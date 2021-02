O proprietário da empresa Drywall, do ramo de forros e divisórias, morreu neste sábado após passar mal em casa.

Flávio teve um repentino problema de saúde ao avistar a empresa completamente inundada, em consequência da cheia do Igarapé Sai Francisco.

Ele foi socorrido pelo filho e levado ao hospital.

A Drywall fica à Avenida Getúlio Vargas, em frente à Malharia Ponto Sem Nó.

A região foi a mais afetada pela enchente, com várias empresas e residências atingidas. As fotos do interior da Drywall estão neste artigo.

