Conecte-se conosco

Brasil

Apagão: Aneel fará inspeção na subestação que pegou fogo no Paraná

Publicado

30 minutos atrás

em

Episódio afetou a oferta de energia elétrica em todas as regiões do país, na madrugada desta terça-feira (14)

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no momento do apagão que atingiu o país nesta terça (140 • Reprodução/Aviation TV

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)instaurou processos de fiscalização para investigar as causas e determinar a responsabilidade pelo apagão que, na madrugada desta terça-feira (14), impactou diversas regiões do Brasil, afetando os sistemas elétricos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do SIN (Sistema Interligado Nacional).

O ONS (Operador Nacional do Sistema) divulgou informações preliminares, apontando um incêndio na subestação Bateias, localizada no Paraná, como a causa provável da interrupção do fornecimento de energia.

Diante da gravidade da ocorrência, a equipe de fiscalização da Aneel foi deslocada para realizar uma inspeção in loco na subestação ainda hoje, visando aprofundar a averiguação das circunstâncias do incidente.

Entenda como em 120 segundos, sistema elétrico perdeu “uma Itaipu” em energia

As cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram normalizadas em até 1h30 após a interrupção. A região Sul levou até 2h30.

Efeito dominó causou apagão e energia levou 2h30 para ser retomada, diz ONS

A agência oficiou às empresas envolvidas e a abertura dos processos de fiscalização, para apurar a responsabilidade dos agentes pelo apagão que deixou grande parte do país no escuro.

Apagão elétrico: relembre últimos casos de falta de energia no Brasil

Antes do apagão elétrico registrado na madrugada desta terça-feira (14), provocado por um incêndio na Subestação de Energia de Bateais, no Paraná, o Brasil já vivenciou uma série de apagões nos últimos anos.

Em agosto de 2024, os estados do Acre e Rondônia sofreram um apagão que afetou toda região. O sistema elétrico também enfrentou desafios críticos em outubro de 2024, quando um evento climático extremo deixou mais de 3 milhões de clientes sem energia na Grande São Paulo.

Em agosto de 2023, um apagão de grandes proporções afetou 25 estados e o Distrito Federal. A ocorrência resultou na “separação elétrica” das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste. Na crise de 2023, o sistema elétrico nacional só foi completamente restabelecido seis horas depois.

Apenas em 2022, o Brasil registrou 42 apagões que se enquadravam como blecautes com duração de pelo menos dez minutos.

 

Fonte: CNN

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

EUA anunciam novo ataque a barco na costa da Venezuela

Publicado

21 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Segundo Trump, seis homens que estavam a bordo foram mortos

EUA anunciam ataque a quinto barco na costa da Venezuela • Truth Social/@realDonaldTrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em sua rede social, a Truth Social, um novo ataque a um barco que supostamente transportava drogas na costa da Venezuela nesta terça (14).

“Sob minha autoridade permanente como Comandante em Chefe, na manhã de hoje, o Secretário da Guerra ordenou um ataque cinético letal contra uma embarcação afiliada a uma Organização Terrorista Designada, envolvida em narcotráfico na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA (USSOUTHCOM) — nas proximidades da costa da Venezuela”, escreveu Trump.

Segundo o presidente americano, informações da inteligência confirmaram que a “embarcação traficava entorpecentes e tinha ligações em redes ilícitas de narcoterrorismo”. Trump acrescentou que o barco transitava por uma rota de transporte de drogas conhecida de organizações terroristas.

O ataque, realizado em águas internacionais, deixou “seis narcoterroristas do sexo masculino que estavam a bordo” mortos, completou o republicano.

Essa é a quinta embarcação atacada pelos Estados Unidos no Caribe que, segundo o governo americano, são “afiliadas” a cartéis de drogas designados como organizações terroristas há poucos meses. O último ataque ocorreu no início de outubro a um barco que foi classificado como “barco de narcotráfico”, segundo o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Bolsas da Europa fecham sem direção única com EUA, China e Powell

Publicado

24 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

O índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas da Europa listadas em bolsas, fechou em queda de 0,37%, aos 564 pontos

Os principais índices das bolsas de valores da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira (14/10), em meio a uma nova escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do planeta.

Os investidores dos mercados europeus também repercutiram as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), Jerome Powell, que lembrou que a inflação norte-americana continua acima da meta de 2% ao ano.

