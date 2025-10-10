Apoio do Sebrae fortalece produção de cafés especiais e garante destaque a produtores no Qualicafé 2025

Dos 15 classificados, 9 são atendidos pelo projeto de agronegócio do Sebrae

A 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre – Qualicafé premiou, nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, os produtores que se destacaram pela excelência na produção de cafés especiais. O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae e o Idaf, e tem se consolidado como uma importante vitrine para o fortalecimento da cafeicultura acreana.

Esta edição registrou o maior número de participantes desde sua criação, com 48 produtores inscritos, o que demonstra o crescente interesse e o avanço do setor no estado. O Sebrae tem atuado de forma estratégica no apoio aos produtores, oferecendo consultorias, capacitações e acompanhamento técnico por meio do projeto de agronegócio, que tem impulsionado a melhoria da qualidade e da competitividade dos cafés produzidos no Acre.

“Nós enxergamos na cafeicultura uma das soluções para o desenvolvimento econômico do estado. E não é uma solução qualquer: ela promove o avanço do pequeno produtor, estimula o empreendedorismo feminino e valoriza a sustentabilidade. O nosso café tem qualidade e potencial para o mercado nacional e internacional”, destacou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, que foi homenageado durante o evento pelo apoio e fomento ao empreendedorismo rural.

Para a gestora de Agronegócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, o resultado do concurso é um reflexo direto do trabalho desenvolvido junto aos cafeicultores. “Dos 15 produtores classificados, 9 são atendidos pelo Sebrae. Isso demonstra que o investimento em capacitação e consultoria especializada tem gerado resultados concretos, fortalecendo a cadeia produtiva do café no estado”, afirmou.

Além da premiação, os 15 finalistas representarão o Acre na Semana Internacional do Café (SIC), que acontecerá em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, levando consigo o sabor e a qualidade do café robusta amazônico acreano.

O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da Faeac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, além de outras autoridades e lideranças do setor produtivo.

Vencedores do 3º Qualicafé

1º lugar – José Sebastião de Oliveira (Xapuri)

2º lugar – Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil)

3º lugar – Raimundo do Nascimento Silva (Acrelândia)

4º lugar – Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil)

5º lugar – Daniel de Souza da Silva (Porto Acre)

6º lugar – Vanderlei de Lara (Acrelândia)

7º lugar – Lucas Silva dos Santos (Brasileia)

8º lugar – Elisangela Barbosa da Silva Germano (Brasileia)

9º lugar – Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco)

10º lugar – Maria do Socorro Pontes Souza Santos (Porto Acre)

11º lugar – Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul)

12º lugar – Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul)

13º lugar – Francisco Romualdo da Silva (Mâncio Lima)

14º lugar – Felipe de Lara Caffer (Acrelândia)

15º lugar – Patrick Souza da Silva (Porto Acre)

