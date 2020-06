Por

O senador Márcio Bittar (MDB) esteve com o presidente da República Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 05, onde, por meio de vídeo, trocaram algumas ideias sobre o Acre. O parlamentar novamente citou o estado como o que deu a maior votação proporcionou na eleição de Bolsonaro para a presidência do Brasil.

“O Acre está recebendo a partir de agora, após sanção do projeto do presidente na semana passada, quase 1 bilhão de reais”, disse Bittar. Esse valor é referente àquilo que o estado vai deixar de pagar e o que o governo do estado e prefeituras irão receber em meio à pandemia do coronavírus.

Bolsonaro ressaltou que, mesmo de longe, o governo federal também tem atendido as necessidades do Acre. “O pessoal costumava, no passado, ignorar estados que não tinham densidade eleitoral. O Acre não foi ignorado por nós”, garantiu.

O presidente da República ressaltou que, inclusive, uma de suas últimas atividades nas eleições foi justamente no Acre. “Fui muito bem recebido. Estou devendo um retorno pra lá [o Acre]. Iremos com o maior prazer fazer uma visita de cortesia e rever alguns amigos assim que baixar a “temperatura desse vírus”.

Bittar o chamou para a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira e o presidente respondeu dizendo ser uma ótima ideia.

https://www.facebook.com/watch/?v=253961749191299