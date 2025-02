Aos 17 anos, acreana passa em 1º lugar para medicina na Ufac e dá dicas para o Enem

“Eu já sabia que queria Medicina desde criança. Sempre tive essa paixão e, com o passar dos anos, ela só foi aumentando. Eu via familiares médicos, assistia a seriados e fui tendo cada vez mais certeza dessa escolha”

Natural de Rio Branco, no Acre, Isabela Jucá Portela, de 17 anos, prestes a completar 18 no próximo dia 27 de fevereiro, recebeu, na tarde desta terça-feira, 18, uma notícia que deixaria qualquer pai ou mãe orgulhosos.

Aluna do colégio Associação Modelar de Ensino (AME), localizado próximo ao Horto Florestal, Isabela conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), com 912,6 pontos.

Filha de Elayne Vanessa Jucá Portela, professora e personal trainer, e de Hugo Portela, sargento da Polícia Militar, a jovem compartilhou, em entrevista, detalhes de sua rotina de estudos, motivações e os desafios enfrentados durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sempre sonhando em ser médica, Isabela destacou a importância do apoio da família e da disciplina para alcançar esse resultado tão almejado.

Isabela começou a se preparar para o Enem em fevereiro de 2024, no início do terceiro ano do ensino médio. Optou por estudar em casa, utilizando um cursinho online, o Cursinho do Ferreto, conciliando os estudos com as atividades escolares. “Eu estudava de manhã e à tarde, mais ou menos cinco, seis horas. Tinha dias em que eu passava das dez horas estudando. Montei meu próprio cronograma, seguia duas matérias por dia e fazia muitos simulados, tanto na escola quanto em casa”, contou.

Na reta final, a dedicação foi ainda maior. “Eu foquei 100% no Enem. Comecei a estudar bem mais, passando das dez, doze horas por dia. Já cheguei a estudar dez, doze horas seguidas. Foi bem difícil, mas valeu a pena todo o cansaço”, relembrou.

O desejo de ser médica surgiu ainda na infância. “Eu já sabia que queria Medicina desde criança. Sempre tive essa paixão e, com o passar dos anos, ela só foi aumentando. Eu via familiares médicos, assistia a seriados e fui tendo cada vez mais certeza dessa escolha”, disse.

No ensino médio, após fazer o Enem pela primeira vez no segundo ano, a jovem confirmou sua vocação. “Percebi que era o que eu queria. No terceiro ano, foquei 100% para seguir meu sonho e me tornar médica, como sempre quis desde criancinha”, afirmou.

A aprovação em 1º lugar foi uma surpresa, já que o objetivo sempre foi ser aprovada no curso. “Foi um choque, porque eu não fazia ideia de que era possível. Para mim, era algo muito fora da minha realidade. Eu já tinha passado na Federal da Paraíba em 58º lugar, então esperava talvez ficar no top 10 na Ufac. Em primeiro lugar nunca passou pela minha cabeça e também nunca foi meu objetivo. Meu objetivo sempre foi passar, independentemente da posição. Mas agora que venho em primeiro lugar, é uma felicidade enorme”, comemorou.

Com a aprovação garantida, Isabela já traça planos para os próximos seis anos de curso na Universidade Federal do Acre. “Agora eu almejo honrar a minha aprovação, seguir com meus estudos, com o foco que sempre tive, principalmente nesse último ano, e me adaptar bem à faculdade. No futuro, quero me tornar uma profissional de excelência”, disse.

A jovem ainda não decidiu qual área da Medicina seguirá, mas já demonstra interesse em especialidades como cardiologia, traumatologia e cirurgia. “Eu penso muito em alguma área de cirurgia ou de emergência, que sempre gostei. Ainda não me pressiono muito quanto a isso, mas tenho afinidade com essas áreas”, explicou.

O apoio da família, especialmente da mãe, Elayne Vanessa, e do pai, Hugo Portela, foi fundamental para Isabela durante toda a jornada. “Foi maravilhoso. Meus pais sempre me apoiaram desde que eu era pequena. Eles sempre acreditaram no meu potencial e, nessa fase de estudos, também estiveram à disposição. Nunca me pressionaram, sempre me deixaram ir no meu tempo, estudar como eu achasse melhor. Foi essencial para eu ter essa motivação. Sempre foi uma motivação dar orgulho para os meus pais, ir lá e fazer o que eu prometi que faria e ter tudo certo no final”, emocionou-se.

A rotina intensa de estudos exigiu muitos sacrifícios, desde programas simples com a família e amigos até as festas do terceiro ano. “Um dos maiores desafios foi o cansaço. Tive que abdicar de muitas horas da minha vida, de praticamente um ano inteiro, para estudar. Não participei de muitos eventos do meu terceirão, deixei de sair, de ter momentos de lazer. Eu praticamente vivi para estudar nesse último ano. Por muito tempo, eu perguntava se aquilo era saudável, mas, no fim, valeu a pena. Não foi um desperdício, foi um investimento no meu futuro e no futuro dos meus pais”, refletiu.

Isabela também destacou a importância de manter o foco e a disciplina. “Ano passado foi bem difícil. Abdiquei praticamente 100% do meu tempo para estudar. Tinha pouquíssimos momentos de lazer, deixei de assistir a séries, jogar, sair com amigos, me envolver em assuntos do terceirão, como trotes. Eu estava sempre focada nos estudos, porque almejava muito passar. Mas, quando tinha momentos para descansar, eu aproveitava ao máximo e já voltava a estudar. No final, valeu a pena”, afirmou.

Deixando uma mensagem de incentivo para outros estudantes que estão na mesma jornada, Isabela disse: “Por mais que pareça muito difícil, que seja assustador, que você pareça perdido, sempre haverá pessoas dispostas a ajudar, tanto experientes quanto aquelas que estão na mesma situação que você. Vão existir momentos de dificuldade, você vai ter insegurança, mas, se se mantiver focado, se tiver certeza daquilo que quer e investir nisso, abrindo mão de momentos da sua vida para se dedicar ao estudo, sua aprovação virá. Mesmo que não aconteça em um ano, como muita gente almeja, uma hora ela chega, e será muito gratificante. Todo aquele momento de sufoco será recompensado, e não há sentimento melhor”, aconselhou.

Agora aprovada, Isabela espera começar as aulas o mais rápido possível e se dedicar em dobro. “A aprovação foi só o primeiro passo. Agora vêm a faculdade, a especialização, a residência. Ainda não sei exatamente qual especialização quero seguir, mas penso, por exemplo, em cardiologia, traumatologia ou alguma área da cirurgia. Espero ser uma profissional de excelência, como sempre sonhei desde criança”, pontuou

A reportagem, Elayne Vanessa Jucá Portela, mãe de Isabela, não esconde o orgulho ao falar da trajetória da filha. “Isabela, desde muito pequena, era uma menina que se destacava na escola. Sempre falava muito bem e tirava notas excelentes, nunca menos de 9,0”, relembra.

Segundo a mãe, a família dedicou todos os esforços para apoiar a jovem na busca pela vaga da Universidade Federal do Acre (Ufac). “Estamos felizes com essa conquista e já sabíamos que, uma hora ou outra, ela ia conseguir chegar ao seu objetivo. Ela sempre quis fazer edicina e se dedicou muito”, destacou.

De acordo Vanessa Jucá, Isabela já havia sido aprovada em Medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) pelo SISU nacional, mas a família aguardava ansiosamente o resultado da Ufac, que realizou seleção própria. “Nosso interesse sempre foi que ela estudasse aqui mesmo, na Ufac, e agora esse sonho se realizou”, comemorou Elayne.