O que aconteceu

  • O índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas europeias listadas em bolsas, fechou em queda de 0,37%, aos 564 pontos.
  • Na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, o índice DAX terminou o dia recuando 0,62%, aos 24,2 mil pontos.
  • Em Paris, o CAC 40 registrou perdas de 0,18%, aos 7,9 mil pontos.
  • Por outro lado, em Londres, o índice FTSE 100 encerrou o pregão em leve alta, de 0,1%, aos 9,4 mil pontos.
  • O Ibex 35, de Madri, também fechou em alta: 0,29%, aos 15,5 mil pontos.

Guerra comercial entre EUA e China

Os investidores continuam monitorando a escalada nas tensões comerciais e diplomáticas entre EUA e China.

No domingo (12/10), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que quer “ajudar e não prejudicar a China”, apenas dois dias depois de impor tarifas de 100% sobre produtos chineses. Em publicação na Truth Social, rede social do republicano, Trump também disse que o líder chinês, Xi Jinping, “teve um momento ruim” com o aumento tarifário e que ele “não quer a depressão do seu país”, referindo-se a possíveis retaliações econômicas de Pequim.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério do Comércio da China disse que “se os EUA persistirem em agir unilateralmente, a China tomará de forma resoluta as medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos” e que “recorrer a ameaças de tarifas altas não é a maneira correta de se envolver com a China”.

O anúncio de Trump sobre as tarifas ocorreu após o governo chinês divulgar uma série de controles de exportação sobre terras raras, baterias de lítio e materiais superduros, insumos essenciais para a produção de eletrônicos e produtos tecnológicos – uma área crítica para Trump, que chamou a medida de “extraordinariamente agressiva”.

Na sexta-feira, Trump anunciou que seu governo vai impor uma tarifa adicional de 100% sobre todos os produtos importados da China, em resposta ao que chamou de “posição extraordinariamente agressiva” adotada por Pequim no comércio internacional. A medida deve entrar em vigor em 1º de novembro, mesma data prevista para o início de novas restrições comerciais impostas pela China.

Nesta terça-feira, em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Pequim prejudica a economia global ao restringir a exportação de terras raras.

Powell faz alerta sobre inflação nos EUA

Em um discurso duro no qual deu poucas “pistas” sobre a trajetória futura da taxa básica de juros, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a inflação no país continua acima da meta e exigindo cuidado por parte da autoridade monetária.

No evento, Powell disse ainda que “há risco de que o lento repasse das tarifas comerciais comece a parecer uma inflação persistente”, o que exigiria cautela do BC norte-americano.

Ainda segundo o presidente do Fed, o mercado de trabalho nos EUA “está mostrando riscos negativos bem significativos”, com claros sinais de desaceleração na criação de vagas e uma demanda por mão de obra “se movendo um pouco mais rápido do que a oferta”.

“Se agirmos muito rapidamente, podemos deixar o trabalho contra a inflação inacabado”, alertou Powell.

O chefe do BC dos EUA afirmou também que o objetivo da autoridade monetária é levar a inflação de volta à meta de 2% ao ano, “sem causar danos desnecessários ao emprego”. “Nossas decisões são tomadas reunião a reunião, com base na evolução dos dados e no balanço de riscos entre crescimento, emprego e preços”, explicou.

“Os dados mostram que o aumento dos preços de bens reflete, principalmente, as tarifas, e não pressões inflacionárias mais amplas”, disse Powell.

Em agosto, a inflação nos EUA ficou em 2,9% base anual, acima da meta de 2% buscada pelo Fed e levemente maior do que no início do ano.

Atualmente, a taxa de juros da economia norte-americana está situada no intervalo entre 4% e 4,25% ao ano – depois de um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, em setembro.

A expectativa da maioria dos analistas do mercado é a de que o BC dos EUA promova mais dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros até o fim deste ano. As próximas reuniões do Fomc acontecem nos dias 28 e 29 de outubro e 9 e 10 de dezembro.

Fonte: Metrópoles

Comentários

Continue lendo

Brasil

Crime da 113 Sul: STJ anula condenação e determina soltura de Francisco Mairlon

Publicado

27 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Francisco Mairlon foi condenado a 47 anos de prisão no caso do Crime da 113 Sul. Assassino disse que Mairlon não participou dos homicídios

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar pelo Crime da 113 Sul, na tarde desta terça-feira (14/10). A ONG Innocence Project levou o caso ao STJ afirmando que o réu é inocente.

O STJ determinou a soltura imediata de Francisco Mairlon, que completaria 15 anos preso em novembro deste ano. Conforme a decisão da Sexta Turma, todo o processo foi anulado.

