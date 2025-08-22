Cotidiano
Apae Rio Branco inicia Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com tema sobre inclusão e oportunidades
Programação até 28 de agosto inclui oficinas, palestras e atividades culturais; presidente da entidade destaca: “Inclusão não é favor, mas dever”
Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz”, a Apae Rio Branco deu início nesta quinta-feira (21) à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025. O evento de abertura reuniu alunos, familiares, profissionais e apoiadores da instituição em um momento marcado por emoção e reforço à conscientização sobre inclusão.
A presidente da Apae Rio Branco, Maria do Carmo Pismel, destacou a importância da data e reforçou o compromisso da entidade em garantir visibilidade e oportunidades para as pessoas com deficiência.
“Mais do que celebrar, este é um momento de reafirmar direitos, de mostrar à sociedade que a inclusão não é um favor, mas um dever. Aqui, cada aluno é protagonista da sua própria história, e nosso papel é abrir caminhos para que eles possam ocupar os espaços que merecem”, afirmou.
Representando os alunos, Carlos da Páscoa também deixou sua mensagem durante a abertura. Emocionado, ele agradeceu pelo apoio da entidade e reforçou a necessidade de respeito e oportunidades. “Nós também temos sonhos e queremos ser ouvidos. Quando nos dão oportunidade, mostramos que podemos muito mais. Agradeço à Apae e a todos que acreditam em nós”, declarou, sendo aplaudido pelos presentes.
A programação segue até 28 de agosto com oficinas, palestras, apresentações culturais e atividades educativas voltadas à promoção da cidadania e à criação de oportunidades para pessoas com deficiência. A iniciativa reforça o papel transformador da instituição, que há anos atua como referência no atendimento e advocacy pelos direitos dessa população no Ac
CISAC abre seletivo para contratação temporária em Brasileia
O Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre (CISAC) lançou nesta sexta-feira, 22, o Edital nº 001/2025, abrindo inscrições para um processo seletivo simplificado de títulos destinado à contratação temporária de servidores e formação de cadastro de reserva. As vagas são voltadas para atender às demandas do abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade.
De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2025, das 8h às 13h, na sede do CISAC, localizada na Rua Generalíssimo Deodoro, nº 265, Centro, Brasileia. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
O edital prevê cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio e superior. A seleção será feita em etapa única, por meio de avaliação de títulos (formação, cursos de capacitação e experiência profissional). A nota mínima para classificação será de 50 pontos. Em caso de empate, a idade do candidato será utilizada como critério de desempate, priorizando o mais velho.
Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as funções.
Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição preenchida e cópias de documentos como: RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral, certidões negativas (criminal e eleitoral), comprovante de endereço, certificado de reservista (para homens), além dos títulos de escolaridade e experiência.
O resultado da análise de títulos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre e em outros meios de comunicação utilizados pelo CISAC. Após a homologação, os candidatos classificados poderão ser convocados conforme a necessidade do consórcio.
O contrato será regido pela CLT e poderá ser rescindido a qualquer momento, a pedido do contratado ou por decisão administrativa.
Superliga Acreana completa 10 anos, promove campeonato e escolha da Musa 2025
A Superliga Acreana de Futebol realiza, no dia 17 de setembro, às 18h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, a abertura da 10ª edição 2025 do maior campeonato de futebol do Acre com entrada gratuita para celebrar os 10 anos do maior evento esportivo amador do estado.
A cerimônia contará com a escolha da Musa Superliga e Miss Simpatia Superliga 2025.
Todos os anos, a Musa da Superliga eleita se torna a embaixadora do evento, participa de toda a programação oficial e cumpre um ano de reinado, representando o futebol em concursos, desfiles e eventos diversos.
Além disso, a vencedora receberá um prêmio de R$ 10 mil mais carteira de habilitação categoria C. Já a “Miss Simpatia”, ganhará um IPhone 15, e o terceiro lugar, mil reais.
Nesta edição, o campeonato de futebol reúne 64 times de futebol de todo o estado com mais de 1500 atletas em campo. A competição é totalmente gratuita, cheia de emoção e espírito esportivo.
O time campeão leva R$ 15 mil e o Troféu Superliga 2025; o segundo, R$ 6 mil; o terceiro, R$ 4 mil, e o quarto lugar, R$ 3 mil reais.
No mesmo dia, ocorre também a final da 14º edição 2024, ambas apoiadas pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e empresas parceiras.
“Estamos comemorando dez anos levando esporte, inclusão, temos muitas histórias de superação e de mudanças na vida de jovens e adolescentes por meio do esporte. Preparamos uma programação para celebrar essa edição superespecial, reunindo abertura do campeonato de futebol, shows incríveis, escolhas da “Musa Superliga”, “Miss Simpatia Superliga”, experiências dos nossos parceiros, muita diversão e uma experiência única da nossa cidade”, destaca o presidente da Superliga, Nedson Mendes.
A Superliga 2025 se consolida como o maior campeonato de futebol amador da Amazônia, mobilizando milhares de atletas, torcedores, comunidades, influenciadores e marcas em torno do esporte e da cultura regional.
Detran/AC divulga resultado preliminar de investigação criminal de concurso público
Candidatos a Agente de Autoridade de Trânsito podem consultar situação individual e protocolarem recursos nos dias 25 e 26 de agosto; processo é etapa final de seleção iniciada em abril de 2024
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) publicaram nesta sexta-feira (22) o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social do concurso público para cargos de nível superior, iniciado em abril de 2024. A etapa avalia a idoneidade dos candidatos aprovados nas fases anteriores, com destaque para a função de Agente de Autoridade de Trânsito.
Os interessados podem verificar sua situação individual no site www.institutoaocp.org.br, na aba “Links”. Recursos contra o resultado preliminar poderão ser protocolados entre 0h do dia 25 de agosto e 23h59 do dia 26 de agosto de 2025, mediante formulário disponível no mesmo portal.
O concurso integra a política do governo acreano de fortalecimento e profissionalização do quadro de servidores do Detran, garantindo que os novos agentes atendam aos critérios de legalidade e idoneidade exigidos para o exercício das funções de trânsito. Mais informações estão disponíveis no Edital nº 001 SEAD/DETRAN, de 08 de abril de 2024, ou pelos canais oficiais do Instituto AOCP.
