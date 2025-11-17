APARTAC inaugura primeira sede física e reforça atuação em defesa dos pacientes renais no Acre

A Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado do Acre (APARTAC) viveu, nesta semana, um marco histórico: a inauguração de sua primeira sede física, localizada no bairro Ivete Vargas. A conquista simboliza mais que a abertura de um espaço; representa o fortalecimento de uma rede de apoio essencial para quem convive com a doença renal no estado.

Presidida por Silvério Júnior, que assume a gestão no biênio 2025–2028, a APARTAC existe há mais de duas décadas e foi idealizada em 2022 pela então fundadora Rosilene. Apesar do longo caminho percorrido, é a primeira vez que a associação passa a contar com um endereço próprio para acolher, orientar e acompanhar pacientes que, muitas vezes, enfrentam longas distâncias, dificuldades de acesso e falta de informações sobre seus direitos.

Durante a inauguração, Silvério destacou que a sede nasce para atender quem mais precisa.

“Muitos pacientes moram na zona rural e têm dificuldade para realizar consultas, exames e até compreender os próprios direitos. Este espaço vem para acolher, orientar e facilitar a caminhada deles”, afirmou.

A nova estrutura também permitirá fortalecer parcerias, abrir portas para ações conjuntas e ampliar a atuação social em prol da causa renal, algo que vem sendo cada vez mais necessário no Acre. Nos bastidores, a aproximação com instituições e projetos que trabalham com impacto social ganha destaque, ampliando a rede de apoio para além da área da saúde. Entre essas conexões, a colaboração com iniciativas como as promovidas pelo Instituto DLP tem contribuído para ampliar a visibilidade e fortalecer o alcance das pautas defendidas pela APARTAC.

Além da defesa dos direitos dos pacientes renais, a associação reforça a importância da doação de órgãos, pauta que Silvério conhece de perto.

Transplantado em 2023, ele compartilhou sua própria trajetória para lembrar que, embora o transplante represente esperança, ainda não significa cura. “O transplante é uma nova chance de viver melhor, mas não elimina os desafios. É por isso que trabalhamos todos os dias para apoiar quem ainda está no caminho da hemodiálise ou em busca de um transplante”, explicou.

Silvério também destacou que a APARTAC não tem vínculo partidário ou clínico, e trabalha de maneira independente, com foco total nos pacientes. “A associação é deles. Estamos aqui apenas administrando este biênio e preparando o terreno para que o trabalho continue, independentemente de quem venha depois.”

Com a inauguração da sede, a APARTAC dá um passo importante para fortalecer políticas de acolhimento, ampliar o acesso à informação e abrir novas oportunidades de parceria, um movimento essencial para garantir dignidade e qualidade de vida aos pacientes renais crônicos do Acre.

