Apenas 11% das áreas rurais do Acre têm acesso à rede móvel, aponta Anatel

Embora os 22 municípios acreanos contem com cobertura de telefonia móvel, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revelam uma forte desigualdade de acesso entre áreas urbanas e rurais. Enquanto 99,53% da população urbana está coberta por algum tipo de rede, apenas 11,57% dos moradores da zona rural têm acesso ao serviço.

O levantamento, referente a junho de 2025, mostra que, em média, 77,05% da população do Acre possui cobertura móvel. Todas as cidades do estado contam com pelo menos uma das três principais operadoras — Claro, TIM e Vivo —, mas a qualidade e o alcance variam consideravelmente.

Entre os municípios, Rio Branco lidera com 94,54% da população atendida por 4G, seguida por Cruzeiro do Sul (76,69%) e Epitaciolândia (72,13%). Já Jordão (41,76%) e Marechal Thaumaturgo (41,87%) estão entre os que têm menor cobertura.

Claro é destaque em alcance e satisfação

A Claro lidera o ranking estadual, atendendo 76,39% da população com 4G e 51% com 5G. Além disso, foi a única operadora com nota acima da média nacional no índice de satisfação de clientes pós-pago da Anatel em 2024, com 7,87 pontos, contra a média brasileira de 7,69.

No serviço pré-pago, a Claro e a TIM também se destacam, com 8,53 e 8,12 pontos, respectivamente. A Vivo, por outro lado, obteve 7,35 pontos, abaixo da média nacional de 7,88.

Os números reforçam os desafios para a inclusão digital no interior do Acre, onde a conectividade ainda é um obstáculo para o desenvolvimento econômico e o acesso a serviços públicos essenciais.