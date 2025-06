Após 2 anos: Governo do Acre demite Policial Civil condenado por Tráfico de Drogas

Renato Figueiredo, preso com 57 kg de entorpecentes, foi condenado a mais de 11 anos de prisão em Rondônia

O Governo do Acre demitiu o policial civil Renato Cavalcante de Figueiredo, de 42 anos, após sua condenação por tráfico de drogas. A decisão, publicada na edição de 23 de junho de 2025 do Diário Oficial do Estado (DOE), encerra um processo administrativo disciplinar iniciado pela Polícia Civil do Acre após a prisão do servidor em janeiro de 2023.

Flagrado com mais de 57 quilos de entorpecentes na BR-364, em Ji-Paraná, Rondônia, Figueiredo confessou que transportava a droga de Cruzeiro do Sul, no Acre, para Minas Gerais, em troca de pagamento. A demissão foi recomendada pelo Conselho Superior da Polícia Civil, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e oficializada pelo governador.

Em setembro de 2023, a Justiça de Rondônia sentenciou Figueiredo a 11 anos e 4 meses de prisão por tráfico de drogas, além de determinar a perda definitiva do cargo público e uma multa superior a R$ 51 mil. A decisão, assinada pelo juiz Valdecir Ramos de Souza, da 1ª Vara Criminal de Ji-Paraná, considerou agravantes como o uso da função pública e o transporte interestadual de entorpecentes, embora a acusação de porte de arma tenha sido afastada.

