Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos e serviços ao redor do mundo
Vários serviços online, incluindo Venmo, Snapchat, Fortnite, Facebook, Prime Video e a unidade de computação em nuvem da Amazon, AWS (Amazon Web Services), foram afetados por instabilidades na manhã desta segunda-feira (20), segundo o site Downdetector.com, que monitora interrupções na internet.
“Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, informou a nota.
“Durante esse período, os clientes podem não conseguir criar ou atualizar Casos de Suporte. Recomendamos que continuem tentando novamente as solicitações que falharam. Continuaremos a fornecer atualizações assim que tivermos mais informações para compartilhar”, complementou o comunicado.
Em uma nova nota compartilhada por volta das 7h30 (horário de Brasília), a AWS deu a entender que houve um progresso na investigação e incentivou os clientes a tentar acessar novamente os serviços interrompidos mais cedo.
“Aplicamos mitigações iniciais e estamos observando sinais precoces de recuperação para alguns serviços AWS impactado.s Durante este período, as requisições podem continuar falhando enquanto trabalhamos em direção à resolução total.”
“Recomendamos que os clientes tentem novamente as requisições que falharam. Enquanto as requisições começam a ter sucesso, pode haver latência adicional e alguns serviços terão um acúmulo de trabalho (backlog) para processar, o que pode levar um tempo extra para ser totalmente concluído.”, explicou.
“Estamos vendo sinais significativos de recuperação. A maioria das requisições deve estar agora a ter sucesso. Continuamos a trabalhar em um acúmulo de requisições em fila de espera. Continuaremos a fornecer informações adicionais”, completou.
Amazon Web Services
A AWS (Amazon Web Services) é o serviço de nuvem da Amazon na internet que conecta empresas a pessoas que usam seus aplicativos ou plataformas online.
As empresas que utilizam a AWS pagam uma taxa de assinatura à gigante da tecnologia para permitir uma comunicação online confiável entre empresas e seus clientes.
De acordo com um relatório da HG Insights publicado este ano, a AWS detém uma participação de mercado de 30% no mercado global de infraestrutura em nuvem, com uma base de clientes de mais de quatro milhões.
O ambiente virtual, segundo a empresa, é “a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo”.
*em atualização
Fonte: CNN
Entenda os desafios que o novo presidente da Bolívia enfrentará no país
Com mais de 97% de urnas apuradas, o candidato do PDC (Partido Democrata Cristão), Rodrigo Paz, foi eleito presidente da Bolívia no domingo (19) em uma tendência irreversível, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do país.
Em discurso após o resultado das eleições, o novo presidente declarou que não é ele quem ganha ou perde, mas o país, e agradeceu ao seu rival, Jorge “Tuto” Quiroga, por reconhecer o resultado preliminar.Paz, de 58 anos, é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, ex-prefeito da cidade de Tarija e atualmente senador. Ele propõe um “capitalismo para todos” e define seu projeto político como de “centro”. No seu plano de governo, está previsto o congelamento de atividades de todas as empresas estatais deficitárias, e de contratações pelo Estado.
Um dos principais desafios de Paz será lidar com a crise econômica do país. Durante sua campanha presidencial, ele defendeu a descentralização do governo e a promoção do crescimento do setor privado, mantendo os programas sociais.
Principais desafios do novo presidente
O novo presidente da Bolívia não terá uma tarefa fácil, principalmente para corrigir os fortes desajustes na economia. No primeiro semestre deste ano, o país teve a primeira recessão em quase quatro décadas, com uma taxa negativa de crescimento de 2,4%.
Com uma produção de gás em declínio — a atividade extrativa geral do país caiu 12,98% no segundo trimestre —, o país tenta lidar com uma grave escassez de dólares, que impacta fortemente o preço dos produtos e o abastecimento de combustível, quase todo importado.
Filas quilométricas já são parte do cotidiano dos bolivianos, que viram elas se multiplicarem nos postos de gasolina e diesel no último ano. Motoristas de ônibus e caminhões chegam a passar três dias em filas, à espera de conseguir abastecer.
A falta de combustível gerou, inclusive, temores de problemas logísticos nas eleições do domingo (19).
Mas o governo de Luis Arce (atual presidente) e a estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se comprometeram com o TSE a garantir o fornecimento necessário para a realização do pleito.
A escassez, porém, atinge vários setores essenciais para o dia a dia dos bolivianos, como a produção de alimentos.
No começo da semana, a CAO (Câmara Agropecuária do Oriente), que abrange produtores da região leste do país, afirmou que a falta de combustível paralisou a produção, e pediu ao futuro presidente uma solução definitiva para o problema.
“Durante meses aguentamos o quanto pudemos, fizemos o impossível por manter viva a produção, os motores acesos, as colheitas a tempo e os alimentos nas mesas bolivianas. Mas hoje, o agro está em terapia intensiva, e estamos a um passo de cruzar um ponto sem retorno”, afirmou o presidente da CAO Klaus Freking.
A falta de dólares e de combustível também incide em outro problema que castiga os bolivianos: a inflação, que em setembro atingiu 23,32% anuais.
Para a cientista política Lily Peñaranda, independente do grau de capitalismo proposto, o próximo presidente terá que tomar iniciativas “absolutamente impopulares”. “Serão medidas que levarão a um aprofundamento da crise, porque não tem outra saída”, disse à CNN.
Segundo ela, o país agora tem uma “estabilidade fictícia” com o atual valor do câmbio oficial — de cerca de sete bolivianos por dólar americano — sustentado com a queima das poucas reservas internacionais que restam do país.
