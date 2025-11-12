Conecte-se conosco

Acre

Apenas 11% das áreas rurais do Acre têm acesso à rede móvel, aponta Anatel

Publicado

6 minutos atrás

em

Apesar da cobertura em todos os municípios, desigualdade entre zonas urbanas e rurais ainda é expressiva; Claro lidera em alcance e satisfação dos usuários.

Embora os 22 municípios acreanos contem com cobertura de telefonia móvel, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revelam uma forte desigualdade de acesso entre áreas urbanas e rurais. Enquanto 99,53% da população urbana está coberta por algum tipo de rede, apenas 11,57% dos moradores da zona rural têm acesso ao serviço.

O levantamento, referente a junho de 2025, mostra que, em média, 77,05% da população do Acre possui cobertura móvel. Todas as cidades do estado contam com pelo menos uma das três principais operadoras — Claro, TIM e Vivo —, mas a qualidade e o alcance variam consideravelmente.

Entre os municípios, Rio Branco lidera com 94,54% da população atendida por 4G, seguida por Cruzeiro do Sul (76,69%) e Epitaciolândia (72,13%). Já Jordão (41,76%) e Marechal Thaumaturgo (41,87%) estão entre os que têm menor cobertura.

Claro é destaque em alcance e satisfação

A Claro lidera o ranking estadual, atendendo 76,39% da população com 4G e 51% com 5G. Além disso, foi a única operadora com nota acima da média nacional no índice de satisfação de clientes pós-pago da Anatel em 2024, com 7,87 pontos, contra a média brasileira de 7,69.

No serviço pré-pago, a Claro e a TIM também se destacam, com 8,53 e 8,12 pontos, respectivamente. A Vivo, por outro lado, obteve 7,35 pontos, abaixo da média nacional de 7,88.

Os números reforçam os desafios para a inclusão digital no interior do Acre, onde a conectividade ainda é um obstáculo para o desenvolvimento econômico e o acesso a serviços públicos essenciais.

Acre

Justiça acreana mantém tempo médio de tramitação dentro da média nacional, diz TJAC

Publicado

16 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Foto: TJAC/assessoria

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantém o tempo médio de tramitação de processos dentro dos padrões nacionais, segundo dados do painel de monitoramento do próprio tribunal, consultados nesta terça-feira (11).

De acordo com as informações, os processos relacionados à violência contra a mulher levam, em média, 225,82 dias para serem concluídos. Já os casos de feminicídio, que costumam envolver maior complexidade processual e número de etapas, têm tempo médio de 341,92 dias até a conclusão.

Um dos destaques é a agilidade nas medidas protetivas, que são concedidas em tempo recorde – em média, 0,65 dia após o pedido. Outros tipos de ações também seguem em patamares próximos ao cenário nacional: ações de saúde demoram cerca de 243,58 dias para serem concluídas; ações criminais levam 516 dias; e processos de júri, por sua natureza mais complexa, chegam a 742,03 dias de tramitação média.

O levantamento também revela o desempenho da Justiça acreana em processos de adoção iniciados em 2025. Segundo o painel, 71,43% desses processos já foram concluídos, percentual ligeiramente abaixo da média ideal de 80%. Quatro processos seguem abertos há mais de 240 dias, e outros dois estão pendentes entre 120 e 240 dias.

Acre

Acre registra aumento de postos de trabalho na enfermagem

Publicado

21 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

O número de postos de trabalho em enfermagem no Acre cresceu nos últimos anos, acompanhando a tendência nacional, segundo o estudo Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

De acordo com o levantamento, o estado contava, em fevereiro de 2024, com 5.776 postos de trabalho formais em enfermagem, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares. No total, o Acre registra 9.887 profissionais com vínculo único e 551 com múltiplos vínculos, ou seja, que atuam em mais de um local.

Entre 2021 e 2022, o crescimento dos postos de trabalho se concentrou na atenção primária, que apresentou aumento de 13%. Já as atenções secundária (média complexidade) e terciária (alta complexidade) registraram quedas de 11,9% e 12,8%, respectivamente.

No acumulado de 2017 a 2022, o Acre teve desempenho positivo de 35% na atenção primária e de 24,1% nas áreas classificadas como “outras”. Em contrapartida, houve retração de 11,9% na atenção secundária e leve crescimento de 4,1% na atenção terciária no mesmo período.

O estudo também chama atenção para o perfil etário dos profissionais com múltiplos vínculos no Acre. Diferente do padrão nacional, em que a maioria tem entre 26 e 45 anos, no estado predomina a faixa de 46 a 65 anos, indicando que profissionais mais experientes mantêm dupla jornada com maior frequência.

Acre

Defesa Civil indica recuo no nível do Rio Acre na capital

Publicado

43 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Foto: Val Fernandes/Secom

O nível do Rio Acre amanheceu em 1,85 metro nesta quarta-feira, 12, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 5h09 e indica uma leve queda em relação ao dia anterior.

De acordo com o relatório, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a redução no volume do manancial. A situação segue dentro da normalidade, já que o rio está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros.

