Ao lado do pai, Eduardo Ribeiro toma posse na Aleac e diz que vai trabalhar para gerar empregos

Aos 38 anos de idade, o advogado Eduardo Ribeiro vive o maior desafio de sua vida ao tomar posse nesta quarta-feira, 1, como deputado estadual pelo PSD. Acompanhado do pai, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Valmir Ribeiro, o novo parlamentar destaca a importância da família em seu projeto político. “No caso do meu pai, para mim é uma alegria muito grande, porque ele também já foi parlamentar, foi deputado estadual, então eu receber esse broche da mão dele é uma alegria que eu não tenho nem como justificar”, disse emocionado.”Meu filho é o meu maior orgulho e acredito que ele está preparado para a missão”, disse o patriarca da família.

Ribeiro destacou na posse que a expectativa para os próximos anos na Aleac vão ser baseados pela responsabilidade. “É necessário que o parlamento se una para que a gente possa oferecer alternativas para a população, estamos precisando. Viemos de uma pandemia que deixou o povo mais necessitado, o PIB do Estado teve um decréscimo, uma recaída. Então a gente precisa avançar na parte econômica na parte do desenvolvimento social e isso só é possível com união dos parlamentos, junto com o governo do Estado. Nosso mandato vai estar à disposição para que a gente possa fazer construções em benefício da população, sempre voltado para a população, para aqueles que mais precisam”, frisou.

Sobre sua postura na Aleac, questionado se será base, oposição, independente, Ribeiro evitou se rotular. “Com relação a oposição, nossa eleição é voltada para a população, para aqueles que mais precisam, ao povo que nos elegeu, que nos deu essa honra de nos colocar no parlamento, então o que for bom para a população o governo do estado vai ter o meu apoio, no que eu poder ajudar, irei. Aquilo que eu entender que for ruim, que pode empobrecer mais a população, que pode prejudicar o comércio e a indústria acreana, aí nós vamos fazer o combate”, enfatizou.

O novo parlamentar enfatizou que já tem projetos voltados à questão de desenvolvimento e geração de emprego. “Nosso trabalho terá essa marca, voltados para a juventude, a saúde, tem algumas situações que já queremos trabalhar. A questão da assistência social, já temos alguns trabalhos em mente e o quanto antes já queremos estar atuando.Inclusive já passei para a equipe”, revelou.

Casado com Marina e pai da pequena Eduarda de 13 anos, Ribeiro enfatiza a importância de sua família na trajetória que lhe trouxe até aqui. “A importância da família no projeto é que eles sempre são um suporte, aquilo que nos trás o acalento, no momento da dificuldade é quem está ao nosso lado, então eu aprendi muito com os meus pais, por exemplo, por tudo. Tenho uma gratidão muito importante por tudo e vão estar aí me auxiliando nas dificuldades que o parlamento nos apresenta”, pontuou.

Ribeiro enfatizou ainda que seu relacionamento com o governador Gladson será de respeito, o mesmo que será direcionado ao presidente de seu partido, o senador Sérgio Petecão. “Eu acho e defendo que é o momento de a gente olhar para o Estado, então é uma relação que tem que ser construída em prol do Estado, que está precisando”, destacou.

Antes de ser deputado, Eduardo se formou em direito pela Uverse e ocupou os cargos de Superintendente do Incra e Secretário de Administração da Prefeitura de Rio Branco.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários