Flash
Apoio do Sebrae fortalece produção de cafés especiais e garante destaque a produtores no Qualicafé 2025
Dos 15 classificados, 9 são atendidos pelo projeto de agronegócio do Sebrae
A 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre – Qualicafé premiou, nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, os produtores que se destacaram pela excelência na produção de cafés especiais. O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae e o Idaf, e tem se consolidado como uma importante vitrine para o fortalecimento da cafeicultura acreana.
Esta edição registrou o maior número de participantes desde sua criação, com 48 produtores inscritos, o que demonstra o crescente interesse e o avanço do setor no estado. O Sebrae tem atuado de forma estratégica no apoio aos produtores, oferecendo consultorias, capacitações e acompanhamento técnico por meio do projeto de agronegócio, que tem impulsionado a melhoria da qualidade e da competitividade dos cafés produzidos no Acre.
“Nós enxergamos na cafeicultura uma das soluções para o desenvolvimento econômico do estado. E não é uma solução qualquer: ela promove o avanço do pequeno produtor, estimula o empreendedorismo feminino e valoriza a sustentabilidade. O nosso café tem qualidade e potencial para o mercado nacional e internacional”, destacou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, que foi homenageado durante o evento pelo apoio e fomento ao empreendedorismo rural.
Para a gestora de Agronegócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, o resultado do concurso é um reflexo direto do trabalho desenvolvido junto aos cafeicultores. “Dos 15 produtores classificados, 9 são atendidos pelo Sebrae. Isso demonstra que o investimento em capacitação e consultoria especializada tem gerado resultados concretos, fortalecendo a cadeia produtiva do café no estado”, afirmou.
Além da premiação, os 15 finalistas representarão o Acre na Semana Internacional do Café (SIC), que acontecerá em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, levando consigo o sabor e a qualidade do café robusta amazônico acreano.
O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da Faeac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, além de outras autoridades e lideranças do setor produtivo.
Vencedores do 3º Qualicafé
1º lugar – José Sebastião de Oliveira (Xapuri)
2º lugar – Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil)
3º lugar – Raimundo do Nascimento Silva (Acrelândia)
4º lugar – Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil)
5º lugar – Daniel de Souza da Silva (Porto Acre)
6º lugar – Vanderlei de Lara (Acrelândia)
7º lugar – Lucas Silva dos Santos (Brasileia)
8º lugar – Elisangela Barbosa da Silva Germano (Brasileia)
9º lugar – Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco)
10º lugar – Maria do Socorro Pontes Souza Santos (Porto Acre)
11º lugar – Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul)
12º lugar – Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul)
13º lugar – Francisco Romualdo da Silva (Mâncio Lima)
14º lugar – Felipe de Lara Caffer (Acrelândia)
15º lugar – Patrick Souza da Silva (Porto Acre)
Comentários
Flash
Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre
Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.
Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.
O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.
“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:
• Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;
• Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;
• Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;
• Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.
O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.
A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.
Comentários
Flash
Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia
Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura
Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.
Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.
Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.
Riscos identificados
- Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
- Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
- Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
- MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
- Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
- Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
- Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
- Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura
Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.
O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.
Comentários
Flash
Prefeito de Epitaciolândia participa de noite solidária do Rotary Club Cobija com doações para casa de apoio em Porto Velho
Sergio Lopes destacou união de esforços em evento no Rotary Club Cobija que arrecadou geladeira, fogão e utensílios para a Casa de Apoio Amor em Movimento
O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes (PL), participou de um evento solidário organizado pelo Rotary Club Cobija, na Bolívia, em benefício da Casa de Apoio Amor em Movimento, instituição localizada em Porto Velho (RO). Em suas redes sociais, o gestor municipal divulgou imagens do encontro e enalteceu a iniciativa.
“Quando pessoas de bem se unem, o resultado é sempre transformador”, afirmou Lopes, agradecendo as doações.
A noite de solidariedade contou com a presença da presidente do Rotary Club Cobija, Irma Solís de Molina, e dos rotários Carlos Salinas e Nancy Pérez, além de outros colaboradores.
Entre os itens doados para a casa de apoio estão uma geladeira, um fogão e diversos utensílios de cozinha. A Casa de Apoio Amor em Movimento oferece suporte a pacientes em tratamento de saúde na capital rondoniense, muitos deles provenientes de outros estados, incluindo o Acre.
Você precisa fazer login para comentar.