APAE Rio Branco promove café da manhã especial e homenageia mulheres que fazem a diferença na instituição de ensino

A direção da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira, 6, um café da manhã especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo, 8 de março. O encontro reuniu funcionárias, professoras e colaboradores da instituição em um momento de reconhecimento e valorização do papel fundamental que as mulheres desempenham no atendimento às pessoas com deficiência.

A programação ocorreu na sede da entidade, em Rio Branco, e teve como objetivo destacar a dedicação das profissionais que atuam diariamente no cuidado, na educação e no desenvolvimento dos alunos atendidos pela Apae.

Durante a homenagem, o presidente da instituição, Lázaro Barbosa, ressaltou a importância da data, mas também chamou atenção para um dado preocupante relacionado à violência contra a mulher no Estado.

Segundo ele, o Acre registrou a maior taxa de feminicídios do país em 2025, de acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no estudo Retrato dos Feminicídios no Brasil 2026. O estado alcançou a taxa de 3,2 feminicídios para cada 100 mil mulheres, liderando o ranking nacional, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul.

“Diante desses números, não temos muito o que comemorar. Mas temos, sim, muito o que reconhecer e valorizar aqui dentro da nossa instituição”, afirmou.

Lázaro destacou que, apesar do cenário preocupante, o momento foi pensado para celebrar a força, a dedicação e a sensibilidade das mulheres que atuam na Apae. “Temos de celebrar a força que vocês têm, tanto aqui quanto fora da nossa instituição. Vocês são fundamentais para a construção de um mundo melhor para os nossos usuários. Sem vocês, nada do que ofertamos aqui seria possível”, declarou.

O presidente também enfatizou que o trabalho desenvolvido na instituição exige empenho e sensibilidade, mas que os resultados são percebidos diariamente no desenvolvimento das crianças e jovens atendidos.

“Eu sei que muitas vezes o trabalho que desempenhamos aqui exige muito de nós. Mas quando vemos o sorriso de uma criança, a evolução de um aluno e os avanços que conquistamos juntos, sabemos que estamos cumprindo nossa missão. É isso que nos motiva a continuar, mesmo nos momentos mais difíceis”, destacou.

Ao final da homenagem, ele expressou gratidão às colaboradoras da instituição. “Quero, em nome da Apae Rio Branco, expressar minha profunda gratidão a todas vocês. O trabalho que realizam aqui é resultado da união de nossas forças e da vontade de proporcionar o melhor para as crianças que tanto precisam de nós. É uma honra trabalhar com uma equipe tão dedicada, apaixonada e comprometida”, concluiu.

