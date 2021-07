Após 9 dias de queda, Real volta a se valorizar sobre moeda boliviana

Foram 9 dias consecutivos de queda do Real sobre o Boliviano, a cotação chegou a $b:1,30 o Real, a ultima vez que o preço da cotação alcançou este valor, foi no dia 27 de Maio deste ano.

A queda do Real sobre o Boliviano começou a partir do dia 29 de Junho, logo após a maior alta da cotação já registrada entre as duas moedas no ano de 2021, o Real que chegou a valer $b:1,40 neste ano, fechou neste ultimo dia 12/07 na cotação de $b:1,33.

Os câmbios entre Real e Boliviano é fundamental para movimentos econômicos entre os residentes de alguns municípios do estado do Acre e do Departamento de Pando (Bolivia), quando o real se valoriza, os resultados são compras mais baratas e menos custos ao fazer uma visita no país vizinho além de negócios lucrativos para Empresas brasileiras.

O Dólar Americano, como resultado da sincronização da valorização do real, deixou a cotação entre as duas moedas mais baratas, chegando ao preço de R$:5,1730 após 9 dias de de alta do Dólar Americano.

Quando o Real se valoriza referente ao Dólar Americano, automaticamente irá se valorizar referente a moeda Boliviana e as demais moedas existentes no mundo. Isto acontece porque as outras moedas também tem sua derivação com referencia no Dólar Americano que até o momento, é considerado a moeda mais importante no mundo.

Redação: Oaltoacre Referencias: TradingView