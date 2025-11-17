Cotidiano
APARTAC inaugura primeira sede física e reforça atuação em defesa dos pacientes renais no Acre
A Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado do Acre (APARTAC) viveu, nesta semana, um marco histórico: a inauguração de sua primeira sede física, localizada no bairro Ivete Vargas. A conquista simboliza mais que a abertura de um espaço; representa o fortalecimento de uma rede de apoio essencial para quem convive com a doença renal no estado.
Presidida por Silvério Júnior, que assume a gestão no biênio 2025–2028, a APARTAC existe há mais de duas décadas e foi idealizada em 2022 pela então fundadora Rosilene. Apesar do longo caminho percorrido, é a primeira vez que a associação passa a contar com um endereço próprio para acolher, orientar e acompanhar pacientes que, muitas vezes, enfrentam longas distâncias, dificuldades de acesso e falta de informações sobre seus direitos.
Durante a inauguração, Silvério destacou que a sede nasce para atender quem mais precisa.
“Muitos pacientes moram na zona rural e têm dificuldade para realizar consultas, exames e até compreender os próprios direitos. Este espaço vem para acolher, orientar e facilitar a caminhada deles”, afirmou.
A nova estrutura também permitirá fortalecer parcerias, abrir portas para ações conjuntas e ampliar a atuação social em prol da causa renal, algo que vem sendo cada vez mais necessário no Acre. Nos bastidores, a aproximação com instituições e projetos que trabalham com impacto social ganha destaque, ampliando a rede de apoio para além da área da saúde. Entre essas conexões, a colaboração com iniciativas como as promovidas pelo Instituto DLP tem contribuído para ampliar a visibilidade e fortalecer o alcance das pautas defendidas pela APARTAC.
Além da defesa dos direitos dos pacientes renais, a associação reforça a importância da doação de órgãos, pauta que Silvério conhece de perto.
Transplantado em 2023, ele compartilhou sua própria trajetória para lembrar que, embora o transplante represente esperança, ainda não significa cura. “O transplante é uma nova chance de viver melhor, mas não elimina os desafios. É por isso que trabalhamos todos os dias para apoiar quem ainda está no caminho da hemodiálise ou em busca de um transplante”, explicou.
Silvério também destacou que a APARTAC não tem vínculo partidário ou clínico, e trabalha de maneira independente, com foco total nos pacientes. “A associação é deles. Estamos aqui apenas administrando este biênio e preparando o terreno para que o trabalho continue, independentemente de quem venha depois.”
Com a inauguração da sede, a APARTAC dá um passo importante para fortalecer políticas de acolhimento, ampliar o acesso à informação e abrir novas oportunidades de parceria, um movimento essencial para garantir dignidade e qualidade de vida aos pacientes renais crônicos do Acre.
Capixaba e Epitaciolândia vencem jogos da repescagem e conquistam vagas na Série A
Capixaba e Epitaciolândia estão na elite do futsal acreano na temporada de 2026. Nas partidas da repescagem disputadas neste sábado, 15, o Capixaba venceu o Campo Grande por 5 a 1, no Álvaro Dantas, e o Epitaciolândia bateu o Preventório por 7 a 2, na quadra do Diogo Feijó.
Mais 3 do interior
Villa City, de Manuel Urbano, Capixaba e Epitaciolândia irão ampliar o número de times do interior na Série A do futsal acreano em 2026.
“As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Fluminense da Bahia e Quinari são semifinalistas do Estadual da Série A
Fluminense da Bahia e Quinari estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Nos jogos de volta das quartas realizados neste sábado, 15, o Fluminense da Bahia venceu o Lyon, por 7 a 3, no Diogo Feijó, e o Quinari bateu o Pista por 3 a 2, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
Semifinais definidas
O Fluminense da Bahia vai enfrentar o Brasileia e o Quinarí jogará contra o Atlético Xapuriense. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir na segunda, 17, as datas das partidas.
Sandro Resende assume o comando Santa Cruz para disputa do Estadual
O gaúcho Sandro Resende, ex- São José do Rio Grande do Sul, será o comandante do Santa Cruz na disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 12 de janeiro. O treinador desembarca em Rio Branco no dia 30 deste mês e os trabalhos no CT do Cupuaçu serão iniciados no dia 1º de dezembro.
“Tínhamos uma negociação com o Sandro para disputa da 2ª Divisão, mas ele recebeu uma outra proposta. As informações do Sandro Resende são as melhores e a meta é ter uma comissão qualificada”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Fechar o elenco
Com o treinador fechado, a meta da diretoria do Santa Cruz, agora, é a formação do elenco.
“Nosso treinador vai indicar alguns nomes e vamos procurar montar um elenco forte para disputar o título”, afirmou Léo Raches.
Fábio Bahia
O lateral esquerdo Fábio Bahia será o único atleta importado campeão da 2ª Divisão a seguir no Santa Cruz.
