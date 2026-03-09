Acre
APAE Rio Branco promove café da manhã especial e homenageia mulheres que fazem a diferença na instituição de ensino
A direção da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira, 6, um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março. O encontro reuniu funcionárias, professoras e colaboradores da instituição em um momento de reconhecimento e valorização do papel fundamental que as mulheres desempenham no atendimento às pessoas com deficiência.
A programação ocorreu na sede da entidade, em Rio Branco, e teve como objetivo destacar a dedicação das profissionais que atuam diariamente no cuidado, na educação e no desenvolvimento dos alunos atendidos pela Apae.
Durante a homenagem, o presidente da instituição, Lázaro Barbosa, ressaltou a importância da data, mas também chamou atenção para um dado preocupante relacionado à violência contra a mulher no Estado.
Segundo ele, o Acre registrou a maior taxa de feminicídios do país em 2025, de acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no estudo Retrato dos Feminicídios no Brasil 2026. O estado alcançou a taxa de 3,2 feminicídios para cada 100 mil mulheres, liderando o ranking nacional, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul.
“Diante desses números, não temos muito o que comemorar. Mas temos, sim, muito o que reconhecer e valorizar aqui dentro da nossa instituição”, afirmou.
Lázaro destacou que, apesar do cenário preocupante, o momento foi pensado para celebrar a força, a dedicação e a sensibilidade das mulheres que atuam na Apae. “Temos de celebrar a força que vocês têm, tanto aqui quanto fora da nossa instituição. Vocês são fundamentais para a construção de um mundo melhor para os nossos usuários. Sem vocês, nada do que ofertamos aqui seria possível”, declarou.
O presidente também enfatizou que o trabalho desenvolvido na instituição exige empenho e sensibilidade, mas que os resultados são percebidos diariamente no desenvolvimento das crianças e jovens atendidos.
“Eu sei que muitas vezes o trabalho que desempenhamos aqui exige muito de nós. Mas quando vemos o sorriso de uma criança, a evolução de um aluno e os avanços que conquistamos juntos, sabemos que estamos cumprindo nossa missão. É isso que nos motiva a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis”, destacou.
Ao final da homenagem, ele expressou gratidão às colaboradoras da instituição. “Quero, em nome da Apae Rio Branco, expressar minha profunda gratidão a todas vocês. O trabalho que realizam aqui é resultado da união de nossas forças e da vontade de proporcionar o melhor para as crianças que tanto precisam de nós. É uma honra trabalhar com uma equipe tão dedicada, apaixonada e comprometida”, concluiu.
Rio Branco anuncia licitação com ônibus elétricos e frota de baixa emissão; investimento ultrapassa R$ 1 bilhão
Edital prevê operação de 6 veículos elétricos e até 45 com padrão Euro 6; frota será adquirida com financiamento federal e integrada ao sistema municipal
A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira (6), que o novo processo de licitação do transporte coletivo da capital prevê a modernização da frota com a incorporação de ônibus elétricos e veículos com tecnologia mais limpa. O edital de concessão do sistema estabelece a operação de seis ônibus elétricos e de aproximadamente 40 a 45 veículos equipados com padrão Euro 6.
Os novos ônibus deverão ser operados pela empresa que vencer a concorrência pública lançada pela gestão municipal. Os veículos serão adquiridos pela prefeitura por meio de financiamento federal e posteriormente integrados ao sistema de transporte coletivo da capital.
De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a medida faz parte do processo de reestruturação do transporte urbano de Rio Branco e tem como objetivo renovar a frota, reduzir a emissão de poluentes e melhorar o serviço oferecido à população.
Tecnologia e sustentabilidade
Os ônibus equipados com tecnologia Euro 6 seguem padrões mais rigorosos de controle de emissão de gases poluentes. Esse tipo de motor atende normas ambientais mais modernas e contribui para a redução de partículas e óxidos de nitrogênio liberados no ambiente.
Já os ônibus elétricos deverão operar com emissão zero de poluentes durante o funcionamento, além de apresentarem menor nível de ruído em comparação aos veículos movidos a combustíveis tradicionais.
Estrutura da concessão
A renovação da frota está prevista no edital de concessão do transporte coletivo de Rio Branco, que estabelece contrato inicial de 10 anos para a empresa responsável pela operação do sistema. O valor global estabelecido no projeto é de R$ 1.011.019.747,20.
Sinjac destaca parceria com TCE-AC e CGU para capacitar jornalistas em análise de dados públicos; curso será realizado no próximo dia 20
“Essa parceria é fundamental para fortalecer o jornalismo de dados no Acre e ampliar o acesso dos profissionais da imprensa a ferramentas que contribuem para uma cobertura mais qualificada e transparente”. A afirmação é do presidente em exercício do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), jornalista Dell Pinheiro, ao comentar a realização do curso “Conhecendo os painéis do TCE-AC e CGU – pesquisa em dados abertos”, que será promovido no dia 20 de março, sexta-feira.
A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) e da Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Sinjac, e tem como objetivo fortalecer a transparência pública e ampliar o acesso às informações governamentais por meio do uso de dados abertos.
O curso será realizado das 14h às 18h, na sala de capacitação da Escola de Contas do TCE-AC, em Rio Branco, e é voltado exclusivamente para jornalistas.
Segundo Pinheiro, iniciativas como essa contribuem diretamente para o aprimoramento do trabalho da imprensa. “Quanto mais os jornalistas dominam ferramentas de consulta e análise de dados públicos, maior é a capacidade de produzir reportagens com base em informações qualificadas, fortalecendo o controle social e o direito da população à informação”, ressaltou.
Durante a capacitação, os participantes irão conhecer na prática ferramentas digitais que permitem consultar e analisar dados públicos, incluindo informações sobre emendas parlamentares, gastos públicos, educação, saúde e outros temas de interesse da sociedade.
A programação contará com a participação do conselheiro do TCE-AC, Ronald Polanco, do superintendente da CGU no Acre, Osmar Nilo, além dos auditores de controle externo Cláudio Pontes, Gustavo Maia e Fernando Gallo, que irão apresentar as funcionalidades das plataformas e orientar os participantes na consulta e interpretação das bases de dados disponíveis.
Curso gratuito
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponibilizado pelo TCE-AC.
