Ao lado de Gladson, Bocalom assina ordem de serviço do Viaduto da AABB e de outras 12 obras

Em uma celebração que marca os 50 anos do Corpo de Bombeiros do Acre e o Dia Nacional do Bombeiro Militar, nesta terça-feira, 2, o governador Gladson Cameli recebeu, das mãos do comandante-geral, coronel Charles Santos, a medalha Defesa Civil Estadual – Vale do Acre. As honrarias têm como intuito destacar o nome daqueles que enaltecem, fortalecem e reconhecem o trabalho dos militares nestas cinco décadas.

Secretários, representantes de autarquias e outros membros do Executivo também foram homenageados com a medalha Dom Pedro II, grau Cavaleiro e Amigo dos Bombeiros.

O governador do estado destacou a importância desta data como forma de relembrar e destacar os avanços na corporação.

“É uma instituição que honra a nossa bandeira, o nosso estado formado por homens, mulheres, guerreiros que estão prontos para o combate em proteger as nossas famílias, seja na época do inverno, no verão, ou em qualquer hora, o Corpo de Bombeiros está pronto. O nosso governo, graças a toda uma sintonia de equipes, está criando condições para melhorarmos a infraestrutura não somente na capital como em todo o estado e dando melhores condições de trabalho para que eles possam nos proteger cada vez mais”, destacou.

Ao entregar a homenagem ao chefe de Estado, o comandante-geral destacou que as crises climáticas têm sido um grande desafio, mas frisou que Cameli tem tomado as decisões humanizadas e efetivas para amenizar esses impactos.

O governador agradeceu a homenagem e destacou o trabalho feito pelos militares. “Este é o Corpo de Bombeiros que me representa e tenho certeza que representa a nossa sociedade, a nossa população. Parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros que nos honrou com determinação, braveza e respeito à nossa bandeira”, reforçou.

O comandante-geral destacou que essa data é um momento de comemoração e um marco na história dos bombeiros.

“São 50 anos de transformação, onde os veteranos começaram o serviço do nada e, hoje, principalmente nos últimos cinco anos, tivemos investimentos massivos, o que possibilita oferecer o melhor serviço à comunidade acreana. Estamos numa semana de comemorações”, disse.

Mão estendida

Além de passar pela segunda maior alagação este ano, quando 19 cidades ficaram em estado emergênciadevido à cheia dos rios, os bombeiros do Acre também foram até o Rio Grande do Sul para prestar apoio nas buscas às vítimas das enxurradas.

O equipamento criado por uma bombeira acreana, capitã Ruana Casas, foi uma das ferramentas levadas para a missão. O comandante destaca que esse apoio só foi possível devido à reestruturação e fortalecimento da corporação.

“Passamos um incidente agora, o maior desastre natural, que foi a alagação. O ano passado colaboramos com a redução de mais de 40% no número de queimadas e estamos implementando este ano novamente uma força-tarefa para estar agindo, combatendo e prevenindo esses incêndios. Desde 2019 o governo do Estado do Acre tem trabalhado de forma diferenciada, não só para o Corpo de Bombeiros, mas para toda a Segurança Pública. Tivemos aí reforma de todas as nossas unidades operacionais, o investimento da construção de torres, enfim, são investimentos que o governo do Estado do Acre olhou de forma humanizada para o Corpo de Bombeiros”, destacou o comandante.

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), Taynara Martins, foi uma das homenageadas com a medalha Amigo dos Bombeiros, ao lado também de outros gestores e da secretária de Comunicação, Nayara Lessa. Ela destacou a importância da união dos poderes para o sucesso da administração e, principalmente, da Segurança Pública.

“É uma honra, principalmente porque representa todo um departamento, toda uma instituição, onde tem mais de 600 servidores, então não sou só eu amiga do Bombeiro, nós somos. O Departamento de Trânsito, que faz parte do sistema de Segurança Pública, onde está incluído o Corpo de Bombeiros e essa troca de experiência, de informações e, principalmente, de serviços diários, contribuem para o melhor atendimento da população”, enfatizou Taynara.

Na solenidade, o deputado federal Ulysses Araújo entregou ao Corpo de Bombeiros uma Moção de Aplauso e Louvor da Câmara Federal ao trabalho desses militares.

O governador também recebeu o kit para a 27ª Corrida do Fogo, que ocorre no dia 7 de julho, às 6h30, no Comando-Geral dos Bombeiros. Ao receber o kit, ele confirmou presença no evento. Ao fim da celebração, os militares cantaram o hino do Corpo de Bombeiros e fizeram o tradicional desfile.

Homenageados

Medalha Defesa Civil Estadual – Vale do Acre

Procurador-geral do Ministério Público do Acre (MP-AC) – Danilo Lovisaro

Coordenador da Secretaria de Estado da Casa Civil – Ítalo Cesar de Medeiros

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) – Sula Ximenes

Secretário de Estado de Agricultura – José Luiz Schafer

Secretária de Estado do Meio Ambiente – Julie Messias e Silva

Senador do estado do Acre – Alan Rick Miranda

Deputado federal e coronel da PM – Ulysses Freitas de Araújo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública – Coronel José Américo Gaia

Medalha Dom Pedro II, grau Cavaleiro

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel da PM Luciano Dias Fonseca

Medalha Amigo do Bombeiro

Chefe de gabinete da vice-governadora – Rennan Biths de Lima

Diretora do Detran – Taynara Martins Barbosa

Secretário de Estado de Governo – Luiz Calixto Neto

Secretário de Estado de Obras Públicas – Ítalo Lopes

Secretário de Estado de Administração – Paulo Roberto Correia

Delegado-geral da Polícia Civil – José Henrique Maciel

Secretária de Estado de Comunicação – Nayara Lessa

Prefeito de Rio Branco – Tião Bocalom

Diretor-presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) – José Assis Benvindo

Secretário de Estado de Saúde – Pedro Pascoal

Procurador do Estado – Gustavo Valadares

Procurador do Estado – Paulo Jorge Santos

Procurador do Estado – Daniel Linard

Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros – Cláudio Falcão

Secretário adjunto de Pessoal – Guilherme Duarte.

