Por Eldson Júnior

O período invernoso no Acre tem como consequências, muito mais do que chuvas torrenciais, ventanias e vários outros transtornos para a população. Após um grande volume de chuva durante a noite da sexta-feira, 26, as equipes do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre receberam várias ocorrências nas cidades de Brasileia e Epitaciolandia.

O fato mais inusitado ocorreu na tarde deste sábado, 27, que precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para remover um “inquilino” indesejado no quintal de uma residência no centro de Brasileia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os bombeiros imobilizando e retirando de dentro do quintal de uma residência, com cuidado e técnica, um jacaré de aproximadamente três metros, fato este, que impressionou vizinhos e populares.

