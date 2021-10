Ao lado de Bittar em Xapuri, Gladson anuncia licitação da Ponte do Sibéria e pavimentação da Estrada Variante

Luciano Tavares

Ao lado do senador Márcio Bittar, o governador Gladson Cameli anunciou neste sábado (16) investimentos na ordem de R$ 66, 4 milhões em Xapuri. O dinheiro é destinado a pavimentação da AC-380, mais conhecida como Estrada Variante, serviços de tapa-buracos na Estrada da Borracha, recuperação da pista do aeródromo da cidade e a construção da Ponte do Sibéria.

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, lembrou que os investimentos contemplam os modais hidroviário, aeroviário e rodoviário de Xapuri.

Os serviços na Estrada Variante já começaram. Além de asfaltar o acesso, o governo garante a construção de todas as pontes.

A estrada é um importante pólo de produção e vai encurtar o acesso à cidade de Xapuri.

O prefeito Bira Vasconcelos lembrou que as obras anunciadas são ações de governo e por isso, apesar de ser filiado ao PT, partido de oposição a atual gestão estadual, ele compareceu ao ato.

“A Variante é uma das obras mais importantes para Xapuri. Aqui está o pessoal do pólo agroflorestal que vem para a cidade com a produção, que batalha. Não é uma ponte que vai ligar a um bairro. Quase 50% está do outro lado da cidade. Não simplesmente um sonho. É a representação do desenvolvimento.”

“São obras assim, como essas, que geram emprego e renda. E é isso que procuramos fazer em parceria com os nossos parlamentares”, afirmou o governador Gladson Cameli

A Ponte do Sibéria

A estrutura de concreto terá 340 metros de extensão. A Ponte Sibéria é a obra mais aguarda de Xapuri. Neste sábado foi lançado oficialmente o edital de licitação para construção do acesso. A expectativa é que a obra comece a ser construída até o final do ano.

A primeira fase da obra custará aos cofres públicos mais de R$ 40 milhões.