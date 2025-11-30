“Ao Redor do Sol”: Junina Pega-Pega anuncia tema que irá marcar seus 30 anos em 2026

Grupo lança enredo durante a JPP Folia 2.0 e inicia oficialmente a contagem para sua temporada comemorativa

A Junina Pega-Pega anunciou, durante a JPP Folia 2.0, festa de encerramento da temporada 2025, realizada no sábado, 29, o tema que irá conduzir o grupo na temporada de 2026, ano em que completa 30 anos de história. A temática escolhida, “Ao Redor do Sol”, simboliza a energia, os ciclos e o brilho que marcaram quase três décadas de dedicação à cultura junina.

O momento do anúncio emocionou brincantes, ex-integrantes e admiradores presentes na festa, que celebraram a escolha como um marco para o início das comemorações. A proposta do tema reforça a identidade da Pega-Pega, sempre ligada à força da tradição, à criatividade e ao compromisso com espetáculos que encantam o público acreano.

Rumo ao seu ano mais simbólico, a Junina Pega-Pega promete uma temporada especial em 2026, iluminada pelo enredo “Ao Redor do Sol” e pela celebração das suas três décadas de trajetória, arte e resistência cultural.

O tema foi idealizado por Rebeka Andrews, historiadora, brincante e que há anos atua na produção das temáticas da junina. Com sua formação e seu vínculo afetivo com o grupo, Rebeka viu em Ao Redor do Sol a metáfora perfeita para traduzir essa trajetória. “A Pega-Pega sempre foi sobre força e resistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo nunca deixou de amanhecer. Por isso, escolhi o sol como símbolo desse ciclo que se renova e ilumina nossos 30 anos de história”, pontua.

