APAE Rio Branco entrega materiais do Projeto TEAtivo para alunos com autismo e reforça inclusão educacional
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco realizou, nesta segunda-feira, 2, a entrega de materiais e uniformes do Projeto TEAtivo, em uma ação considerada estratégica para ampliar a qualidade do atendimento educacional e terapêutico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A distribuição ocorreu na sede da entidade e reuniu alunos, pais e profissionais envolvidos nas atividades.
O projeto é voltado ao fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas e oferece suporte técnico e metodológico para o desenvolvimento de atividades adaptadas às necessidades de cada estudante. Com os novos recursos, a instituição amplia sua capacidade de intervenção nas áreas motora, cognitiva e social, promovendo mais autonomia e qualidade de vida aos participantes.
De acordo com a coordenação, o material entregue vai além do uso didático e representa um instrumento de transformação no ambiente educacional especializado. A proposta é garantir que os profissionais tenham ferramentas teóricas e práticas para planejar e executar ações mais seguras, individualizadas e humanizadas.
O coordenador da ação, Willkison Santos, destacou a participação das famílias e explicou que a entrega ocorre de forma escalonada para contemplar todos os atendidos. “Hoje foram entregues os uniformes. Tivemos a presença de mais de 15 alunos aqui na sede, junto com os pais. Ainda haverá nova entrega para os alunos da natação que estudam pela manhã e não puderam comparecer”, afirmou.
Segundo a direção da instituição de ensino especial, o TEAtivo também incentiva a formação continuada das equipes multiprofissionais, elevando o padrão do atendimento e alinhando as práticas às diretrizes atuais de inclusão.
“A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a garantia de direitos, acessibilidade e educação de qualidade para pessoas com deficiência. Investir em recursos especializados e capacitação técnica é essencial para assegurar intervenções eficazes e ampliar oportunidades de desenvolvimento para o público atendido”, pontuou Lázaro Barbosa, presidente da APAE Rio Branco.
Agenda Emurb – 4 de fevereiro de 2026
PROG. 04 DE JANEIRO DE 2026 (QUARTA FEIRA)
Rio Acre segue em vazante, mas permanece acima da cota de transbordo em Rio Branco
Mesmo com recuo de 16 centímetros em poucas horas, nível do manancial ainda inspira atenção da Defesa Civil
O nível do Rio Acre voltou a apresentar queda na manhã desta quarta-feira (5), em Rio Branco. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 9h o manancial marcou 14,30 metros, confirmando a tendência de vazante observada desde as primeiras horas do dia. Apesar da redução, o rio segue 30 centímetros acima da cota de transbordo, estabelecida em 14,00 metros.
Na medição anterior, realizada às 5h19, o nível era de 14,46 metros, o que representa um recuo de 16 centímetros em pouco mais de três horas. A Defesa Civil informou que segue monitorando o comportamento do rio de forma contínua, já que o nível permanece acima da cota de alerta, fixada em 13,50 metros.
Ainda de acordo com o boletim, o volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas foi de 7,40 milímetros, índice considerado baixo e que contribui para a manutenção do cenário de vazante.
Rio Branco amplia acesso ao Implanon e já beneficia mais de 1,3 mil mulheres
Cuidar da saúde da mulher também é garantir escolhas, autonomia e planejamento de vida. Em Rio Branco, esse cuidado tem se traduzido em ações concretas que ampliam o acesso a métodos contraceptivos seguros e de longa duração, como o Implanon, ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A ação é realizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com agendas semanais destinadas à inserção do implante contraceptivo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A iniciativa integra a política municipal de saúde voltada ao planejamento familiar e à saúde reprodutiva.
Entre os meses de novembro do ano passado e janeiro deste ano, em apenas três meses, 1.335 Implanons foram inseridos em mulheres com idades entre 14 e 49 anos, fortalecendo a autonomia feminina e contribuindo para a prevenção de gestações não planejadas, especialmente entre adolescentes e jovens.
Para a servidora pública Raquel Freitas, 42 anos, o Implanon foi uma opção do seu planejamento de vida e dos cuidados com a própria saúde, após orientação profissional.
“Eu resolvi colocar o Implanon por ser um método contraceptivo seguro, prático e de longa duração. Ele é adequado para essa nova fase da minha vida e me oferece mais tranquilidade no dia a dia. Fiz essa escolha com orientação médica, pensando na minha saúde, meu bem-estar e no meu planejamento pessoal. Hoje me sinto mais segura e confiante com essa decisão”, destacou Freitas.
De acordo com a estudante Anny Gabriella Duarte, 19 anos, o acesso ao método representa a possibilidade de planejar o futuro com mais segurança, conciliando estudos, trabalho e projetos pessoais. Ela destacou a importância do Implanon nesse momento da vida.
“O Implanon é muito importante, principalmente para as jovens que estão iniciando a vida, como é o meu caso. Ele permite que a gente se concentre nos estudos, no trabalho e planeje o futuro antes de ter um filho. Eu tenho muitos planos, penso em ser mãe mais para frente, depois de me formar e ter estabilidade. Além disso, eu tinha fluxo menstrual muito intenso e cólicas fortes, e o Implanon também ajuda a diminuir esses sintomas”, salientou a estudante.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou que a ampliação da oferta do método representa um avanço importante na política pública voltada à saúde da mulher em Rio Branco.
“A oferta do Implanon pelo SUS em Rio Branco representa um grande avanço na saúde da mulher. Estamos garantindo acesso a um método moderno, eficaz e de longa duração, que contribui diretamente para o planejamento familiar e para a redução de gestações não planejadas. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais esse acesso, especialmente para adolescentes e jovens, assegurando autonomia, informação e cuidado”, evidenciou o secretário.
Responsável pela organização do fluxo de atendimento, a diretora de Regulação e de Políticas Públicas, Jocelene Soares, explicou como funciona o acesso ao Implanon e tranquilizou as mulheres que aguardam na fila de regulação.
“Hoje, mulheres de 14 a 49 anos podem procurar qualquer unidade de saúde do município, conversar com um médico ou enfermeiro e receber orientação sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis. A partir do momento em que ela manifesta o desejo de colocar o Implanon, recebe o encaminhamento e entra na fila da regulação. A procura foi grande, mas todas as mulheres cadastradas serão chamadas. Pedimos apenas que fiquem atentas às ligações e mensagens”, frisou a gestora.
A médica Ana Araújo, responsável pelas inserções realizadas na Urap Maria Barroso, destacou que o Implanon traz benefícios que vão além da prevenção da gravidez.
“O Implanon é indicado tanto para prevenção da gravidez quanto para mulheres que apresentam cólicas intensas, fluxo menstrual alterado, endometriose ou adenomiose. Ele ajuda a regular o ciclo, reduzir o fluxo e melhorar a qualidade de vida. O período de adaptação costuma variar de três a seis meses e, de forma geral, é um método muito seguro e eficaz, com poucos efeitos colaterais”, explicou a profissional.
Para ter acesso ao método, a mulher interessada deve procurar qualquer unidade básica de saúde do município, realizar consulta com um profissional de saúde para orientação sobre planejamento familiar, dar entrada no processo de regulação e aguardar o contato para inserção.
