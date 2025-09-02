Acre
Aos 5 anos, menina amazonense vira sensação nas redes como vaqueira mirim
Aylla Maia, da Comunidade do Gama, impressiona ao conduzir bois e cavalgar com destreza; vídeos da pequena no interior do AM viralizam mostrando conexão única com animais
Com apenas cinco anos de idade, Aylla Maia já exibe uma habilidade rara: domina a arte de cavalgar e conduzir bois com a segurança de quem nasceu no campo. Vestida com chapéu de couro e botas, a pequena vaqueira da zona rural do Amazonense tornou-se sensação nas redes sociais ao aparecer em vídeos liderando atividades que normalmente exigiriam anos de prática.
Natural da Comunidade do Gama, Aylla demonstra uma conexão incomum com os animais e a rotina rural, desfilando destreza que surpreende até vaqueiros experientes. Suas imagens, que já circulam amplamente, revelam não apenas talento precoce, mas também a perpetuidade de tradições regionais através das novas gerações.
Peritos bolivianos investigam causas de acidente com carreta tanque em área residencial de Cobija
Acidente ocorreu na Avenida Petrolero, em Cobija (Bolívia); causas ainda são investigadas, mas hipóteses incluem falha mecânica ou pista de cimento escorregadia
Uma carreta tanque de combustível perdeu o controle e colidiu contra uma casa no bairro Petrolero, em Cobija, capital do departamento de Pando, na fronteira com às cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. Câmeras de segurança de registraram o momento do acidente, que causou danos graves à estrutura da residência e destruiu duas motocicletas estacionadas no local.
As causas ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades. Testemunhas relataram à imprensa local que o veículo patinou na pista de cimento ou pode ter sofrido falha nos freios. A via dá acesso ao posto da Estación de Servicio Cobija – YPFB.
O médico Danny Hugo Mendoza relatou susto e preocupação após carreta descontrolada colidir contra sua casa. Sua família estava no local durante o acidente, que destruiu parte da estrutura frontal e duas motocicletas que estava na frente da casa estacionada. Ele alertou que incidentes semelhantes são frequentes na região e cobrou das autoridades de Cobija o desvio de veículos pesados para outras rotas na região que mora.
“Precisamos de medidas urgentes para evitar uma tragédia maior. Esta via é perigosa e inadequada para o tráfego de caminhões”, afirmou Mendoza. O apelo foi feito após caminhão, que subia a Avenida Petrolero – via de acesso a um posto da YPFB –, perder o controle por causas ainda investigadas.
Uma equipe de peritos foi acionada para investigar as causas do acidente envolvendo a carreta tanque de combustível que colidiu contra uma residência. O laudo técnico analisará as condições do veículo, o estado da pista de cimento da Avenida Petrolero e possíveis falhas humanas ou mecânicas que levaram ao sinistro.
Fila de caminhões na fronteira Acre-Bolívia vira risco constante
A cena de dezenas de caminhões e carretas tanque estacionados por dias na Avenida Internacional, em Epitaciolândia (AC), aguardando liberação da Receita Federal, tornou-se símbolo dos riscos e ineficiências burocráticas na fronteira Brasil-Bolívia. O problema – que envolve veículos carregados com combustível, alimentos e cimento entre outros – volta ao debate após mais uma carreta tanque descontrolada colidir contra uma casa do lado boliviano, cidade de Cobija, renovando o alerta sobre perigos na região.
Moradores das cidades gêmeas cobram agilidade fiscal e rotas alternativas para veículos pesados, enquanto autoridades avaliam medidas para reduzir o tempo de espera e os riscos. Acidentes com carretas são frequentes na fronteira,, onde o tráfego intenso e a estrutura inadequada ampliam a vulnerabilidade de populações locais.
PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro
Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.
A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.
A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.
O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.
A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.
Cartelas do bingo eletrônico da AFAC já estão à venda; Arraial Beneficente ocorre neste fim de semana
A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nos dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, no Lago do Amor – Ipê, o Arraial Beneficente, uma programação especial voltada para toda a família. O evento contará com comidas típicas, música ao vivo, bingo eletrônico com prêmios em dinheiro via Pix e brechó solidário, além de muita diversão em clima junino.
A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela AFAC, instituição que atua em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, promovendo acolhimento, informação e inclusão.
“Nossa instituição ajuda dezenas de famílias e, este ano, por falta de recursos, estamos correndo o risco de encerrarmos nossas atividades. Por isso, resolvemos fazer ações visando manter nossa associação de pé”, destaca a presidente da AFAC, Heloneida da Gama.
A venda das cartelas do bingo já está disponível e os prêmios vão de R$ 90,00 em combustível até R$ 800,00 em Pix. As cartelas custam R$ 10 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (68) 99903-6975.
Heloneida destaca, também, a importância da parceria com a população. “A participação da comunidade é essencial para fortalecer a causa e garantir a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela associação”, pontua.
Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela associação, acesse o Instagram @afac.familia_azul.
