

Os primeiros socorros foram realizados ainda no local do acidente pelos integrantes do Samu e Bombeiros Militares em seguida encaminhadas para o Pronto Socorro.

