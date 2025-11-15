Apartamentos na praia, fazendas, conta bancária: os bens de quem morre sem herdeiros e ficam com o governo federal e as prefeituras

Acidente no Bairro Vitória interditou via e mobilizou equipes de trânsito; autoridades não confirmaram feridos até o momento

Uma ambulância tombou no meio da rua após colidir com uma caminhonete na tarde deste sábado (15) em Sena Madureira. O acidente ocorreu em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Vitória, chamando rapidamente a atenção de moradores e servidores que trabalhavam nas proximidades.

Com o forte impacto, o veículo de resgate caiu de lado e interrompeu o trânsito na região, obrigando equipes a organizarem o fluxo de carros para evitar novos acidentes no local. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre possíveis feridos. A Polícia de Trânsito deve investigar as causas da colisão e registrar a ocorrência.