Se outras provas existirem, o Ministério Público poderá apresentar nova denúncia, segundo a Sexta Turma. Mas, a partir de agora, Francisco Mairlon não figura mais nem como acusado. Ou seja, ela foi inocentado.

Entenda o caso

  • Francisco Mairlon foi condenado a 47 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por participar do triplo homicídio do casal José e Maria Villela e da funcionária da família Francisca Nascimento Silva.
  • À época dos fatos, Francisco foi preso após ser citado pelos dois executores confessos do crime, o porteiro Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana.
  • Porém, anos depois, Paulo Santana mudou o depoimento dado à polícia em 2010 e assegurou que Francisco Mairlon Barros não participou dos homicídios.

A ONG The Innocence Project, iniciativa voltada a revisitar casos envolvendo condenações de inocentes, apresentou um Recurso Especial no STJ a fim de que a sentença de condenação de Francisco seja anulada e as confissões extrajudiciais feitas por Paulo e Leonardo sejam consideradas imprestáveis.

Para os advogados, Mairlon foi “injustamente acusado por um crime que não cometeu, pelo simples fato de que as autoridades policiais que encabeçaram as investigações exigiram dos corréus que envolvessem mais pessoas no cometimento do crime e não tiveram o cuidado de confrontar o quanto dito em dados de corroboração”.

A advogada Dora Marzo disse que “a única coisa invocada como lastro para a denúncia, para a sua pronúncia, o único elemento apresentado aos senhores jurados e que, finalmente, foi também utilizado para que acabasse tendo sido mantida sua condenação, foram confissões extrajudiciais”.

“Mairlon está, infelizmente, há 15 anos, no dia 23 de novembro, serão 15 anos desta prisão, tendo sido denunciado, pronunciado e condenado única e somente com base em elementos do inquérito policial”, enfatizou a advogada.

A defesa de Mairlon exibiu vídeos dos depoimentos dos réus no STJ. Enquanto as mídias eram reproduzidas, a irmã dele, Naiara Barros Aguiar, balançou a cabeça negativamente.

Votos

O ministro Sebastião Reis Júnior disse que “é inadmissível que em um Estado Democrático de Direito um acusado seja pronunciado e condenado por um tribunal de juiz leigos apenas com base em elementos de informação da fase extrajudicial, dissonante das provas produzidas em juízo e sob o crivo do contraditório”.

Rogerio Schietti sugeriu que houvesse mudança na maneira de colher depoimentos em investigações para que “não se fie mais nessa técnica que tem sido reverberada há cerca de 70 anos e passemos a adotar outro tipo de protocolo que dê confiabilidade a esta prova e dê alguma racionalidade para a atividade investigativa na fase pré-processual”.

“Nós temos documentos internacionais que orientam produção de depoimentos e entrevistas eficazes com técnicas civilizadas, que sejam compatíveis com o que nós esperamos de processo penal, fincado na racionalidade e não na subjetividade e nesse tipo de expediente que é vergonhoso e levou à prisão um rapaz por 15 anos e somente agora, no STJ, consegue-se reparar, ainda que muito parcialmente, este grave erro”, afirmou.

Og Fernandes disse que os vídeos são claros no sentido de que os depoimentos não tinham como objetivo a “busca da verdade, mas quase que uma coação moral, em regra aplicada a pessoas de pouca estrutura intelectual”.

Depoimento

Em entrevista gravada em 17 de janeiro de 2024 e concedida à ONG Innocence Project, o ex-porteiro Paulo Santana disse que Francisco Mairlon é inocente e declarou que o condenado paga por um crime que não cometeu.

“Em algum momento, a gente entrou em contato com Francisco Mairlon. Ele não tem nada a ver com isso aí [o triplo homicídio]. Ele é inocente, entendeu? Ele foi levado em um processo a pagar por um crime que não cometeu. Ele está [preso] há 14 anos [mas é] inocente”, enfatizou.

Condenação anulada

No mês passado, a Sexta Turma do STJ anulou o júri que condenou Adriana Villela como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família.

Por maioria, os ministros da Sexta Turma decidiram atender aos pedidos dos advogados da arquiteta para anulação da condenação por cerceamento de defesa, que não teve acesso a provas importantes do caso, como depoimento de outro réu que acusou Adriana Villela de ser a mandante.

Ou seja, a decisão não inocentou a acusada, mas entendeu que houve um erro na condução do processo, porque a defesa não teve acesso às mesmas provas que a acusação. No caso de Adriana Villela, o processo voltou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Fonte: Metrópoles

Comentários

Continue lendo