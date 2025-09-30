Acre
Aparição de onça assusta moradores de ramal da Transacreana
Moradores do Ramal Linha II, no Projeto de Assentamento Wilson Pinheiro, localizado no km 10 da Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, vivem dias de tensão com a presença de uma onça-parda na região. O animal já foi visto por diversos assentados e seria o responsável pelo ataque a galinhas e até mesmo pela morte de uma cadela em uma das propriedades.
A comunidade teme novos incidentes e pede apoio urgente dos órgãos ambientais e de segurança para capturar o animal vivo. “Se ela aparecer aqui na minha casa, taco fogo nela. Não vou colocar minha família em risco”, desabafou um dos moradores.
Dona Ana Maria, moradora da localidade, relatou ter perdido galinhas e uma cadela, e acredita que o ataque tenha sido causado pela onça. “Deixei até de frequentar a igreja e estou ficando em casa com a família. É melhor se prevenir que remediar”, disse.
O produtor João das Chagas contou que não chegou a ver o animal, mas conhece várias pessoas que tiveram encontros diretos. “Uma professora voltava para casa quando a onça cruzou na frente do carro e entrou na mata. Também soubemos do caso de um rapaz que andava de moto e percebeu que estava sendo seguido pelo bicho”, relatou.
A agricultora Teresa Phoest também teme pela segurança da família. “Tenho medo que meu neto seja atacado, por isso deixei de levá-lo para a horta. Sozinha com meu marido temos mais chance de nos defender”, afirmou.
Já o produtor João Barbosa encontrou rastros do felino em sua propriedade, onde prepara a terra para o plantio. “Até os cachorros estão com medo de sair. Minha preocupação maior é com as crianças, porque um ataque pode ser fatal”, alertou.
Ações oficiais
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) chegou a enviar fiscais ao local, mas moradores criticam a atuação, afirmando que apenas orientaram a comunidade a tomar cuidado e não retornaram.
Agora, os assentados aguardam a presença do Corpo de Bombeiros para tentar capturar o animal, mas temem que a demora leve alguns caçadores a abater a onça.
Mailza Assis lança campanha ‘Faça Uma Criança Sorrir’
Com o objetivo de levar alegria e lazer para milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social, a governadora em exercício e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, lançou nesta terça-feira, 30, a campanha de arrecadação de brinquedos intitulada “Faça Uma Criança Sorrir”. A iniciativa é fruto da união dos programas Juntos Pelo Acre, coordenado pela SEASDH, e Acre Pela Vida, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
A cerimônia de lançamento, realizada na sala de situação da Sejusp, contou com a presença da vice-governadora e do secretário José Américo Gaia, que destacaram os detalhes da campanha no estado. A meta é arrecadar aproximadamente 4 mil brinquedos para meninos e meninas de até 12 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social, com inicio na quarta-feira, 1º, até a próxima quinta-feira, 9 de outubro.
A vice-governadora Mailza Assis frisa que não tem nada mais marcante para uma criança do que receber um presente, que elas esperam com entusiasmo em datas como o Dia das Crianças, o Natal e o aniversário.
“É uma ação para as nossas crianças mais carentes, que na vida cotidiana, com os próprios esforços de suas famílias, muitas vezes não têm condições de viver essa dignidade tão simples, mas que é negada pela falta de recursos financeiros ou até por dificuldades emocionais”.
Mailza reafirmou, ainda, que é uma união de forças entre a Assistência Social e a Segurança Pública que atua todos os anos no bairro: “O Acre Pela Vida já vem desenvolvendo esse trabalho, e o Juntos Pelo Acre surgiu exatamente para isso: unir forças. É um núcleo que conecta secretarias e seus serviços. Cada secretaria, individualmente, já realiza uma atividade social, contempla uma comunidade, desenvolve serviços voltados para a área social. Mas cada uma faz separadamente”, afirmou.
Os brinquedos serão destinados às crianças do bairro Cidade do Povo, que participarão de uma grande ação de lazer no dia 11 de outubro, em comemoração ao dia das crianças, celebrado no dia 12. Além disso, outras regionais do Acre também receberão atividades recreativas, com o apoio de diversos órgãos do estado, para tornar o dia ainda mais especial.
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, ressalta que os dois programas têm feito a diferença no ponto de vista social para a comunidade acreana. “E nessa parceria, sob a coordenação da nossa vice-governadora, eu tenho certeza que nós teremos um maior alcance e com o maior número de pessoas envolvidas e instituições, quer sejam elas públicas ou privadas”, destaca.
Gaia lembrou que a atividade, que já é realizada pela segurança pública, é voltada à prevenção primária, “Mudar esse viés das nossas crianças, da nossa juventude, que muitas vezes estão um pouco vulneráveis, e a presença do Estado e da sociedade apoiando é muito importante para a gente mitigar os problemas que poderão advir no futuro”.
A arrecadação será feita por meio de drive-thru solidário, instalado nas guaritas das duas secretarias, além de pontos de coleta em todos os órgãos do governo do Estado, facilitando as doações da sociedade civil.
