Ao menos 20 pessoas morrem durante operação contra o tráfico em favelas do Rio

Ao menos 20 pessoas morreram nesta terça-feira durante uma operação policial contra o crime organizado em dois complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, informou o governo estadual.

Segundo autoridades fluminenses, entre os mortos estão 18 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e dois agentes de segurança, que foram baleados nos confrontos nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha.

A ação é considerada pelo governo do Rio como a maior da história contra o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região.

Desde as primeiras horas da manhã, agentes tentam cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão. Ao menos 56 pessoas foram presas, incluindo suspeitos vindos de outros Estados que estariam escondidos na capital fluminense.

Durante a operação, foram apreendidos ao menos 32 fuzis. O governador Cláudio Castro afirmou que o Estado está enfrentando “narcoterroristas” com uso de tecnologia, blindados, aeronaves, drones e mobilização total das forças de segurança.

“Todos os batalhões estão em atenção para possíveis retaliações”, disse.

Ao todo, foram mobilizados cerca de 2.500 agentes e 32 veículos blindados na operação.