“Necessariamente terá que haver uma flexibilização do câmbio, e com a desvalorização da moeda, teremos inflação na cesta básica e no custo de vida. O câmbio flexível também vai encarecer os combustíveis, e com os aumentos de preços os salários não serão suficientes. É a receita para uma crise social profunda, mas é inevitável, iniludível”, afirma.
Fonte: CNN
Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia
Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito como presidente na Bolívia neste domingo (19), após um histórico segundo turno marcado por uma guinada à direita do país após 20 anos. Essa foi primeira votação de segundo turno da história do país.
Além do vencedor, o segundo turno foi disputado pelo ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, de direita.
Paz foi eleito com 54,5% dos votos, com 91,2% dos votos apurados
Durante a campanha, Paz afirmou que quer conquistar os eleitores frustrados com a esquerda por meio de propostas mais moderadas para neutralizar a polarização no país. Filho de um ex-presidente, Jaime Paz Zamora, ele indicou diálogo com Lula. (Leia mais abaixo).
Em conversa com os jornalistas na porta de sua casa, o vice-presidente eleito Edman Lara declarou estar agradecido ao povo boliviano.
Assegurou que está se preparando para ir a La Paz para, com Rodrigo Paz, para “coordenar quais seriam as soluções que devem ser adotadas o mais breve possível para a crise econômica que atinge a Bolívia”.
Como pensa o novo presidente
Segurança Pública: com um discurso mais ameno e menos combativo que seu rival político, diz frequentemente que pretende “fortalecer as instituições”, especialmente o sistema judicial, para combater o crime organizado. “A justiça é a base para o progresso de qualquer país, e precisamos de instituições fortes e independentes que assegurem a lei para todos”, disse Paz durante a campanha.
Entre as medidas previstos no plano de governo de Paz estão a modernização e profissionalização das Forças Armadas e a “implantação de tecnologias digitais avançadas”, sem detalhar como seriam.
Economia: sua proposta central para fazer a economia engatar novamente foi batizada de “capitalismo para todos”. Na prática, significa promover crescimento por meio de incentivos ao setor privado e, ao mesmo tempo, manter programas sociais para camadas mais pobres. Também prometeu incentivos à formalização da economia informal, corte de gastos supérfluos e descentralização do Estado. Nas propostas para a economia, é onde mais o senador acena para a grande camada de eleitores da esquerda, iludidos com o governo socialista:
“A Bolívia não é socialista”, disse Paz durante um evento de campanha no mês passado. “A Bolívia trabalha com capital, trabalha com dinheiro… porque 85% da economia é informal. Não queremos austeridade severa, mas uma economia forte, justa e voltada para gerar oportunidades a todos os bolivianos.”
Mas críticos das propostas dizem que as promessas são irreais. “O rombo fiscal é imenso”, disse o pesquisador do Instituto de Finanças Internacionais, Jonathan Fortun, à agência de notícias Reuters. “A questão não é se um ajuste virá, mas quão rápido e quão disruptivo ele será.”
Relação com o Brasil: mesmo discordando do governo Lula, afirmou em campanha que “o Brasil é nosso principal parceiro estratégico” e, por isso, quer fortalecer a parceria da Bolívia com o Brasil, mantendo a participação do país andino no Mercosul e no Brics. Durante a campanha, também propôs mais cooperação econômica e projetos de infraestrutura conjuntos.
Relação com governo Trump: embora tenha fugido de fazer declarações sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou de “aproximação pragmática” com os EUA e garantiu que não se pautará por alinhamentos ideológicos na diplomacia internacional. É visto como um moderado nas relações com outros países. “Ideologias não colocam comida na mesa”, disse ele.
Alvo de mandado de prisão, Evo prega voto nulo
Fora da disputa, Evo pregou voto nulo. “Ambos representam um punhado de pessoas na Bolívia, não representam o movimento popular, muito menos o movimento indígena. Estamos aqui para cumprir a democracia. Votamos, mas não viemos para eleger”, disse.
O ex-presidente votou em Cochabamba, região onde vive protegido por uma guarda indígena, segundo a agência de notícias AFP, desde que uma ordem de prisão contra ele foi emitida devido a uma acusação de tráfico de menor de idade, que ele nega.
Polícia Militar apreende 680 quilos de drogas avaliadas em R$ 8 milhões no interior do Amazonas
Ação da Força Tática, durante a Operação Impacto, interceptou carga de skunk abandonada após confronto entre piratas do rio em Jutaí, a 750 km de Manaus.
Uma operação da Polícia Militar do Amazonas resultou na apreensão de 680 quilos de drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 8 milhões, neste sábado (18), na zona rural do município de Jutaí, distante cerca de 750 quilômetros de Manaus.
A ação, denominada Operação Impacto, foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e executada pela Força Tática. Durante a operação, os agentes encontraram 17 sacos de fibra preta contendo 602 tabletes de maconha do tipo skunk.
De acordo com informações da PM, a apreensão ocorreu após uma denúncia sobre um confronto entre grupos de piratas do rio, nas proximidades da Boca da Ressaca Grande, no Rio Solimões. As investigações apontam que parte da carga foi abandonada na região após a troca de tiros entre os criminosos.
O material apreendido foi encaminhado à 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí, que ficará responsável pela investigação da origem da droga e pela identificação dos envolvidos no transporte e distribuição do entorpecente.