A ação busca ainda promover uma cultura de paz e fortalecer o engajamento das forças de segurança em iniciativas sociais.
Sucesso entre as crianças
A campanha vem se consolidando como um verdadeiro sucesso entre os pequenos a cada ano. Em 2024,milhares de crianças do bairro Cidade do Povo foram beneficiadas com brinquedos e puderam participar de diversas atividades recreativas.
A Polícia Militar (PMAC) participou com veículos como o Camaro e o Fusca; o Corpo de Bombeiros (CBMAC) garantiu o tradicional banho de mangueira; o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) montou uma mini cidade para a educação de trânsito; e houve ainda uma peça teatral, além da alimentação organizada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e outros órgãos públicos. Neste ano, a previsão é unir essas instituições e atrair outras que podem contribuir para tornar o momento mais especial.
Pontos de coleta principais
- Drive-thru na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Acre, Endereço: Avenida Nações Unidas, 2.731, Bairro Estação Experimental, Rio Branco-AC, 69918-172.
- Drive-thru na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre, endereço Rua Benjamin Constant, 1015, Centro, Rio Branco-AC, CEP 69900-064. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.
Governo do Acre realiza terceiro transplante ósseo
O governo do Estado, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, nesta terça-feira, 30, o terceiro transplante ósseo da história do Acre. O procedimento, realizado em Rio Branco, beneficiou um paciente de 73 anos que havia perdido cerca de 15 centímetros de tecido ósseo após uma infecção decorrente de cirurgias anteriores.
De acordo com o responsável técnico pelo transplante ósseo no Estado, Nelson Marquezini, a cirurgia foi a alternativa mais plausível para o caso, permitindo reconstruir a área afetada e devolver perspectivas de recuperação. “Nossa equipe, graças a Deus, realizou com sucesso o transplante desse paciente, e esperamos que ele se recupere bem e logo esteja de volta ao convívio da sua família e da sociedade”, pontua o médico.
A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, lembra que este é o terceiro transplante ósseo realizado desde a habilitação do serviço na Fundação. “A ortopedia da Fundhacre tem alcançado feitos inéditos no estado. Esse serviço mostra a capacidade da nossa equipe em oferecer tratamentos que antes não eram disponibilizados aqui. Cada procedimento vem para devolver movimento, independência e dignidade, e temos alcançado muitas pessoas, mostrando que é possível mudar realidades com trabalho sério e dedicação. Seguimos comprometidos em fazer com que esses resultados cheguem cada vez mais a quem precisa”, afirma.
Acompanhando o procedimento, o cirurgião ortopedista Rodrigo Vick explicou que o paciente deve permanecer internado por pouco tempo. “Vai iniciar a reabilitação dele em cerca de 15 dias, fazendo acompanhamento com fisioterapia, começando a andar de muletas e aumentando gradualmente o nível de peso que ele vai colocar na perna. Isso inclui também reforço muscular e o treino de mobilidade, para que ele volte a ganhar massa muscular do membro inferior.”
A coordenadora do Serviço de Transplantes, Valéria Monteiro, reforçou que os avanços no Acre só são possíveis graças à decisão de famílias que autorizam a doação de órgãos e tecidos. “Cada transplante realizado aqui vem de uma decisão generosa de famílias que, em meio à dor, escolheram doar. Nossa expectativa é que esse serviço continue crescendo e que possamos oferecer cada vez mais transplantes no estado, evitando que pacientes precisem se deslocar para longe. Mas para isso precisamos do apoio da população. Falar com a família sobre ser doador é um gesto simples, mas que pode mudar vidas inteiras”.
O transplante realizado no último dia do mês reforça o simbolismo do Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre doação de órgãos e tecidos. A campanha vem para lembrar que a autorização da família do doador é o que torna possível que vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Ao investir em estrutura, equipes especializadas e habilitação de novos serviços, o governo do Acre fortalece a rede estadual de saúde e possibilita que pacientes tenham acesso a tratamentos de alta complexidade perto de suas famílias.
Adolescente de 13 anos tem perna amputada após acidente que matou dois jovens em Sena Madureira
Jovem segue em estado grave na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco; acidente ocorreu quando grupo voltava da feira ExpoSena e carro colidiu com caminhonete estacionada
Um adolescente de 13 anos que estava no carro envolvido no acidente com duas mortes na última quinta-feira (25) em Sena Madureira teve a perna direita amputada e permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta terça-feira (30).
De acordo com a Sesacre, o procedimento de amputação foi realizado na última segunda-feira (29). O menor é uma das seis pessoas que estavam no veículo – duas morreram no local: Márcio Farias Filho, 16 anos, e Maicon Diego Lopes de Lemos, 18 anos.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos com Major João Câncio, quando o grupo voltava da feira ExpoSena Rural Show. Segundo a Polícia Militar, o carro – dirigido por um adolescente sem CNH e com sinais de embriaguez – colidiu contra uma caminhonete estacionada. O caso continua sob investigação.
