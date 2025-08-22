Apae Rio Branco inicia Semana Nacional da Pessoa com Deficiência com tema sobre inclusão e oportunidades

Programação até 28 de agosto inclui oficinas, palestras e atividades culturais; presidente da entidade destaca: “Inclusão não é favor, mas dever”

Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz”, a Apae Rio Branco deu início nesta quinta-feira (21) à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025. O evento de abertura reuniu alunos, familiares, profissionais e apoiadores da instituição em um momento marcado por emoção e reforço à conscientização sobre inclusão.

A presidente da Apae Rio Branco, Maria do Carmo Pismel, destacou a importância da data e reforçou o compromisso da entidade em garantir visibilidade e oportunidades para as pessoas com deficiência.

“Mais do que celebrar, este é um momento de reafirmar direitos, de mostrar à sociedade que a inclusão não é um favor, mas um dever. Aqui, cada aluno é protagonista da sua própria história, e nosso papel é abrir caminhos para que eles possam ocupar os espaços que merecem”, afirmou.

Representando os alunos, Carlos da Páscoa também deixou sua mensagem durante a abertura. Emocionado, ele agradeceu pelo apoio da entidade e reforçou a necessidade de respeito e oportunidades. “Nós também temos sonhos e queremos ser ouvidos. Quando nos dão oportunidade, mostramos que podemos muito mais. Agradeço à Apae e a todos que acreditam em nós”, declarou, sendo aplaudido pelos presentes.

A programação segue até 28 de agosto com oficinas, palestras, apresentações culturais e atividades educativas voltadas à promoção da cidadania e à criação de oportunidades para pessoas com deficiência. A iniciativa reforça o papel transformador da instituição, que há anos atua como referência no atendimento e advocacy pelos direitos dessa população no Ac

