“Ao Redor do Sol”: Junina Pega-Pega anuncia tema que irá marcar seus 30 anos em 2026
Grupo lança enredo durante a JPP Folia 2.0 e inicia oficialmente a contagem para sua temporada comemorativa
A Junina Pega-Pega anunciou, durante a JPP Folia 2.0, festa de encerramento da temporada 2025, realizada no sábado, 29, o tema que irá conduzir o grupo na temporada de 2026, ano em que completa 30 anos de história. A temática escolhida, “Ao Redor do Sol”, simboliza a energia, os ciclos e o brilho que marcaram quase três décadas de dedicação à cultura junina.
O momento do anúncio emocionou brincantes, ex-integrantes e admiradores presentes na festa, que celebraram a escolha como um marco para o início das comemorações. A proposta do tema reforça a identidade da Pega-Pega, sempre ligada à força da tradição, à criatividade e ao compromisso com espetáculos que encantam o público acreano.
Rumo ao seu ano mais simbólico, a Junina Pega-Pega promete uma temporada especial em 2026, iluminada pelo enredo “Ao Redor do Sol” e pela celebração das suas três décadas de trajetória, arte e resistência cultural.
O tema foi idealizado por Rebeka Andrews, historiadora, brincante e que há anos atua na produção das temáticas da junina. Com sua formação e seu vínculo afetivo com o grupo, Rebeka viu em Ao Redor do Sol a metáfora perfeita para traduzir essa trajetória. “A Pega-Pega sempre foi sobre força e resistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo nunca deixou de amanhecer. Por isso, escolhi o sol como símbolo desse ciclo que se renova e ilumina nossos 30 anos de história”, pontua.
Eleições para juiz de paz movimentam os 22 municípios do Acre neste domingo
A eleição direta para juízes e juízas de paz ocorre neste domingo (30), das 8h às 17h, em todo o Acre. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC), a votação seguirá o mesmo modelo das eleições tradicionais, com uso de urnas eletrônicas e voto secreto. A apuração será em tempo real, e o resultado final deve ser homologado a partir de 10 de dezembro.
Ao todo, 303 candidatos estão aptos a disputar o mandato de quatro anos, que possui caráter comunitário e conciliatório, com foco na resolução de conflitos e na promoção da pacificação social. Rio Branco concentra o maior número de concorrentes, com 101 inscritos. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com 33, e Sena Madureira, com 23 candidatos. Nos demais municípios, a disputa varia entre quatro e 14 postulantes.
Para atender à logística da eleição, 349 urnas serão distribuídas nos 22 municípios acreanos. Só a capital terá 91 urnas espalhadas em 21 escolas, com variação de duas a oito por ponto de votação. Cruzeiro do Sul também desempenha papel estratégico: a comarca revisou 35 urnas, organizou 13 locais de votação e mobilizou 118 mesários. Além disso, será responsável pelo envio de equipamentos para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de fornecer suporte a Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
A votação é garantida pela Constituição há quase quatro décadas e reforça o caráter participativo da Justiça de Paz. Não haverá transporte disponibilizado para áreas rurais, ficando o deslocamento sob responsabilidade dos eleitores.
Para votar, é necessário estar regular perante a Justiça Eleitoral e apresentar documento oficial com foto — título de eleitor, RG ou CPF. O voto deve ser registrado exclusivamente no município do domicílio eleitoral do cidadão.
Criança de 10 anos fica ferida após ser atropelada por motocicleta em Porto Acre
Motociclista fugiu, mas voltou ao local; vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco
Uma criança de 10 anos, identificada pelas iniciais L. M. de A. A., ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite de sábado (29), na avenida principal de Porto Acre, trecho da AC-10.
Segundo informações, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por uma moto que seguia no sentido Centro/Bairro. O condutor deixou o local inicialmente, mas retornou momentos depois, já com a Polícia Militar atendendo à ocorrência.
O SAMU prestou os primeiros socorros e encaminhou a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com fratura exposta na tíbia esquerda e um corte na região nasal superior. Ela foi levada à Ortopedia e seu estado de saúde é estável.
A Polícia Militar registrou o acidente e investiga as circunstâncias da colisão.
Médico atrasa 5h para parto no AM e é preso. Bebê morreu após nascer
Médico estava de plantão, mas foi visto consumindo bebida alcoólica em um bar, enquanto deveria estar fazendo o parto de uma adolescente
O médico boliviano Humberto Fuertes Estrada foi preso pela Polícia Federal (PF), na noite dessa sexta-feira (29/11), na cidade de Eirunepé, no Amazonas. Ele está sendo investigado por não ter comparecido em tempo hábil ao parto de uma gestante, no dia 22 de novembro, mesmo estando de sobreaviso, o que ocasionou a morte do bebê.
Segundo a corporação, a paciente de 17 anos chegou ao Hospital Regional Vinícius Conrado e não encontrou o profissional. Várias chamadas da equipe médica foram feitas na tentativa de localizar Humberto, mas sem sucesso. Somente após cinco horas de espera, o médico compareceu ao hospital, quando o parto foi realizado sem possibilidade de salvar o bebê.
Imagens de câmeras de segurança de um bar da cidade revelaram que o médico estava consumindo bebida alcoólica na noite em que estava de plantão.
Humberto foi preso preventivamente após decisão expedida pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Eirunepé/AM.
Inicialmente, ele foi localizado em um supermercado na capital amazonense, enquanto utilizava um caixa eletrônico. Os agentes da PF então o acompanharam e realizaram a prisão na residência dele.
