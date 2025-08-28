Flash
Após 30 anos de espera, Estrada Variante de Xapuri será inaugurada no dia 6 de setembro
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realiza na sexta-feira, 6 de setembro, a inauguração da Rodovia Estadual AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. O evento acontecerá às 16h, na entrada da Variante, e toda a população está convidada a participar.
O governador Gladson Camelí destacou a importância da obra para a região. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou.
A obra, realizada com investimento de R$ 48 milhões, provenientes do Estado e do senador Márcio Bittar, será entregue oficialmente à população. O acesso à Estrada da Variante, saindo de Rio Branco pela BR-317, está localizado no quilômetro 160, à direita do entroncamento. A partir desse ponto, é possível chegar diretamente à área urbana de Xapuri, beneficiando a mobilidade e o escoamento da produção local. O trecho asfaltado tem 17,5 quilômetros de extensão e também é conhecido como Estrada das Laranjeiras, aguardada pelos moradores há mais de 30 anos.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também comentou sobre a entrega: “Essa inauguração representa não apenas a conclusão de uma obra aguardada há décadas, mas também o compromisso do governador Gladson Camelí com o desenvolvimento de Xapuri e a melhoria da vida de sua população”.
A inauguração da AC-380 reforça o compromisso do governo do Acre em investir na melhoria da infraestrutura viária, fortalecendo a economia local e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos de Xapuri e região.
Flash
VÍDEO: Turistas acreanos salvam ciclista que se afogava na Barra de Gramame, na Paraíba
Por Ingreson Derze – parayba.com.br
Dois turistas acreanos se tornaram heróis nesta terça-feira (27) ao resgatarem um ciclista paraibano que se afogava na Barra de Gramame, em João Pessoa. A ação aconteceu na região onde o rio de Gramame encontra o mar.
Segundo Maycon Prado, um dos turistas, eles perceberam que o ciclista havia tentado atravessar o rio de bicicleta e começou a se afogar. “Foi eu e o Thaylor (natural de Brasiléia/Ac). A gente tava curtindo e tomando banho na barra. Quando chegamos lá, um cara tava tentando atravessar o rio com a bicicleta, mas não conseguiu e começou a se afogar. Todo mundo só gritava, ninguém entrava, só um senhorzinho entrou, e aí a gente entrou também”, contou Maycon.
Com a ajuda de corda e muita força, os turistas conseguiram resgatar o ciclista e até puxar a bicicleta, que ele não largava. Vídeos feitos por populares mostram o momento em que a vítima é retirada da água quase inconsciente, mas com vida. Após o resgate, ele agradeceu emocionado aos jovens que arriscaram suas vidas para salvá-lo.
Maycon detalhou a ação: “Eu peguei a bicicleta e o Thaylor saiu arrastando o cara. Depois de muita luta, um rapaz jogou uma corda e conseguimos sair, puxando ele e a bicicleta.”
A coragem e o rápido raciocínio dos turistas evitaram uma tragédia e chamaram atenção de quem acompanhou o resgate.
VEJA VÍDEO.
Flash
Queimadas ilegais mobilizam bombeiros no Alto Acre
Proibição do IMAC não tem evitado ocorrências; fogo ameaça casas e preocupa moradores em Brasiléia
O 5º Batalhão de Ensino, Proteção e Combate ao Incêndio Florestal e Urbano (BEPECIF), sediado em Epitaciolândia, foi acionado na tarde desta quarta-feira (27) para conter um incêndio em um matagal no bairro Nazaré, em Brasiléia.
A prática de queimadas está proibida em todo o Acre por determinação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), devido ao período de forte estiagem. Mesmo assim, moradores continuam recorrendo à queima de resíduos, o que aumenta o risco de propagação descontrolada do fogo.
Em uma das ocorrências, as chamas ultrapassaram três metros de altura e colocaram em risco residências próximas, gerando apreensão entre os moradores. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e evitar maiores prejuízos.
Segundo o tenente Adacir Vivan, além do combate às queimadas, o batalhão tem intensificado ações de conscientização da população, reforçando que a prática está proibida e representa perigo à vida, aos animais e ao patrimônio.
Flash
Prefeitura reconstrói Ponte do Caxias e garante melhorias no Ramal do Icuriã
Nesta quarta-feira, 27, o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto, vistoriou os serviços que estão sendo executados no Ramal do Icuriã, na região conhecida como Ponte do Caxias.
Todos os anos, no período de inverno, os moradores dessa localidade sofrem com as dificuldades de acesso, especialmente por conta da antiga ponte, que trazia inúmeros problemas. Agora, a realidade começa a mudar: a ponte foi reconstruída em um local mais adequado, com apoio da comunidade, que contribuiu com mão de obra, doação de madeira e outras frentes de apoio.
Além disso, a equipe da Secretaria está realizando aterros para reduzir ladeiras e eliminar pontos de atoleiro, garantindo mais acessibilidade e segurança para as famílias da região.
O prefeito Jerry destacou a importância do trabalho e da parceria com a comunidade: “Estamos confiantes de que este inverno será diferente. O serviço que está sendo feito aqui é de excelência, fruto da dedicação do secretário Zé do Posto e de toda a sua equipe. A parceria com a comunidade também foi fundamental para que conseguíssemos avançar”, afirmou o gestor.
A Prefeitura de Assis Brasil segue atuando em diversos ramais do município. São mais de 1.000 km de ramais que necessitam de manutenção, mas desde 2021 a gestão municipal tem o compromisso de estar todos os anos dentro da zona rural, promovendo recuperação, melhorias e garantindo acessibilidade para quem vive e produz no setor rural.
