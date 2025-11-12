Acre
Apenas 11% das áreas rurais do Acre têm acesso à rede móvel, aponta Anatel
Apesar da cobertura em todos os municípios, desigualdade entre zonas urbanas e rurais ainda é expressiva; Claro lidera em alcance e satisfação dos usuários.
Justiça acreana mantém tempo médio de tramitação dentro da média nacional, diz TJAC
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantém o tempo médio de tramitação de processos dentro dos padrões nacionais, segundo dados do painel de monitoramento do próprio tribunal, consultados nesta terça-feira (11).
De acordo com as informações, os processos relacionados à violência contra a mulher levam, em média, 225,82 dias para serem concluídos. Já os casos de feminicídio, que costumam envolver maior complexidade processual e número de etapas, têm tempo médio de 341,92 dias até a conclusão.
Um dos destaques é a agilidade nas medidas protetivas, que são concedidas em tempo recorde – em média, 0,65 dia após o pedido. Outros tipos de ações também seguem em patamares próximos ao cenário nacional: ações de saúde demoram cerca de 243,58 dias para serem concluídas; ações criminais levam 516 dias; e processos de júri, por sua natureza mais complexa, chegam a 742,03 dias de tramitação média.
O levantamento também revela o desempenho da Justiça acreana em processos de adoção iniciados em 2025. Segundo o painel, 71,43% desses processos já foram concluídos, percentual ligeiramente abaixo da média ideal de 80%. Quatro processos seguem abertos há mais de 240 dias, e outros dois estão pendentes entre 120 e 240 dias.
Acre registra aumento de postos de trabalho na enfermagem
O número de postos de trabalho em enfermagem no Acre cresceu nos últimos anos, acompanhando a tendência nacional, segundo o estudo Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).
De acordo com o levantamento, o estado contava, em fevereiro de 2024, com 5.776 postos de trabalho formais em enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares. No total, o Acre registra 9.887 profissionais com vínculo único e 551 com múltiplos vínculos, ou seja, que atuam em mais de um local.
Entre 2021 e 2022, o crescimento dos postos de trabalho se concentrou na atenção primária, que apresentou aumento de 13%. Já as atenções secundária (média complexidade) e terciária (alta complexidade) registraram quedas de 11,9% e 12,8%, respectivamente.
No acumulado de 2017 a 2022, o Acre teve desempenho positivo de 35% na atenção primária e de 24,1% nas áreas classificadas como “outras”. Em contrapartida, houve retração de 11,9% na atenção secundária e leve crescimento de 4,1% na atenção terciária no mesmo período.
O estudo também chama atenção para o perfil etário dos profissionais com múltiplos vínculos no Acre. Diferente do padrão nacional, em que a maioria tem entre 26 e 45 anos, no estado predomina a faixa de 46 a 65 anos, indicando que profissionais mais experientes mantêm dupla jornada com maior frequência.
Defesa Civil indica recuo no nível do Rio Acre na capital
O nível do Rio Acre amanheceu em 1,85 metro nesta quarta-feira, 12, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 5h09 e indica uma leve queda em relação ao dia anterior.
De acordo com o relatório, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a redução no volume do manancial. A situação segue dentro da normalidade, já que o rio está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros.
