ApexBrasil lança estudos sobre comércio exterior e investimentos de estados amazônicos em meio à COP 30

Publicações sobre Pará e Rondônia apontam milhares de oportunidades de exportação nos estados e reforçam o papel da Amazônia na economia verde global

Em sintonia com o debate internacional da COP 30, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançou dois novos estudos da série Oportunidades de Exportação e Investimentos, desta vez dedicados aos estados do Pará e Rondônia. As publicações evidenciam o potencial econômico e sustentável da região amazônica, identificando milhares de oportunidades de exportação nos estados e apontando caminhos estratégicos para a atração de investimentos estrangeiros comprometidos com a economia verde e a bioeconomia florestal.

Os estudos reforçam o papel estratégico do Brasil e da Amazônia na transição global para uma economia de baixo carbono. Em 2024, o Pará foi o maior exportador da região Norte, com US$ 23 bilhões em vendas externas, enquanto Rondônia apresentou crescimento de 4,1% nas exportações, em relação ao ano anterior.

A indústria extrativa se consolida como principal macrossetor da pauta exportadora do Pará, representando 70,1% das exportações de 2024. Já em Rondônia, é a agropecuária que responde pela maior porcentagem: 49,5%. Quanto aos produtos, destacam-se o café não torrado em Rondônia, cujas exportações cresceram 644% dentre 2023 e 2024 e especiarias no Pará, que cresceram 55,6% no mesmo período.

Oportunidades de exportação

Além dos produtos tradicionais, os levantamentos revelam forte potencial de expansão em setores sustentáveis, como madeira e derivados. O Mapa de Oportunidades da ApexBrasil identificou para o Pará e Rondônia, 1.702 e 1.234 oportunidades respectivamente em mercados como Estados Unidos, México, França, China, Arábia Saudita e Vietnã.

Os estudos também destacam cadeias produtivas de base florestal e bioeconômica, capazes de gerar emprego, renda e valor agregado com baixo impacto ambiental. Entre os setores com potencial a ser explorado estão:

· Rondônia: produção de lavouras temporárias e produtos florestais não madeireiros;

· Pará: fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais, com oportunidades na transição energética.

Investimentos estrangeiros

No campo dos investimentos estrangeiros diretos (IED), Pará e Rondônia vêm se consolidando como destinos emergentes para projetos de inovação e tecnologia sustentável. Entre 2019 e 2024, foram anunciados US$ 277,6 milhões em novos investimentos, com destaque para os setores de software, serviços financeiros e economia digital. Estados Unidos, Espanha e Alemanha lideram o ranking de países investidores.

Estudos Estaduais

Segundo a ApexBrasil, os Estudos Estaduais têm como objetivo apoiar governos locais, empresas e entidades empresariais na formulação de estratégias de desenvolvimento sustentável e inserção internacional, alinhadas aos compromissos climáticos que o Brasil apresentará na COP 30.

“Essas publicações reforçam que a Amazônia não é apenas vital para o equilíbrio climático, mas também uma fronteira estratégica para a bioeconomia e o comércio sustentável. Pará e Rondônia têm potencial para ser modelos de uma nova economia verde, que concilia prosperidade, conservação e inovação”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Os estudos sobre Pará e Rondônia integram o ciclo 2025 dos Estudos Estaduais, que já contemplaram Ceará, Maranhão, Alagoas, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Amapá, Rio Grande do Sul e Amazonas.

Os conteúdos estão disponíveis para download gratuito no site da ApexBrasil:

Oportunidades de Exportação e Investimentos – Pará: https://apexbrasil.com.br/ content/apexbrasil/br/pt/ solucoes/inteligencia/estudos- e-publicacoes/perfil-e- oportunidades-de-exportacao-e- investimentos-nos-estados/ oportunidades-de-exportacao-e- investimentos—para—2025. html

Oportunidades de Exportação e Investimentos – Rondônia: https://apexbrasil.com.br/ content/apexbrasil/br/pt/ solucoes/inteligencia/estudos- e-publicacoes/perfil-e- oportunidades-de-exportacao-e- investimentos-nos-estados/ oportunidades-de-exportacao-e- investimentos—rondonia— 2025.html

Relacionado

Comentários