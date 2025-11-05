Apoio dos EUA ao Rio não permite ação americana no Brasil, diz secretário

Victor Santos diz que forças de segurança mantêm contato constante com outros países

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou, em nota, que a oferta de ajuda dos Estados Unidos ao estado no combate ao crime organizado não representa “qualquer permissão para ações do governo americano em solo brasileiro”.

A manifestação ocorreu nesta quarta-feira (5), após a Agência de Administração para o Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA) enviar uma carta ao secretário lamentando a morte de quatro policiais na megaoperação da última semana e se colocar à disposição para “qualquer apoio que se faça necessário”. Ao todo, 121 pessoas morreram.

De acordo com Victor Santos, as forças de segurança do estado mantêm troca constante de informações com instituições de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos e de outros países, já que se trata de um crime com ramificações internacionais.

“É neste contexto que o DEA se coloca à disposição para qualquer apoio que se faça necessário”, cita a nota.

“Essa interlocução nada tem a ver com qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro. Até porque não é permitido pela legislação brasileira”, completou o secretário.

A carta enviada pelo DEA é assinada por James M. Sparks, que atua no Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

“É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever, durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão”, diz o documento.

A carta também reitera “respeito e admiração pelo trabalho incansável” das forças de segurança do Rio de Janeiro e reforça a disposição da agência para “qualquer apoio que se faça necessário”.