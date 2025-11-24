Aos 13 anos, acreano vira o mais jovem a conquistar norma Mestre Nacional de Xadrez

O estudante acreano Elson Rúben alcançou um feito inédito para o estado e histórico para o xadrez brasileiro. Aos 13 anos, ele foi campeão da categoria Sub-18, a mais disputada, no V Aberto do Brasil de Xadrez de Rio Branco.

A competição, realizada de 20 a 23 de novembro na Galeria Alpha Mall, em Rio Branco, reuniu 81 participantes e delegações de quatro países, entre eles Bolívia, Peru e representantes de diversos estados brasileiros.

Elson é aluno do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), e a vitória garantiu a ele troféu, medalha, premiação em dinheiro e o mais aguardado reconhecimento do torneio: a Norma de Mestre Nacional, uma das conquistas mais cobiçadas entre jogadores federados no país.

Segundo a escola, com o resultado, Elson passa a ser o mais jovem enxadrista do Acre a alcançar essa titulação homologada pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX).

De acordo com a escola, nunca na história do Acre um atleta tão jovem havia obtido a norma em um evento desse nível.

O Colégio Militar Tiradentes celebrou a conquista, destacando o empenho do aluno e o orgulho que o resultado representa para a instituição e para o Acre.

